Mardin'de cenazeye gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±

Fetullah AvcÄ± adlÄ± bir yurttaÅŸÄ±n cenazesi yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan istedikleri mezarlÄ±ÄŸa defnedilmek istenmesi Ã¼zerine gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Mardin’de 30 AÄŸustos günü tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Fetullah AvcÄ± adlÄ± bir yurttaÅŸÄ±n cenazesi yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan memleketi Nusaybin’in KÄ±ÅŸla Mahallesi’nde bulunan Hececa MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedilmek istendi. Ancak bu güne kadar karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmayan bir uygulama olarak polisler tarafÄ±ndan “ölüye güvenlik soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi” gerekçe gösterilerek ailenin cenazelerini defnetmelerine izin verilmedi. Bu nedenle ailesi tarafÄ±ndan ilçedeki hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±lan AvcÄ±’nÄ±n cenazesi, ertesi gün Valilik ile yapÄ±lan görüÅŸmenin ardÄ±ndan ancak defnedilebilindi.

7 YILDIR YATALAKTI

YaÅŸanan olay sonrasÄ± konuyla ilgili giriÅŸimlerde bulunan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, 7 yÄ±ldÄ±r yatalak ve hasta olan AvcÄ±’nÄ±n cenazesinin söz konusu gerekçe ile defnedilmesinin engellenmesine dair ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± uzun süre üzerlerinden atamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

‘MANTIK SINIRLARINI AÅžAN BÄ°R DURUM’

Defin sÄ±rasÄ±nda polislerin gelip, ‘Bu cenazeyi buraya defnedemezsiniz’ dediÄŸini aktaran Dündar, o anlarÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “Aileye cenazeyi Nusaybin dÄ±ÅŸÄ±nda bir yere gömebileceklerini söylediler. Aile ise Nusaybinli olduklarÄ±nÄ± ve cenazelerinin burada defnedilmesinde Ä±srarcÄ± olduklarÄ±nÄ± iletti. Meclis üzerinden Mardin ValiliÄŸi ile görüÅŸmeler yaptÄ±k. Böylece cenazenin defnedilmesine izin çÄ±ktÄ±. Ama cenazeye ‘güvenlik soruÅŸturmasÄ±’ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da böylece öÄŸrenmiÅŸ olduk. MantÄ±k sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan bir durum. Kendileri de bunu görmüÅŸ oldular ki, defnin engellenmesinden vazgeçtiler.”

‘Ä°LK DEFA BÄ°R SÄ°VÄ°LE UYGULANIYOR’

Son dönemde özellikle kamuya dair iÅŸ baÅŸvurularÄ± sÄ±rasÄ±nda uygulanan “güvenlik soruÅŸturmasÄ±”nÄ±n ilk defa yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sivil bir kiÅŸi için uygulandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Dündar, hukuki bir boyutu olmayan bu yaÅŸananlarÄ±n tamamen keyfi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:00

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