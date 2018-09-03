Ã‡iftlik Bank'Ä±n CEO'sunun lÃ¼ks hayatÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

'Ã‡iftlikbank' ile 80 bin kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±p kaÃ§an 'Tosuncuk' lakaplÄ± Mehmet AydÄ±n'Ä±n lÃ¼ks hayatÄ±na dair yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

“Çiftlikbank” ile 80 bin kiÅŸiden dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçan, “Tosuncuk” lakaplÄ± Mehmet AydÄ±n'Ä±n lüks yaÅŸamÄ±na iliÅŸkin yeni görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Dubai'de lüks bir mekanda görüntülenen AydÄ±n'Ä±n 90 bin lira hesap ödediÄŸi öÄŸrenildi.

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çÄ±kan ve kÄ±sa sürede çok sayÄ±da üye toplayan “Çiftlik Bank” isimli sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasÄ±yla gösteriÅŸli etkinlikler düzenlemiÅŸti. Åžikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan incelemeler sÄ±rasÄ±nda ÅŸirketin 25 yaÅŸÄ±ndaki CEO'su, “Tosuncuk” lakabÄ±yla da bilinen Mehmet AydÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸiden topladÄ±ÄŸÄ± 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Uruguay'a kaçtÄ±ÄŸÄ± öne sürülen firari CEO Mehmet AydÄ±n hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±ldÄ±.,

Ã‡iftlik Bank vurguncusu Mehmet AydÄ±n, Uruguay'da Ferrari ve yat almÄ±ÅŸ

DUBAÄ°'DE 30 BÄ°N DÄ°RHEM HESAP, 20 BÄ°N DÄ°RHEM BAHÅžÄ°Åž

FotoÄŸraf: DHA

CEO Mehmet AydÄ±n'Ä±n dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± paralarÄ± nasÄ±l harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren yeni görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde Dubai'nin en lüks mekanlarÄ±ndan birinde görülen AydÄ±n'Ä±n masada toplam 90 bin TL'ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahÅŸiÅŸ ödemesi yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KIBRIS'TA KUMAR OYNAMIÅž

Ortaya çÄ±kan bir diÄŸer görüntü ise, ÅŸirketin paralarÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk yer olarak düÅŸünülen KÄ±brÄ±s'tan. Firari CEO'nun kaçtÄ±ÄŸÄ± ilk günlere ait olduÄŸu ait olduÄŸu öÄŸrenilen görüntülerde Mehmet AydÄ±n, KÄ±brÄ±s'Ä±n en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.

Ã‡iftlik Bank soruÅŸturmasÄ±nda 3 milyon liraya el konuldu

LÜKS ARABA KOLEKSÄ°YONU YAPMIÅž

FotoÄŸraf: DHA Firari CEO AydÄ±n'Ä±n, Uruguay'da çekildiÄŸi öne sürülen, Ferrari ile kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklediÄŸi ve daha sonra otomobiliyle ÅŸov yaparak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlara ait görüntüler konuÅŸulmuÅŸtu. Lüks otomobil merakÄ± olan AydÄ±n, Ferrari'nin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da lüks araç almÄ±ÅŸ.

FotoÄŸraf: DHA

AÄžABEY HONGKONG'TA

KardeÅŸiyle birlikte yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçan aÄŸabey Fatih AydÄ±n ise ülke ülke geziyor. AydÄ±n, Hong Kong'ta çektiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:53

www.evrensel.net