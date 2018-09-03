Lice ve Hani'ye baÄŸlÄ± 15 kÃ¶y ve 22 mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Lice ve Hani'ye baÄŸlÄ± 15 kÃ¶y ile 22 mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etti.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilçelerinin kÄ±rsal kesiminde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. ValiliÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre; Hani'ye baÄŸlÄ± Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.TuralÄ±, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile BaÅŸaklÄ±, Güzelce, TaÅŸburun, Karapilyari, MezartarlasÄ±, SÄ±raevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.TuralÄ±, Gürbulak mezralarÄ±. Lice'ye baÄŸlÄ± Åženlik, Birlik, AbalÄ±, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy köyleri ile Elmadere, AÄŸÄ±lçÄ±k, AkçapÄ±nar, Ayaz, Åžakan, Boyluca, DahlÄ±k, Alikahya, HacÄ±musabey, KutlamÄ±ÅŸ mezralarÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu duyurdu. Valilik, saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan ettiÄŸini duyurdu.

BAZI BÖLGELERDEKÄ° YASAK KALDIRILMIÅžTI

Valilik bugün sabah 06.00'da Lice ve Hazro ilçelerinin bazÄ± köylerinde ilan ettiÄŸi sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ± saat 18.00 itibariyle kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. (MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 20:28

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