TÃœVTÃœRKâ€™te iÅŸten atmalar protesto edildi

TÃœVTÃœRK MuÄŸla AraÃ§ Muayene Ä°stasyonuâ€™nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin Nakliyat-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lmalarÄ± protesto edildi.

TÜVTÜRK MuÄŸla Araç Muayene Ä°stasyonu’nda çalÄ±ÅŸan 12 iÅŸçinin Nakliyat-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lmasÄ± protesto edildi.

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilere aileler, CHP MuÄŸla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Maden-Ä°ÅŸ YataÄŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Osman Ä°lhan, Tes-Ä°ÅŸ YataÄŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Fatih Erçelik ve KESK’e baÄŸlÄ± sendikalar da destek verdi.

MenteÅŸe ilçesi SÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±k MeydanÄ±’nda sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “12 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z sendikal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Bizler burada ekmek kavgasÄ±ndayÄ±z, mücadelemizi devam ettiriyoruz” denildi.

CHP MuÄŸla Milletvekili Süleyman Girgin de “Sendika üyeliÄŸi anayasal haktÄ±r. TÜVTÜRK iÅŸvereni iÅŸçilerin anayasal haklarÄ±na saygÄ± göstermeli. SendikalaÅŸma hakkÄ±nÄ±n bu kadar pervasÄ±zca ihlal edildiÄŸi ülkemizde ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±nÄ± iki defa aradÄ±m fakat kendileri bize dönmedi. 2017 ekim ayÄ± UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ‘SendikalaÅŸmaktan korkmayÄ±n’ diyordu. Åžu anda Meclis BaÅŸkanÄ± olan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’a bir çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Samimi ise gereÄŸini yapsÄ±n” dedi. (MuÄŸla/EVRENSEL)

TÃœVTÃœRKâ€™te greve gÃ¼nler kala sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:04

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