ErdoÄŸan: Yerel seÃ§imlerde MHP ittifakÄ±na olumlu yaklaÅŸabiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yerel seÃ§imlerle ilgili MHP ile ittifaka yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±: Taraflar olumlu bakarsa bÃ¶yle bir adÄ±m niye olmasÄ±n, olabilir.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yerel seçimlerle ilgili olarak MHP ile ittifaka olumlu baktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan KÄ±rgÄ±zistan dönüÅŸü uçakta gazetecilerle bir araya gelerek gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Hürriyet'ten Hande FÄ±rat'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

Ä°dlib’de ÅŸu anda çok acÄ±masÄ±z bir süreç iÅŸletiliyor.

Halk BankasÄ±’nÄ±n suçu ne, Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±’nÄ±n suçu ne? KanÄ±tlÄ± bir ÅŸey yok ortada.

ÅžahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarda devletin af yetkisi kesinlikle yoktur.

Yerelde ittifaka olumlu yaklaÅŸabiliriz.

Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Biz bunlarÄ± aÅŸarÄ±z.

ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n detaylarÄ± ise ÅŸöyle:

Ä°DLÄ°B AÇIKLAMASI: GÖRÜÅžMELERDEN ÇIKACAK Ä°SABETLÄ° BÄ°R KARARLAR BU SÜRECÄ° AÅžARIZ

* “Bizim için ÅŸu an Ä°dlib’deki durum önem arz ediyor. Çünkü Ä°dlib’de ÅŸu anda çok acÄ±masÄ±z bir süreç iÅŸletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Allah korusun, bir felaket yaÅŸanÄ±rsa, bu insanlarÄ±n birinci derecede kaçabileceÄŸi yer yine Türkiye. Bizim belli ÅŸeyler çözüldü, artÄ±k Türkiye’den geri dönüÅŸler baÅŸladÄ± havasÄ±nda olduÄŸumuz bir dönemde ÅŸimdi bu tür bir risk gündemde. Åžu anda bizim Rusya ile olan iÅŸbirliÄŸimiz çok önemli. ABD Rusya’ya, Rusya ABD’ye topu atÄ±yor. Ama Allah göstermesin, buralara füzeler yaÄŸdÄ±rÄ±lacak olursa çok ciddi bir katliam yaÅŸanÄ±r. Öyle bir durumda oradan kaçanlar nereye gelecek? Büyük oranda yine bize gelecek. Bu yeni bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana getirebilir. GörüÅŸmelerden çÄ±kacak isabetli bir kararla bu süreci aÅŸarÄ±z. 7 Eylül’de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu iÅŸi çok daha olumlu bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bu Astana’nÄ±n devamÄ±dÄ±r. Cenevre ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelme gibi bir durum deÄŸildir. Ä°nÅŸallah Tahran Zirvesi’ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± önlemeyi baÅŸarÄ±rÄ±z. Zirveyi çok önemsiyoruz.”

‘HALK BANKASI’NIN SUÇU NE, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI’NIN SUÇU NE?’

* (Rahip Brunson ve Halkbank açÄ±klamasÄ±) “Ä°zmir’deki hadisede hukuki süreç devam ediyor. Bizim hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir talebi yerine getirmemiz mümkün deÄŸil. Türkiye bir hukuk devletidir. Kusura bakmasÄ±nlar, hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey talep edilemez. KaldÄ± ki ABD’de yapÄ±lanlar da ortada. ÖrneÄŸin Halk BankasÄ± Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Atilla’nÄ±n durumu. ABD’ye altÄ± kez girdi çÄ±ktÄ±, yedincisinde çÄ±karken tutukladÄ±lar. Ha keza, bizim finans sektöründe önemli bir devlet bankamÄ±z olarak niteleyebileceÄŸimiz Halk BankasÄ±’na yönelik tehditler. Bu bankamÄ±zÄ±n ABD’de ÅŸubesi bile yok. Halk BankasÄ±’nÄ±n suçu ne, Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±’nÄ±n suçu ne? Müdellel (kanÄ±tlÄ±) bir ÅŸey yok ortada. Ä°zmir’deki hukuki süreci adeta yok saymalarÄ±, ‘Bize göndereceksiniz, vereceksiniz’ tarzÄ±nda bir yaklaÅŸÄ±m içinde olmalarÄ± hoÅŸ deÄŸil. Böyle tehditlerle bir yere varÄ±lamaz.”

‘DEVLET KÄ°ÅžÄ°YE KARÅžI SUÇLARI AFFEDEMEZ’

* (MHP Lideri Bahçeli’nin af teklifi) “Kader mahkûmlarÄ± meselesini anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir ÅŸey deÄŸil. Tüm bunlara raÄŸmen hakikaten yapabilecek bir ÅŸey var ise bunu da aramÄ±zda görüÅŸelim. Biz MHP ile bir yola çÄ±ktÄ±k. Burada zaman zaman buna benzer konularÄ± aramÄ±zda deÄŸerlendirmek suretiyle atÄ±labilecek adÄ±mlar var ise bu adÄ±mlarÄ± atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara raÄŸmen bir ÅŸey yapalÄ±m derken, öbür tarafta maÄŸdur, mazlum meydana getirmeyelim. Ä°lke ÅŸu; devlete karÅŸÄ± iÅŸlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama ÅŸahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸlenen olduÄŸunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur.”

‘YERELDE Ä°TTÄ°FAKA OLUMLU YAKLAÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z’

* (Yerel seçimde ittifak) “CHP’nin HDP’den, HDP’nin CHP’den aday gösterip göstermemeleri bizi ilgilendirmiyor, kendi iç meseleleri. Bizim dÄ±ÅŸarÄ±dan (parti dÄ±ÅŸÄ±ndan), içeriden diye bir ÅŸeyimiz olmaz. AK Parti’nin ilkelerini benimsemiÅŸ, AK PartililiÄŸi tescillenmiÅŸ olan kiÅŸi bizim adayÄ±mÄ±z olur. SipariÅŸ adaylar, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hiç uygun düÅŸmez. Bu farklÄ± bir ÅŸey. Belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak ki partinin oy tabanÄ±na hitap edebilsin ve partinin oy miktarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan oy birleÅŸmiÅŸ olsun. Cumhur Ä°ttifakÄ± meselesine gelince, doÄŸrusu SayÄ±n Bahçeli’nin bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ± tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu iÅŸe olumlu yaklaÅŸabiliriz. Milletvekili seçiminde attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir adÄ±m var. Yerel seçimlerde de böyle bir adÄ±mÄ± müÅŸterek olarak atabiliriz. Bunun için arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, baÅŸta liderler olarak bizlerin oturup konuÅŸmalarÄ±nda fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adÄ±m niye olmasÄ±n, olabilir.”

‘ENFLASYON TEK HANEYE GELÄ°R’

* “Bunlar (enflasyon) tekrar tek haneye gelir. Biz bunlarÄ± aÅŸarÄ±z. Turizmdeki adÄ±mlarÄ± görüyorsunuz, 40 milyona doÄŸru giden bir ataÄŸÄ±mÄ±z var. YatÄ±rÄ±mlar konusunda dÄ±ÅŸarÄ±dan giriÅŸimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor. Ä°hracatta iyi bir konumdayÄ±z. SÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z söz konusu deÄŸil. BunlarÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. BaÅŸaracaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 08:28

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