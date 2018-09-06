Marmara'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SarÄ±yer ilÃ§esi iÃ§in sel riski uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Marmara Bölgesi'nde aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak görülmesi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ä°stanbul'un doÄŸusu ve boÄŸaz çevresinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölge genelinde, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bölgenin doÄŸusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ä°stanbul'un doÄŸusu ve boÄŸaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± öngörülüyor.

RüzgarÄ±n kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden orta, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli olarak eseceÄŸi öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor.

SARIYER'DE SEL RÄ°SKÄ°

Ä°nternet sitesinde ayrÄ±ca, radar ve uydu görüntüleri çerçevesinde, yaÄŸÄ±ÅŸlar da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilçesinde sel riski bulunduÄŸu ifade edilerek, ilçede, köprü ve menfez gibi yapÄ±larda, derelerin yan kollarÄ±nÄ±n birleÅŸim yerlerinde ve akÄ±ÅŸ güvenliÄŸinin kritik olduÄŸu noktalarda meydana gelebilecek taÅŸkÄ±nlara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgili birimlerin hazÄ±rlÄ±klÄ± ve dikkatli olmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸu kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 10:06

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