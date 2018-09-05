â€˜TÃ¼rk Telekomâ€™da fatura emekÃ§iye Ã§Ä±kmasÄ±nâ€™

Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ãœnal DoÄŸan, borÃ§ bataÄŸÄ±na saplanan TÃ¼rk Telekomâ€™un borcuna karÅŸÄ±lÄ±k bankalara devredilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°stanbul Gayrettepe’de bulunan Türk Telekom MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± adÄ±na konuÅŸan Genel BaÅŸkan Ünal DoÄŸan, 2005 yÄ±lÄ±nda herhangi bir borcu olmayan, kasasÄ±nda 2 milyar dolar bulunan ve 60 bin kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Türk Telekom’un özelleÅŸtirmeden sonra sürüklendiÄŸi borç bataÄŸÄ±nÄ±n hikayesini açÄ±kladÄ±: “Türk Telekom hisseleri OTAÅž’a (Lübnan sermayeli Oger Telecom tarafÄ±ndan Türkiye’de kurulan Ojer Telekomünikasyon) satÄ±ldÄ±. Türk Telekom’u borçlandÄ±rmaya baÅŸlayan Oger, 2016 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla ÅŸirketi 3.5 milyar dolar borca batÄ±rdÄ±. Borçlar ödenemeyince 2013’te oluÅŸturulan konsorsiyumdan kredi alan OTAÅž, 4.75 milyar dolarlÄ±k kredi ödemesini yapamadÄ±. Borcun yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, olasÄ± satÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri yapÄ±ldÄ± ve borç yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±. ÖzelleÅŸtirme sonucu 60 bin çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 20 bine düÅŸürüldü. TaÅŸeronlaÅŸmanÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Yönetici kadrolar bol maaÅŸ ile bu talana göz yumduruldu.”

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n daha düne kadar Türk Telekom Yönetim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± görevinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan DoÄŸan, “Telekom üzerine kayÄ±tlÄ±, PTT’ye ait olan, Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda araziler, binalar vardÄ±. 2026’da ÅŸirketi devretmesi gereken Telekom kendisine ait olmayan ve geçici olarak devredilmiÅŸ olan mülkleri sattÄ±” dedi. Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak Telekom soygununun faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere ödetilmesine karÅŸÄ± mücadele edeceklerini vurgulayan DoÄŸan, “Telekom’da çalÄ±ÅŸan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, soygunun faturasÄ±nÄ± emekçilere çÄ±karma giriÅŸimlerine karÅŸÄ± örgütlü gücümüzle karÅŸÄ± koymalÄ±yÄ±z” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:48

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