Gazeteci Sibel HÃ¼rtaÅŸ'Ä±n oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ± suÃ§ unsuru oldu

Gazeteci Sibel HÃ¼rtaÅŸâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haberler nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, oÄŸlunun 1 yaÅŸÄ±ndayken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ± suÃ§ unsuru olarak dosyaya girdi.

YaptÄ±ÄŸÄ± haberler nedeniyle yargÄ±lanan gazeteci Sibel HürtaÅŸ’Ä±n dava dosyasÄ±na, oÄŸlunun 1 yaÅŸÄ±ndayken, Hrant Dink anmasÄ±nda çekilen fotoÄŸrafÄ± “suç unsuru” olarak konuldu.

YaptÄ±klarÄ± haberler nedeniyle yargÄ±lanan gazeteciler Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir’in tutuksuz yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na 6 Eylül PerÅŸembe günü Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde baÅŸlanacak.

HakkÄ±nda 10 buçuk yÄ±l hapis cezasÄ± istenen gazeteci Sibel HürtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan soruÅŸturma dosyasÄ±nda, oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n “suç unsuru” olarak yer almasÄ± dikkat çekti.

19 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da, Gazeteci Hrant Dink için düzenlenen anma töreninde çekilen fotoÄŸrafta, bu tarihte 1 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlunun elinde bir pankart yer alÄ±yor. Pankartta, “Hepimiz HrantÄ±z hepimiz Ermeniyiz” yazÄ±yor.

HürtaÅŸ’Ä±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸraf için dava dosyasÄ±nda, “HesabÄ±n herkes tarafÄ±ndan görülebilen (gizli olmayan) paylaÅŸÄ±mlarÄ± incelendiÄŸinde suç unsuru olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen paylaÅŸÄ±mlar” notu yer alÄ±yor.

Gazeteci Sibel HürtaÅŸ

MAN ADASI BELGELERÄ° DE DOSYADA

HürtaÅŸ’Ä±n dava dosyasÄ±nda CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun gündeme getirdiÄŸi Man AdasÄ± belgeleri de yer alÄ±yor. CHP yönetiminin basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla gazetecilere daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bu belgeler de “suç unsuru” olarak HürtaÅŸ’Ä±n dosyasÄ±na konuldu.

DOÄžA FOTOÄžRAFI SUÇ UNSURU OLDU

Gazeteci Hayri Demir’in dava dosyasÄ±nda Ankara Çamkoru Tabiat ParkÄ±’nda çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da delil olarak gösterilmesi de dikkat çekti.

Ä°LK DURUÅžMA 6 EYLÜL’DE

Gazeteci Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir, yaptÄ±klarÄ± haberler ve haberlerin duyurularÄ±na iliÅŸkin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle 22 Ocak 2018 tarihinde gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±. 4 günlük gözaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, gazeteci Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir’in Türk Ceza YasasÄ±’nÄ±n 216. Maddesinde düzenlenen “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa teÅŸvik” ile Terörle Mücadele YasasÄ±’nÄ±n 7. Maddesinde düzenlenen “örgüt propagandasÄ±” suçlarÄ±ndan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti.

Gazeteciler HürtaÅŸ ve Demir’in ilk duruÅŸmasÄ± 6 Eylül PerÅŸembe günü Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 15:28

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