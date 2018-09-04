Serada Ã¼retilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alÄ±cÄ± buluyor

Antalya Kumluca'da geÃ§en yÄ±l sebzelerini sÃ¶kÃ¼p yerine 'ejder meyvesi' diken Bilal Bayram, Ã¼rÃ¼nden memnun.

Ejder meyvesi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± resepsiyonundaki tartÄ±ÅŸmalÄ± menüyle gündeme girdi. Antalya Kumluca'da Ejder Meyvesi üreten Bilal Bayram DHA'ya konuÅŸtu. SeracÄ±lÄ±k yapan Bilal Bayram, geçen yÄ±l sebzelerini söküp, yerine diktiÄŸi 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayadan ilk hasadÄ± aldÄ±. Bayram, "Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattÄ±k. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

Kumluca'ya baÄŸlÄ± Beykonak Mahallesi'nde örtü altÄ± sebze üreticiliÄŸi yapan Bilal Bayram, 1 yÄ±l önce serasÄ±ndaki domates, biber, patlÄ±can ve salatalÄ±klarÄ± sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Bayram'Ä±n 1,5 dönümlük serasÄ±ndaki 1000 pitaya, meyve vermeye baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 ay önce ilk meyveleri toplayan Bayram, tanesinin 10 ile 15 lira arasÄ±nda alÄ±cÄ± bulduÄŸunu söyledi.

Bilal Bayram, "Domates, biber, patlÄ±can gibi sebze türevlerinin üretim maliyeti yüksek olmaya baÅŸladÄ±. Alternatif ürün arayÄ±ÅŸÄ±na girdik. Bu Uzak DoÄŸu bitkisinin yurdumuzdaki seralarda yetiÅŸtirebildiÄŸini fark ettik. Ülkemizin deÄŸiÅŸik bölgelerinde deneme amacÄ±yla üretimler yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Onlardan da bilgi aldÄ±k. Geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda bu serayÄ± tesis ettik. Ejder meyvesini diktikten 1 yÄ±l sonra ilk meyvelerimizi hasat ettik. Ä°lk meyvelerimizi Antalya Hali'nde, otellerde ve deÄŸiÅŸik yerlerde sattÄ±k. Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattÄ±k. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

'SOÄžUK TÜKETÄ°LMEYÄ°NCE ZEVK VERMÄ°YOR'

PitayanÄ±n soÄŸuk tüketilmesi gerektiÄŸini kaydeden Bayram, "DiÄŸer meyveler gibi Ä±lÄ±k tüketildiÄŸi zaman zevk vermeyen bir bitkidir. Tüketmeden önce buzdolabÄ±nda bekletmeniz gerekiyor. BuzdolabÄ±nÄ±zÄ±n içinde 4 derecede, 3- 4 hafta rahatlÄ±kla saklayabilirsiniz. Hiçbir deformeye uÄŸramÄ±yor. Vücudun alyuvar, akyuvar dediÄŸimiz hücrelerini artÄ±rÄ±yor. C vitamini, potasyum, kalsiyum bakÄ±mÄ±ndan çok zengin" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

'GELÄ°RÄ° EN AZ 2- 3 KAT FAZLA'

Kumluca ikliminin pitayaya yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, verim ve kaliteyi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bilal Bayram, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°lk yÄ±l olmasÄ±na raÄŸmen beklentilerimizin 4- 5 kat üzerine çÄ±ktÄ±k. 300 veya 500 meyve almayÄ± hesaplarken ÅŸu anda 2 bin- 3 bin meyve almayÄ± hesaplÄ±yoruz. Domates ve bibere göre geliri en az 2- 3 kat fazla. Bu iÅŸe sadece gelir olarak deÄŸil iÅŸçilik olarak da bakmak lazÄ±m. 2 veya 3 dönümlük domates, biber serasÄ±nÄ± en az 4- 5 kiÅŸiyle yapabiliyorsunuz. Ama 5 dönümlük pitaya serasÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±nÄ±za yapabilirsiniz. Çok yoÄŸun iÅŸçiliÄŸi, çok yoÄŸun ilaçlamasÄ± ve gübrelemesi yok. Yaz bitkisi olduÄŸu için her türlü ihtiyacÄ± havadan karÅŸÄ±lanabiliyor. Yani bitki yaz döneminde fazla hastalanmÄ±yor. DiÄŸer sebzeler kÄ±ÅŸ mevsiminde haÅŸerelere karÅŸÄ± korunmasÄ± gerekiyor. Ä°ÅŸçilik, sulama ve gübreleme açÄ±sÄ±ndan bakarsak bu bitkinin getirisi en az 4-5 kat daha fazla." (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 12:16

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