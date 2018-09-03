Mahmud Abbas: Konfederasyona iki halk karar verir

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Ã¶nerdiÄŸi 'ÃœrdÃ¼nâ€™le konfederasyon' konusuna iki halkÄ±n karar verebileceÄŸini belirtti.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve ABD’li yetkililer tarafÄ±ndan kendisine sunulan “Ürdün’le konfederasyon kurulmasÄ±” teklifi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Filistin haber ajansÄ± WAFA’nÄ±n haberine göre, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ürdün’le konfederasyon konusuna “iki halkÄ±n karar vereceÄŸi” belirtildi. AçÄ±klama Filistin yönetiminin ABD’nin planÄ±na sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na neden oldu.

Filistin yönetimi, daha önce ise, ABD’in Ä°srail’in baÅŸkenti olarak Kudüs’ü tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve büyükelçiliÄŸini Tel Aviv’den Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ± üzerine “ABD’nin Filistin sorunu konusunda arabulucu rolünü yitirdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ ve ABD’nin “yüzyÄ±lÄ±n planÄ±” adÄ± verilen “barÄ±ÅŸ” planÄ±yla ilgili görüÅŸmeleri reddettiklerini duyurmuÅŸtu.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° YETKÄ°LÄ°LERDEN ‘OLUMLU’ MESAJLAR

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin ise dün yaptÄ±ÄŸÄ± “olumlu” açÄ±klamalarÄ± da dikkat çekti. Rudeyne, Ürdün’le konfederasyon düÅŸüncesinin 1984’ten bu yana Filistin yönetiminin gündeminde olduÄŸunu ve Ramallah’Ä±n o günden bu yana “Ürdün’le var olan özel iliÅŸkinin temelini iki devletli çözümün oluÅŸturduÄŸunu” vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Pazar günü Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas’Ä±n Ramallah’ta “Peace Now” isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmede, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n damadÄ± ve danÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner ile UluslararasÄ± Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’Ä±n, kendisine Ürdün’le konfederasyon kurulmasÄ± teklifinde bulunduÄŸunu söylemiÅŸti.

Abbas’Ä±n, Ä°srail’in de konfederasyonun bir parçasÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ±yla teklifi kabul edeceÄŸini ifade ettiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

ÜRDÜN’DEN Ä°LK AÇIKLAMA: Ä°MKANSIZ

Öte yandan Ürdün Hükümeti BasÄ±n Sözcüsü Cumane Guneymat, konuya iliÅŸkin yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ürdün’ün BatÄ± Åžeria’ya baÄŸlanmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸma kabul etmeyecek ve imkansÄ±z olduÄŸunu” söyledi.

Sözcü Guneymat, ülkesinin Ä°srail ve Filistin sorununa iliÅŸkin iki devletli çözümden yana tavrÄ±nÄ±n “deÄŸiÅŸmez ve net” olduÄŸunu ifade etti. (DIÅž HABERLER)

ÜRDÜN, ABD’NÄ°N MÜLTECÄ° KARARINA TEPKÄ°LÄ°

Öte yandan Ürdün’den ABD BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli Mültecilere YardÄ±m AjansÄ±’na (UNRWA) mali yardÄ±mlarÄ± tamamen durdurma kararÄ±na eleÅŸtiri geldi. Euronews’un haberine göre, durumun “bölge barÄ±ÅŸÄ±na zarar vereceÄŸi gibi radikalizmi de körükleyeceÄŸi” belirtildi.

Ürdün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eymen Safedi, Reuters’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2 milyondan fazla Filistinli mülteciyi barÄ±ndÄ±ran ülkesinin UNRWA’ya mali, siyasi ve uluslararasÄ± destek sunmaya devam edeceÄŸini söyledi. Safedi, “UNRWA’ya yardÄ±mlarÄ± durdurmanÄ±n mülteciler ve tüm bölge üzerinde son derece tehlikeli insani, siyasi ve güvenlik sonuçlarÄ± olacaktÄ±r” dedi.

300 MÄ°LYONLUK YARDIM

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ülkesinin UNRWA’ya mali yardÄ±mlarÄ± tamamen durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. ABD, UNRWA’ya yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunuyordu.

BM Genel Kurulu’nca 1949’da Ürdün, Suriye, Lübnan, BatÄ± Åžeria ve Gazze’deki Filistinli mültecilere yardÄ±m amacÄ±yla kurulan UNRWA, bölgede yaklaÅŸÄ±k 5 milyondan fazla kiÅŸiye eÄŸitim ve sosyal alanda yardÄ±m götürüyor. (DIÅž HABERLER)

Ä°SRAÄ°L, GAZZE’DE BU KEZ DENÄ°ZDE SALDIRDI

FotoÄŸraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze ablukasÄ±nÄ± kÄ±rmak maksadÄ±yla 50 tekne ile denize açÄ±lan Filistinli eylemcilere Ä°srail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti, sahilde bulunan Filistinli bir genç, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan gerçek mermiyle yaralandÄ±. AblukayÄ± kÄ±rmak isteyen Gazzeliler, 29 MayÄ±s’tan bu yana altÄ±ncÄ± kez denize açÄ±lma eylemi gerçekleÅŸtirdi. Ä°srail, 2 milyona yakÄ±n Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi’ni 2006’dan bu yana abluka altÄ±nda tutuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:20

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