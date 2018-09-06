Cem Mansur: Klasik mÃ¼zik TÃ¼rkiye'de bir zÃ¼mrenin mÃ¼ziÄŸi olarak kalmÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk ulusal genÃ§lik orkestrasÄ±nÄ± kuran ve 11 yÄ±ldÄ±r yÃ¶neten Cem Mansur, 'Klasik mÃ¼zik, belli bir zÃ¼mre iÃ§in deÄŸil herkes iÃ§indir' diyor.

Özlem ERTAN

Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni OrkestrasÄ± (TUGFO), 4 Eylül akÅŸamÄ±, Ä°stanbul’daki Zorlu PSM’de konser verdi. Türkiye’nin tek ulusal gençlik orkestrasÄ± olan ve 2007’de Mansur tarafÄ±ndan kurulan TUGFO’nun müzisyen kadrosu her sene deÄŸiÅŸiyor. Çünkü orkestra üyeleri, her yÄ±l Türkiye’nin farklÄ± konservatuarlarÄ±nda okuyan öÄŸrenciler arasÄ±ndan seçiliyor. 16-22 yaÅŸ arasÄ±ndaki bu gençler, üç haftalÄ±k hazÄ±rlÄ±k sürecinin ardÄ±ndan Türkiye’de ve dünyada konserler verip mesleki tecrübe kazanÄ±yor. TUGFO, 4 ve 5 Eylül’de Ä°stanbul’da verdiÄŸi iki konserin ardÄ±ndan Avrupa turnesine çÄ±kacak. Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan ve Polonya’nÄ±n da dahil olduÄŸu ülkelerde konser verecek.

TUGFO’nun bu yÄ±lki repertuarÄ±nda, 100’üncü doÄŸum yÄ±ldönümü tüm dünyada kutlanan çaÄŸdaÅŸ besteci Leonard Bernstein’Ä±n eserleri aÄŸÄ±rlÄ±kta. 4 Eylül’deki ilk konserin ilk yarÄ±sÄ±nda Leonard Bernstein’Ä±n Orkestra Ä°çin Divertimento’su ile Eflatun’un Sempozyumu Üzerine Solo Keman ve Orkestra Ä°çin Serenat’Ä±nÄ± dinledik. Ä°kinci eserin solisti, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en iyi kemancÄ±larÄ±ndan Alena Baeva idi. Ä°kinci yarÄ±da ise Sergey Prokofiev’in 5’nci Senfoni’si vardÄ±. Konserden önce Cem Mansur’la müzik ve Türkiye’deki sanat ortamÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtuk. Åžimdi sanatçÄ±ya bÄ±rakalÄ±m sözü.

Türkiye Gençlik Filarmoni OrkestrasÄ±’nÄ± 2007’de kurarken amacÄ±nÄ±z neydi? Buna ulaÅŸabildiniz mi?

Amaç, genç müzisyenlerin profesyonel hayata hazÄ±rlanmalarÄ±nÄ± ve dünyanÄ±n en büyük sahnelerinde çalmalarÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±. Bunlar gerçekleÅŸti. Yüzlerce genç müzisyen yetiÅŸti bu orkestrada. AralarÄ±nda dünyanÄ±n önemli orkestralarÄ±nda çalanlar var. Ancak konservatuarlarÄ±n amacÄ±, sadece Avrupa’daki orkestralara müzisyen yetiÅŸtirmek olmamalÄ±. Türkiye’de bu müziÄŸin önemiyle ilgili bir kültür oluÅŸamadÄ±. Türkiye’yi dünya sahnesinde Pakistan’dan, BangladeÅŸ’ten ayrÄ± bir yere koyan, bu kültürdür. Bu konuda sÄ±nÄ±fta kaldÄ±k gibi geliyor bana. Elimizde tamir edilmesi mümkün bir sistem varken onu yok etmeyi seçtik.

“Yok etmek”ten kastÄ±nÄ±z nedir? Biraz açabilir misiniz?

Devlet orkestralarÄ±nda bir daha kimseye kadro verilmeyecek. Herkesin hayat boyu kadrosunun olmasÄ±, çalÄ±ÅŸanÄ±n ve çalÄ±ÅŸmayanÄ±n aynÄ± kefeye konmasÄ± da doÄŸru deÄŸildi tabii ki. Ancak insanlarÄ±n kendi ülkelerinde onurlarÄ±yla hayatlarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan bir sistem vardÄ±. Bunu yok ettiÄŸiniz zaman tamir edecek bir ÅŸeyiniz kalmÄ±yor. Bozuk bir bisikleti tamir etmek varken, onu pencereden atmayÄ± tercih ediyoruz. Türkiye’de özel orkestralarÄ± tek baÅŸÄ±na yaÅŸatacak bir burjuvazi yok. Demokrasi ayÄ±plarÄ±mÄ±zla, dünyadaki itibarÄ±mÄ±zla baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸeyler bunlar. Müzik hayatÄ± tüm bunlardan baÄŸÄ±msÄ±z, iyi olamaz. Åžu anda herkesin ücretli olarak çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bir sistem var. Ancak insanlar hayatÄ±nÄ± kazanmak, aile kurmak istiyor. Mevcut koÅŸullarda bu mümkün deÄŸil.

Gençlerle birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Gençlerde umutsuzluk hissediyor musunuz?

Hissediyorum haliyle. Bu sene hissediyorum. Çocuklar konservatuarda 12-13 yÄ±l eÄŸitim görüyorlar. Bu kadar uzun, meÅŸakkatli bir eÄŸitim sisteminin sonunda önlerini görmek istiyorlar. Åžu an bunu yapamÄ±yorlar. Kültür, siyasi tercihlere bÄ±rakÄ±lamayacak kadar önemli bir konudur. Dünyada kültürü çatÄ±ÅŸma deÄŸil de diyalog alanÄ± olarak kullanan siyasetçiler kazanÄ±yor.

‘ASIL ÖÄžRENÄ°LMESÄ° GEREKEN PAYLAÅžMA KÜLTÜRÜ’

Bu yÄ±lki repertuarÄ±nÄ±zda, 100’üncü doÄŸum yÄ±ldönümünü kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Leonard Bernstein’Ä±n eserleri ön planda. Siz Bernstein’Ä±n öÄŸrencisi oldunuz. NasÄ±l bir hocaydÄ±?

MüthiÅŸ bir hocaydÄ±. Hiçbir zaman “Åžunu yap, bunu yap” demezdi. Siz bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda “Neden öyle yapÄ±yorsun” derdi. Her ÅŸeyin bir nedeni olduÄŸunu bilir ve bunu açÄ±klayabilmenizi beklerdi. Herkesin beden dilini müzikalitesinden yola çÄ±karak geliÅŸtirmesine olanak tanÄ±yan bir hocaydÄ±. Åžeflikle ilgili temel hareketler, vuruÅŸlar bu konuda eÄŸitim alan tüm müzisyenlerde ortaktÄ±r. AsÄ±l önemli olan ve öÄŸrenilmesi gereken paylaÅŸma kültürü. Herkesin hayatÄ±nda iyi müziÄŸe yer var ve müzik önemli bir barÄ±ÅŸ, uzlaÅŸma aracÄ±. Ondan öÄŸrendiÄŸimiz en iyi ÅŸey buydu. Türkiye’de klasik müziÄŸi, sadece bizimle aynÄ± okullara giden, aynÄ± ÅŸekilde giyinen insanlarÄ±n hakkÄ± olarak görmek büyük bir yÄ±kÄ±ntÄ±ya uÄŸratÄ±yor bu iÅŸi. Biri çÄ±kÄ±p, “Türkiye’de kaç kiÅŸi operaya gidiyor ki?”, “Neden bunlara bu kadar ödenek veriliyor” dediÄŸinde verecek saÄŸlam bir cevabÄ±nÄ±z olmasÄ± lazÄ±m. Uygar dünyaya ait olmamÄ±zÄ± saÄŸlayan araçlardÄ±r sanat kurumlarÄ±. Çünkü orkestralar birbirini dinleyen insanlardan oluÅŸan toplumlarÄ±n aynasÄ±. Türkiye’de ise klasik müzik belli bir zümrenin müziÄŸi olarak kalmÄ±ÅŸ. Bundan yavaÅŸ yavaÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ görüyorum, ama henüz çok kÄ±sÄ±tlÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 22:32

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