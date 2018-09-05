TÃ¼rkiyeâ€™den en Ã§ok genÃ§ler gÃ¶Ã§ etti

2017'de TÃ¼rkiyeâ€™den gÃ¶Ã§ edenlerin arasÄ±ndaki en kalabalÄ±k grubu, yÃ¼zde 15,5 ile 25-29 yaÅŸ arasÄ±nda olanlar oluÅŸturdu.

Türkiye’ye geçen yÄ±l 466 bin kiÅŸi göç etti. Türkiye’den yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidenleri sayÄ±sÄ± ise yüzde 42’lik artÄ±ÅŸla 253 bin kiÅŸiyi buldu.

Türkiye’de yÄ±llÄ±k göç istatistikleri, ilk kez idari kayÄ±tlar üzerinden üretildi. Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) tarafÄ±ndan 31 AralÄ±k tarihi referans alÄ±narak üretilen istatistiklere göre Türkiye’ye göç edenlerin sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kiÅŸi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,3’ünü erkek, yüzde 47,7’sini ise kadÄ±n nüfus oluÅŸturdu. Türkiye’den göç eden kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun yüzde 54’ünü erkek, yüzde 46’sÄ±nÄ± ise kadÄ±n nüfus oluÅŸturdu.

EN FAZLA GENÇLER GÖÇ HALÄ°NDE

Türkiye’ye 2017 yÄ±lÄ±nda göç edenlerin, yüzde 12,3’ünün 25-29 yaÅŸ grubunda olduÄŸu görüldü. Bu yaÅŸ grubunu sÄ±rasÄ±yla yüzde 11,6 ile 20-24 ve yüzde 10,8 ile 30-34 yaÅŸ grubu izledi. DiÄŸer yandan, Türkiye’den göç eden nüfusun yaÅŸ gruplarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaÅŸ grubu olduÄŸu görüldü. Bu yaÅŸ grubunu sÄ±rasÄ±yla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaÅŸ grubu izledi.

EN FAZLA Ä°STANBUL GÖÇ ALDI

Türkiye’ye 2017 yÄ±lÄ±nda göç edenlerin illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± incelendiÄŸinde; 166 bin 44 kiÅŸi ile en fazla göç alan ilin Ä°stanbul olduÄŸu görüldü. Ä°stanbul’u sÄ±rasÄ±yla 46 bin 475 kiÅŸi ile Ankara, 21 bin 888 kiÅŸi ile Antalya, 12 bin 31 kiÅŸi ile Ä°zmir ve 11 bin 191 kiÅŸi ile Bursa takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 75 bin 849 kiÅŸi ile Ä°stanbul’un en fazla göç veren il olduÄŸu görüldü. Ä°stanbul’u sÄ±rasÄ±yla 27 bin 379 kiÅŸi ile Ankara, 15 bin 56 kiÅŸi ile Antalya, 13 bin 946 kiÅŸi ile Bursa ve 10 bin 353 kiÅŸi ile Ä°zmir izledi. Türkiye’ye 2017 yÄ±lÄ±nda gelen yabancÄ± uyruklu nüfusun içerisinde ilk sÄ±rayÄ± yüzde 26,6 ile Irak vatandaÅŸlarÄ± aldÄ±. Bunu sÄ±rasÄ±yla; yüzde 10,4 ile Afganistan, yüzde 7,7 ile Suriye, yüzde 5,7 Azerbaycan ve yüzde 5,6 ile Türkmenistan izledi. (HABER MERKEZÄ°)

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