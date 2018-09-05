10'ar yÄ±lla yargÄ±lanan HÃ¼rtaÅŸ ve Demir: Gazetecilik yargÄ±lanÄ±yor

10'ar yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis istemiyle yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek Sibel HÃ¼rtaÅŸ ve Hayri Demir, Evrensel'e konuÅŸtu.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

YaptÄ±klarÄ± haberler nedeniyle haklarÄ±nda dava acÄ±lan gazeteciler Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir’in tutuksuz yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Demir böyle davalar açÄ±larak gazeteciliÄŸin tek tipleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, HürtaÅŸ da kendilerine sunulan iddialara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yagÄ±lananÄ±n gazetecilik olduÄŸunu söyledi.

HABER YAPMAMIZ BÄ°RÄ°LERÄ°NÄ°N HOÅžUNA GÄ°TMÄ°YOR

Afrin Oprasyonu baÅŸladÄ±ktan bir süre sonra gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p sonra serbest bÄ±rakÄ±lan, Mezopotamya Haber AjansÄ± Muhabiri Hayri Demir operasyon hakkÄ±nda atÄ±ÄŸÄ± beÅŸ twite istinaden hakkÄ±nda 10,5 yÄ±l hapis cezasÄ± istendiÄŸini söyledi. Demir “Ortada herhangi bir “suç” olmadÄ±ÄŸÄ± gibi gazeteciliÄŸin kendisi yargÄ±lama konusu yapÄ±ldÄ±. Bu sadece bu davada deÄŸil, bir bütün olarak gazeteciliÄŸin yargÄ±lama konusu olduÄŸu bir dönemden geçiyoruz. 180’den fazla gazetecinin tutuklu bulunduÄŸu, yüzlerce gazetecinin de tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na haber yapma özgürlüÄŸünün rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmidir. Hiç bir dönemde gazetecilik bu kadar yargÄ±lama konusu olmadÄ±” dedi.

Söz konusu davanÄ±n içeriÄŸinin tamamen gazetecilik faaliyeti olduÄŸunu söyleyen Demir, bu davalarÄ±n gazteciliÄŸi “tek tipleÅŸtirilmek” istediÄŸini ifade etti ve "Ancak birilerinin hoÅŸuna gitmiyor, rahatsÄ±z ediyor diye gazeteciliÄŸin gereklerini yerine getirmemek, geri durmak elbette kabul edebileceÄŸimiz bir durum deÄŸildir” ifadelerini kullandÄ±.

'NEYLE SUÇLANIYORUZ?'

Sibel HürtaÅŸ ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan bugüne kadar gelen 9 aylÄ±k süreci ÅŸöyle anlattÄ±: Ocak ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m, 4 gün gözaltÄ±nda kaldÄ±ktan sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve her hafta imza atma zorunluluÄŸu ile geçen bu süreçte ayrÄ±ca mal varlÄ±klarÄ±na ÅŸerh de koymuÅŸ hakimlik. GözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra ana akÄ±m medyada hedef gösterilen çok sayÄ±da haber de cabasÄ±. 9 aydÄ±r böyle zorlu bir süreçten geçiyoruz ama ocak ayÄ±ndan baÅŸlayÄ±p bugüne kadar gelen sürede hâlâ neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±mÄ± tam olarak anlayabilmiÅŸ deÄŸilim. HürtaÅŸ, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m röportajlara iliÅŸkin sosyal medya duyurularÄ±nÄ± suç unsuru olarak deÄŸerlendirdiÄŸini ifade ederken iddianamede hangi mesajlarÄ±n, hangi örgütün hangi amacÄ±na nasÄ±l hizmet ettiÄŸini anlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. HürtaÅŸ “AçÄ±kçasÄ± yarÄ±n mahkemeye neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmeyen bir sanÄ±k olarak çÄ±kacaÄŸÄ±m”

HürtaÅŸ ÅŸöyle dedi: “SavcÄ±lÄ±k eski AKP Milletvekili ve HDP milletvekili ile yaptÄ±ÄŸÄ±m röportajlarÄ± sadece suç unsuru olarak görmüÅŸ; bu yüzden yargÄ±lanmamÄ± istemiÅŸtir. Bize, gazetecilere ÅŸöyle demiÅŸtir; ‘sadece bunlarÄ±n haberini yapabilirsiniz’. Gazetecilik meslek ahlakÄ± ve etik ilkeleri kapsamÄ±nda bir olayÄ±n tüm taraflarÄ± ile görüÅŸtüÄŸüm için yargÄ±lanmamÄ± istemiÅŸtir. Bu yüzden bu dava tam olarak da gazeteciliÄŸin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir davadÄ±r. SavunmamÄ±z da bu yüzden bir cümleden ibaret olacaktÄ±r: Gazetecilik suç deÄŸildir.

DAVA YARIN

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, gazeteci Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir’in Türk Ceza YasasÄ±’nÄ±n 216. Maddesinde düzenlenen “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa teÅŸvik” ile Terörle Mücadele YasasÄ±’nÄ±n 7. Maddesinde düzenlenen “örgüt propagandasÄ±” suçlarÄ±ndan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep ediliyor.

Gazeteci Sibel HürtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan soruÅŸturma dosyasÄ±nda, oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n “suç unsuru” olarak yer almasÄ±, Gazeteci Hayri Demir’in dava dosyasÄ±nda ise Ankara Çamkoru Tabiat ParkÄ±’nda çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± delil olarak gösterilmesi dikkat çekmiÅŸti.

Gazeteci Sibel HÃ¼rtaÅŸ'Ä±n oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ± suÃ§ unsuru oldu

Sibel HÃ¼rtaÅŸ ve Hayri Demir'e 10'ar yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis istemi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:48

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