SavcÄ± NazlÄ± IlÄ±cak iÃ§in mÃ¼ebbet istedi

SavcÄ±, Gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±nda, mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istedi.

TahÅŸiyeciler grubuna iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan imha edilmiÅŸ belgeyi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile hakkÄ±nda, "Devletin güvenliÄŸine iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klamak" suçundan yargÄ±lanan NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya NazlÄ± IlÄ±cak tutuklu bulunduÄŸu BakÄ±rköy KadÄ±n Cezaevi'Nden SEGBÄ°S sistemi ile katÄ±ldÄ±. IlÄ±cak'Ä±n avukatlarÄ± da duruÅŸma salonunda hazÄ±r bulundu.

ILICAK DAVANIN DÜÅžMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

Söz alan NazlÄ± IlÄ±cak, davaya konu belgenin kendisine 29 AralÄ±k 2014 tarihinde sosyal medya üzerinden geldiÄŸini belirterek, "Belge gelir gelmez 2 Ocak 2015 tarihinde köÅŸe yazÄ±mda bu belgeyi açÄ±kladÄ±m. Daha önce bu belgeden söz etmedim zira bu belgeden haberim yoktu. Belge yayÄ±nlandÄ±ktan sonra sÄ±r olma durumu ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± herkes rahatlÄ±kla konuÅŸabilir. Twitter hesabÄ±m açÄ±k hesaptÄ±r. Bu belge bana açÄ±k hesaptan ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± zaten sÄ±r vaziyeti kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu belgenin benim dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkasÄ±na gönderilip gönderilmediÄŸini bilmiyorum. Gazetede yazmadan önce bu belgeden hiçbir ÅŸekilde bahsetmedim. Hak düÅŸürücü süre geçtiÄŸinden dolayÄ± düÅŸme kararÄ± verilmesini talep ediyorum" dedi.

SAVCI ILICAK'IN CASUSLUK SUÇUNDAN MÜEBBET HAPÄ°S CEZASI Ä°LE CEZALANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Hakan Özer, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sundu. SavcÄ± Özer mütalaasÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'nde, "Askeri istihbarat ve TahÅŸiyeciler" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. YazÄ±da imha edilmiÅŸ gizli ibareli belgedeki bilgilere yer verildiÄŸi belirtilen mütalaada, "Gizli ibareli 090046 sayÄ±lÄ± bahse konu yazÄ±nÄ±n bir suretinin gazeteye kopyalandÄ±ÄŸÄ±, ok iÅŸareti ile iÅŸte Mehmet DoÄŸan ve iliÅŸkileri hakkÄ±nda askeri istihbaratÄ±n elde ettiÄŸi bilgiler altÄ±nda. AltÄ±nda Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Ä°smail Pekin'in imzasÄ± var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taÅŸÄ±yor yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi" belirtildi.

Mütalaada, "Tüm dosya kapsamÄ± ve deliller birlikte ele alÄ±nÄ±p incelendiÄŸinde gizli ibareli yazÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi halde sanÄ±ÄŸÄ±n eline ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n yukarÄ±da izah edildiÄŸi üzere bahse konu yazÄ±yÄ± Bugün Gazetesi'ndeki köÅŸesinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n elde ettiÄŸi bu belgeyi medya yoluyla iÅŸlediÄŸi, diÄŸer ÅŸekillerde de afiÅŸe edildiÄŸi, alenileÅŸtirildiÄŸi, bu ÅŸekilde sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ±, 'devletin güvenliÄŸine iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klama' suçunu iÅŸlediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

SanÄ±k NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n, "Devletin güvenliÄŸine iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klamak" suçundan müebbet hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen SavcÄ± Özer, hüküm ile birlikte IlÄ±cak'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verilmesini istedi.

ILICAK SÜRE Ä°STEDÄ°

NazlÄ± IlÄ±cak, mütalaaya karÅŸÄ± beyanda bulunmak üzere süre talep etti. IlÄ±cak'Ä±n talebini kabul eden mahkeme duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, NazlÄ± IlÄ±cak, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TayÅŸiyeciler gurubuna iliÅŸkin olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gizli ibareli belgeyi 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'ndeki köÅŸesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±, belgenin içeriÄŸindeki bilgilere yer verdiÄŸi belirtiliyor.

NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n, "Devletin güvenliÄŸi veya iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibariyle gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klamak" suçundan müebbet hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:36

www.evrensel.net