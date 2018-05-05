TÜVTÜRK’te greve günler kala sözleşme imzalandı

Toplu sözleşme sürecinin tıkandığı TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında işçiler greve çıkmaya hazırlanırken anlaşma sağlandı.

Sözleşme görüşmelerinin tıkandığı ve işçilerin greve başlayacaklarını duyurdukları İstanbul TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında anlaşma sağlandı. 2 yıllık imzalanan sözleşmeye göre işçi ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı.

650 işçinin çalıştığı İstanbul TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. ile DİSK’e bağlı Nakliyat-İş arasında 2017 Aralık ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Mayıs Pazartesi günü grev başlayacaktı. Sendika ile TÜVTÜRK arasında 4 Mayıs Cuma günü yapılan sözleşmede anlaşma sağlandı.

Sözleşmeye göre sendikanın "eşit işe eşit ücret" talebi kabul edildi. Bu nedenle bazı işçilerin ücretine yüzde 46 zam yapıldı. 2 yıllık imzalanan ve ücretlere ortalama yüzde 25 zam yapılan sözleşmeye göre işçilere birinci yıl 75 günlük, ikinci yıl ise 90 günlük maaşları tutarında ikramiye ödenecek. Sosyal haklarda ise yüzde 65’e varan artış sağlandı. Kurban ve ramazan bayramlarında erzak yardımı net 250 TL olarak kabul edildi. Günlük yemek ücreti net 15 TL olurken yıllık ücretli izin parası birinci yıl 150 TL, ikinci yıl 200 TL olarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre ikinci yıl ücret ve sosyal haklardaki artışlar, Vergi Usul Kanunun hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında olacak.

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 17:20

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