Ukraynaâ€™da parlamento baÅŸkanÄ±, Hitler iÃ§in â€˜en bÃ¼yÃ¼k demokratâ€™ dedi

Ukrayna YÃ¼ksek Rada BaÅŸkanÄ± Andrey Parubiy: DoÄŸrudan demokrasiyi uygulayan en bÃ¼yÃ¼k insan, 1930â€™lu yÄ±llarda Adolf Hitlerâ€™di.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nÄ±n BaÅŸkanÄ± Andrey Parubiy, yerel televizyonda canlÄ± yayÄ±nda Adolf Hitler’in “en büyük demokrat” olduÄŸunu söyledi.

ICTV televizyonuna konuk olan Parubiy, “Ben ÅŸahsen doÄŸrudan demokrasinin çok büyük taraftarÄ±yÄ±m... Bu arada size ÅŸunu söyleyeyim, doÄŸrudan demokrasiyi uygulayan en büyük insan, 1930’lu yÄ±llarda Adolf Hitler’di” diye konuÅŸtu.

“DoÄŸrudan demokrasiyi bilimsel düzeyde araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirten UkraynalÄ± politikacÄ±, bu baÄŸlamda Hitler’in doÄŸrudan demokrasinin geliÅŸimine katkÄ±sÄ±nÄ± unutmama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

UkraynalÄ± politikacÄ±lar daha önce de benzer radikal açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz nisan ayÄ±nda, Lviv Belediye Meclisi vekili Maryana Batyuk, sosyal medyadan Hitler’in doÄŸum gününü kutladÄ±. MayÄ±s ayÄ±nda da Ukrayna’nÄ±n Hamburg Konsolosu Vasiliy MarÅŸinets, faÅŸizm için “onurlu bir iÅŸ” diyerek Ukrayna bayraÄŸÄ±nÄ±n gamalÄ± haçlÄ± versiyonunu göstermiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:38

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