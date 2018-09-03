MÃ¼zisyenlerden Ä°srailâ€™de dÃ¼zenlenen festivale boykot

Filistin Ä°Ã§in Ä°srailâ€™i Boykot GiriÅŸimiâ€™nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine dÃ¼nyaca tanÄ±nan 7 sanatÃ§Ä± Ä°srailâ€™deki Meteor MÃ¼zik Festivaliâ€™ni boykot kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Dünyaca tanÄ±nan 7 sanatçÄ±nÄ±n, Ä°srail’deki Meteor Müzik Festivali’ni boykot etmeye karar verdiÄŸi bildirildi. Ä°srail’in Walla haber sitesine göre, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Meteor Müzik Festivali’ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± iptal eden ABD’li ÅŸarkÄ±cÄ± Lana Del Rey’den önce birçok yabancÄ± sanatçÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi belirtildi. Haberde, AmerikalÄ± müzisyenler Henry Louver, Wolfox ve Payton; Ä°ngiliz müzisyenler Leon Vinhol ve Shanthi Celeste; Ä°sveçli müzisyen Seinfeld ve Güney AfrikalÄ± Müzik Grubu Black Motion’un festivali boykot ettiÄŸi ifade edildi.

“Filistin Ä°çin Ä°srail’i Boykot GiriÅŸimi” olarak bilinen “BDS Hareketi”nin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine katÄ±lÄ±mlarÄ±n iptal edildiÄŸi vurgulanan haberde, boykota ünlü Ä°ngiliz müzisyen ve BDS aktivisti Roger Waters’Ä±n da destek verdiÄŸine iÅŸaret edildi. Öte yandan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinliler tarafÄ±ndan kurulan Znobia ile Khalas müzik gruplarÄ±nÄ±n da Meteor Müzik Festivali’ni boykot edeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (Kudüs/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:47

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