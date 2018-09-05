Ã‡anakkale'de 5 Ã§ocuÄŸa istismarda bulunan H.C tutuklandÄ±
Ã‡anakkale'de toplam 5 Ã§ocuÄŸaÂ 3 aydÄ±r cinsel istismardaÂ bulunduÄŸu belirtilen H.C. tutuklandÄ±.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yaÅŸlarÄ± 7 ile 9 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 5 çocuÄŸa cinsel istismarda bulunan H.C. (52), tutuklandÄ±.
Evli ve 2 çocuk babasÄ± H.C.'nin, 7 ile 9 yaÅŸlarÄ±ndaki aralarÄ±nda kÄ±z ve erkek çocuklarÄ±n bulunduÄŸu toplam 5 çocuÄŸa 3 aydÄ±r cinsel istismarda bulunduÄŸu ileri sürüldü.
ÇocuklarÄ±n durumu ailelerine anlatmasÄ± üzerine ortaya çÄ±kan cinsel istismar olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aileler H.C.'den ÅŸikayetçi oldu. Pedagog eÅŸliÄŸinde çocuklarÄ±n ifadeleri alÄ±nÄ±rken, H.C. ise polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen H.C., savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±. (Çanakkale/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 01:29
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