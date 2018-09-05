Karaburun Bilim Kongresi baÅŸladÄ±

Bu yÄ±l 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen Karaburun Bilim Kongresi'nin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 'Ne yapmalÄ±?'.

"Ne YapmalÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bu yÄ±l 13'üncüsü düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi, Prof.Dr. Onur HamzaoÄŸlu’nun açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

"Afrin iÅŸgaline karÅŸÄ± savaÅŸ, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur" açÄ±klamasÄ± nedeniyle 5 buçuk ay tutuklu kalan Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±na barÄ±ÅŸ mücadelesine dikkat çekerek baÅŸladÄ±. HamzaoÄŸlu “16. yüzyÄ±ldan itibaren üniversiteler, özellikle 19. yüzyÄ±l itibariyle bilginin üretildiÄŸi baÅŸlÄ±ca kurumlar haline gelmiÅŸti. Ama günümüzde doÄŸrunun üretildiÄŸi yer haline getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ve kÄ±smen de baÅŸarÄ±lÄ± olunuyor” diyerek bilimin, üniversitelerin bugünkü dejenere edilmiÅŸ haline vurgu yaptÄ±.

Bilimsel bilgiyi hapsetmeyen bir grup tarafÄ±ndan kongrenin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen HamzaoÄŸlu “13'üncüsünü yapmak üzere Karaburun’dayÄ±z. Bu yÄ±lki tema Lenin’in önemli eseri ‘Ne YapmalÄ±’ dan oluÅŸuyor. AslÄ±nda ‘Nereden baÅŸlamalÄ±’ makalesini, sorusunu daha da derinleÅŸtirmek için yazdÄ±ÄŸÄ± bir eserdir. Hepimizin bildiÄŸi gibi kitabÄ±n içinde devrim çaÄŸrÄ±sÄ±, örgüt sorunu, parti, aydÄ±nlar, süreli yayÄ±nlar baÅŸlÄ±klarÄ± var. Biz de alt baÅŸlÄ±klarÄ± ona göre seçtik. Bilimsel kongre boyunca 150 katÄ±lÄ±mcÄ±yla 27 oturum gerçekleÅŸecek” dedi.

Kapitalizmin motivasyon araçlarÄ±nÄ±n yok oluÅŸunun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen HamzaoÄŸlu, bugünün ikna ve motivasyon aracÄ±nÄ±n ÅŸiddet olarak kendini var ettiÄŸini ifade etti. Toplumun temeline inemeyen siyasetlerin, hedeflerin ve politikalarÄ±n bir yere varamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen HamzaoÄŸlu “Benimsenen tüm mücadelelerin, doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ, toplumlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaratmÄ±ÅŸ alanlardan olduÄŸu görülebilir. Bu sebeple bu salonlarda ‘ne yapmalÄ±, nasÄ±l yapmalÄ±’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bizleri zenginleÅŸtireceÄŸine inanÄ±yorum” diyerek sözlerini sonlandÄ±rdÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Karaburunâ€™da tarih ve gÃ¼ncel baÄŸlamÄ±nda faÅŸizm tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:59

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