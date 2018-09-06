SarÄ±yer'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kapanan Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ± TÃ¼neli aÃ§Ä±ldÄ±

Meteoroloji sabah saatlerinde uyarmÄ±ÅŸtÄ±, SarÄ±yer'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ± TÃ¼neli kapandÄ±. 13.30'da ise aÃ§Ä±ldÄ±.

SarÄ±yer'de etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Tüneli tek yön trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Tüneli, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 13.30'da açÄ±ldÄ±.

AkÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve sabah etkisini arttÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollara yoÄŸun bir çamur akÄ±ÅŸÄ± oldu ve bazÄ± rögar kapaklarÄ± tÄ±kandÄ±. Bu nedenle yolun kapanmasÄ± nedeniyle olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Tüneli Maslak yönü trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen Ä°BB'ye baÄŸlÄ± yol bakÄ±m ve trafik müdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekiplerin yolu temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Öte yandan Maslak yönünü kullanmak için gelen bazÄ± araç sürücüler ekipler tarafÄ±ndan farklÄ± güzergahlara yönlendirildi.

Saat 13.30'da da açÄ±ldÄ±.

METEOROLOJÄ° UYARMIÅžTI

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, SarÄ±yer'de sel riski olduÄŸunu belirterek, ilçe sakinlerini hazÄ±rlÄ±klÄ± ve dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarmÄ±ÅŸtÄ±.

AçÄ±klamada: "Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸlar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilçesinde sel riski bulunmaktadÄ±r.Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapÄ±larda, derelerin yan kollarÄ±nÄ±n birleÅŸim yerlerinde ve akÄ±ÅŸ güvenliÄŸinin kritik olduÄŸu noktalarda meydana gelebilecek taÅŸkÄ±nlara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n hazÄ±rlÄ±klÄ± ve dikkatli olmasÄ± önem arz etmektedir." denilmiÅŸti. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:13

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