YeÅŸilÃ§amâ€™Ä±n unutulmaz yÃ¶netmeni: Aram GÃ¼lyÃ¼z

Ã–zlem Ertan, 1 EylÃ¼lâ€™de hayatÄ±nÄ± kaybeden yÃ¶netmen, senarist ve yapÄ±mcÄ± Aram GÃ¼lyÃ¼zâ€™Ã¼ yazdÄ±: Son anÄ±na kadar sinemadan kopmadÄ±.

Özlem ERTAN

Pek çok YeÅŸilçam filminde imzasÄ± bulunan, Türk sinemasÄ±nÄ±n en üretken yönetmenlerinden Aram Gülyüz’ü 1 Eylül Cumartesi günü kaybettik. 1931 doÄŸumlu Gülyüz, esprili ve sÄ±cak kiÅŸiliÄŸiyle de tanÄ±nan, sevilen biriydi. YarÄ±m asrÄ± aÅŸan sinema hayatÄ±nda 140 film ve 30’a yakÄ±n televizyon dizisi yönetti.

SÄ°NEMAYA TESADÜFEN GÄ°RDÄ°

Aram Gülyüz’ün hayatÄ±, tesadüflerin insan yaÅŸamÄ±nda ne kadar belirleyici olabildiÄŸinin kanÄ±tÄ± aslÄ±nda. Ä°stanbul’da kolej eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra Britanya’ya gidip Ä°ngilizce öÄŸrenen sanatçÄ±, ardÄ±ndan Türkiye’ye dönüp askerliÄŸe baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Kore savaÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± ve bu ülkeye gönderilmek üzere iyi Ä°ngilizce bilen askerler aranÄ±yordu. Bu iÅŸe talip olan Aram Gülyüz, 1954-55 arasÄ±nda Kore’deydi. AynÄ± çadÄ±rda kaldÄ±ÄŸÄ± asker arkadaÅŸlarÄ±ndan biri de film yönetmeni, senarist Halit RefiÄŸ idi. Ä°kisi iyi arkadaÅŸ oldular ve Ä°stanbul’a döndükten sonra da görüÅŸmeyi sürdürdüler. Aram Gülyüz, bu sÄ±rada British Airways’in (Britanya HavayollarÄ±) Ä°stanbul ÅŸubesinde memur olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n renkli kiÅŸiliÄŸinin sinema için çok uygun olduÄŸunu düÅŸünen Halit RefiÄŸ ise onu film dünyasÄ±na girmesi için ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

ÖNCE YAPIMCI SONRA YÖNETMEN

Sonunda ikna çabalarÄ± baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ± ve Aram Gülyüz, yapÄ±mcÄ± olarak sinema dünyasÄ±na adÄ±m attÄ±. YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi ilk film, Türk-Alman ortak yapÄ±mÄ± olan Ä°stanbul MacerasÄ±’ydÄ±. Bu filmde Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k, Orhan GünÅŸiray ve Öztürk Serengil gibi isimlerin yanÄ± sÄ±ra Alman oyuncular Carl Möhner, Eva Palmer ve Bianca Breneca da rol almÄ±ÅŸtÄ±. Aram Gülyüz, 1960 yapÄ±mÄ± Sensiz YÄ±llar’da hem yönetmen hem de senarist olarak göründü. Bu filmde Metin Serezli, Nurhan Nur ve Serpil Gür oynuyordu. BaÅŸrollerini Orhan GünÅŸÄ±ray ile Türkân Åžoray’Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 1961 yapÄ±mÄ± AÅŸk ve Yumruk’ta ise yönetmen olarak sinemaseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. ArtÄ±k sinemanÄ±n teknik yönlerine de hâkimdi ve peÅŸ peÅŸe filmler çekti.

Ä°SMAÄ°L DÜMBÜLLÜ Ä°LE ÇALIÅžMAK

Aram Gülyüz, YeÅŸilçam’Ä±n YeÅŸilçam olduÄŸu yÄ±llarÄ±n yönetmeniydi her ÅŸeyden evvel. Türkân Åžoray, Fatma Girik, Kenan Pars, Orhan GünÅŸiray, Ahmet TarÄ±k Tekçe’nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu yÄ±ldÄ±zlarla çalÄ±ÅŸtÄ±, birlikte filmler yaptÄ±. Bir röportajÄ±nda, en çok önem verdiÄŸi filminin 1963 yapÄ±mÄ± Temem Bilakis olduÄŸunu söylemiÅŸti. Bunun nedeni ise Türk tiyatrosunun ve orta oyununun ustasÄ± Ä°smail Dümbüllü’nün de Temem Bilakis’in oyuncu kadrosunda yer almasÄ±ydÄ±. Bu filmde Ä°smail Dümbüllü’nün yanÄ± sÄ±ra Öztürk Serengil, Çolpan Ä°lhan ve Suzan AvcÄ± da oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Aram Gülyüz’ün yönettiÄŸi ya da hem yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± filmleri saymaya kalksak sayfalar yetmez. Ancak, Zeynep DeÄŸirmencioÄŸlu’nun baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± AyÅŸecik filmlerinin adÄ±nÄ± mutlaka geçirmek gerekir. Tam on bir AyÅŸecik filmi yönetmiÅŸti Aram Gülyüz.

EROTÄ°K FÄ°LMLER DÖNEMÄ°

1970’li ve 80’li yÄ±llarda Türk sinemasÄ±nda erotik filmler furyasÄ± vardÄ±. Aram Gülyüz de pek çok erotik film çekti. Bunlardan bahsederken, “Erotik diyoruz ama öyle acayip bir durum da yoktu. Hani bizim açÄ±k fÄ±kralarÄ±mÄ±z vardÄ±r ya, o tarzdÄ± bu filmler de. Pornografi falan yoktu. Onu sonra koydular. Bir film var, Fatma Girik’le Fikret Hakan evleniyordu, onlar öpüÅŸürlerken detay resimler çÄ±kardÄ± arada. Buydu erotik dediÄŸimiz” demiÅŸti.

UÄžURLUGÄ°L AÄ°LESÄ° VE Ä°NCE Ä°NCE YASEMÄ°NCE

Televizyon tarihine geçen dizilere de imza attÄ± Aram Gülyüz. YÄ±ldÄ±z Kenter, Åžükran Güngör, Tevfik Gelenbe gibi usta oyuncularÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ±, hafÄ±zalardaki tazeliÄŸini hâlâ koruyan UÄŸurlugil Ailesi’ni o yönetmiÅŸti mesela. Yasemin YalçÄ±n’Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nce Ä°nce Yasemince’nin rejisör koltuÄŸunda da o oturuyordu.

Aram Gülyüz, sinemadan son günlerinde bile kopmadÄ±. 2014’te Zaman Makinesi 1973 adlÄ± filmi vizyona giren sanatçÄ±, Nimet adÄ±nÄ± verdiÄŸi son senaryosunu da çekmek istiyordu, ancak ne yazÄ±k ki ömrü buna yetmedi. Kim bilir belki de Aram Gülyüz’ün anÄ±sÄ±na baÅŸka bir yönetmen çeker bu filmi ve böylece ustanÄ±n arzusu da yerine gelmiÅŸ olur.

Aram Gülyüz’ün Türk sinema tarihinden ayrÄ± düÅŸünülemeyecek yaÅŸamÄ± ve sanatÄ± hakkÄ±nda bilgi edinmek isteyenlere Bercuhi Berberyan’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, geçen yÄ±l Paros YayÄ±ncÄ±lÄ±k’tan çÄ±kan Aram Gülyüz- YeÅŸilçam’Ä±n En Üretken, Muzip Yönetmeni adlÄ± kitabÄ± okumalarÄ±nÄ± öneririm. Bu kitabÄ±n editörlüÄŸünü yapabildiÄŸim ve böylece ustanÄ±n hayatÄ±na yakÄ±ndan bakabildiÄŸim için kendimi ÅŸanslÄ± sayÄ±yorum.

Ä°MZA: A. GÜLYÜZ

Ä°çimi acÄ±tan bir ayrÄ±ntÄ±ya da deÄŸinmek isterim. Aram Gülyüz’ün 1960’larda çektiÄŸi pek çok filmin afiÅŸinde ve jeneriÄŸinde “A. Gülyüz” imzasÄ±nÄ± görürüz. Dönemin bazÄ± yapÄ±mcÄ±larÄ± ile daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±larÄ±, bir Ermeni adÄ± olan Aram’Ä± afiÅŸe yazmak yerine “A” harfi ile yetinmeyi uygun görmüÅŸlerdir çünkü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 15:00

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