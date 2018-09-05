Bilgen: AKP, yerel seÃ§imi ertelemenin yollarÄ±nÄ± arayacak

Ekonomideki geliÅŸmelere dikkat Ã§eken HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, AKP'nin seÃ§imlerin 1 yÄ±l ertelenmesi arayÄ±ÅŸÄ±nda olabileceÄŸini iddia etti.

Yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±na dönük tartÄ±ÅŸmalar devam ederken HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen bir baÅŸka iddiayÄ± gündeme getirdi. Bilgen’e göre yerel seçimlerde genel seçimlere göre daha az oy alan AKP, 24 Haziran seçimlerinde düÅŸen oylarÄ± da dikkate alarak, yerel seçimi 1 yÄ±l ertelemeye dönük bir arayÄ±ÅŸ içine girmiÅŸ olabilir.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuÅŸan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Türkiye’de seçim takviminin tamamen iktidarÄ±n kaygÄ±larÄ± gözetilerek esnetildiÄŸine dikkat çekti. Bu duruma erkene alÄ±nan 24 Haziran seçimlerini örnek gösteren Bilgen, “24 Haziran’da olan 2. kez de olabilir” dedi. Bilgen ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±:

“Yerel seçim için normal seçim tarihi dÄ±ÅŸÄ±nda 2 alternatif var. Biri seçimin erkene alÄ±nmasÄ±, diÄŸeri ertelenmesi. Öne çekmenin de, tarihi ileri atmanÄ±n da hukuki yolu bellidir. Öne çekmek için anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi lazÄ±m. CHP veya baÅŸka partilerin toplamÄ±nÄ±n 400’ü bulmasÄ± gerekiyor. Bizim gündemimizde böyle bir ÅŸey yok. CHP de bu konuda çok kararlÄ± ve netse bu ihtimal tamamen kapalÄ± görünüyor. DiÄŸer yandan ilkbaharda yapÄ±lacak seçimin iktidar için anlamÄ± az çok fark edilebilir. Bu ekonomik krizin kÄ±sa vade sonuçlarÄ±nÄ± ekim, kasÄ±m aylarÄ±nda yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Orta vadede sonuçlarÄ±nÄ± ise kÄ±ÅŸÄ±n ilerleyen aylarÄ±nda ocak, ÅŸubatta göreceÄŸiz. Ä°ktidar bu krizin sonuçlarÄ±nÄ± yönetilebilir görüyor mu, bilmiyoruz.”

Ä°TTÄ°FAK TARTIÅžMALARI

Ä°ttifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Bilgen, “Ä°ktidarÄ±n ittifak yapmayÄ± baÅŸarmasÄ±, diÄŸer partilerin de ittifak yapmamayÄ± baÅŸarmasÄ± gerekiyor ki yerel seçimden baÅŸarÄ±yla çÄ±ksÄ±nlar. Bu da muhalefetin öngörüsü, süreci iyi yönetmesine baÄŸlÄ±. Bu mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nda, ikisini birden baÅŸaramadÄ±klarÄ±nda yerel seçimi ertelemenin yollarÄ±nÄ± arayacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum ben.” (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Yerel seÃ§imlerde MHP ittifakÄ±na olumlu yaklaÅŸabiliriz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 11:17

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