TÃ¼rkiye'de '68 ve antiemperyalizm

TÃ¼rkiye genÃ§lik hareketi tarihinden portreler

BatÄ±'da öÄŸrenci hareketlerinin yükseldiÄŸi ve özellikle de Paris ayaklanmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1968 yÄ±lÄ±, Türkiye’de de eylemliliÄŸin yükseldiÄŸi bir yÄ±lÄ± olmuÅŸtur. ÖÄŸrenci gençlik hareketinin antiemperyalist nitelikli kitleselleÅŸmesi ve ayrÄ± bir koldan geliÅŸen iÅŸçi, emekçi köylü hareketiyle zamandaÅŸ ve çoÄŸu kez de birleÅŸme yollarÄ±nÄ±n arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde omuz omuza ilerlemesi esas olarak bu yÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Toprak iÅŸgalleri ve ve yaygÄ±n grev dalgalarÄ± öÄŸrenci gençliÄŸin antiemperyalist eylemleriyle bir araya geldiÄŸinde, “68”in Türkiye tarihinin en önemli devrimci dönemlerinden biri olduÄŸu görülür. Türkiye'nin “68”i genel ve kronik hale gelmiÅŸ siyasal ve iktisadi bunalÄ±mÄ±n içinde yükselen kitle hareketinin bir parçasÄ± olarak doÄŸar.

Türkiye'de öÄŸrenci hareketleri üniversite ve öÄŸrenim sorunlarÄ± ile baÅŸlarken öÄŸrenci gençlik kendi demokratik taleplerini halkÄ±n demokratik talepleriyle bütünleÅŸtirmiÅŸtir. ÇÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± öÄŸrenci hareketi olmasÄ±na raÄŸmen eylemler zamanla toplumsallaÅŸmÄ±ÅŸ ve yeni bir sistem arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde antiemperyalist mücadele ile birlikte geliÅŸmiÅŸtir. Türkiye “68”inin dönüm noktalarÄ±ndan birisi öÄŸrenci hareketinin kendi içerisinde siyasal olarak aÅŸÄ±lmasÄ± ve içinden siyasi karakterde, radikal ve örgütlü hareketlerin çÄ±kmasÄ±dÄ±r.

Ä°LK ANTÄ°EMPERYALÄ°ST EYLEMLER

4 Temmuz’da, Türkiye Milli Talebe Federasyonu, ABD baÅŸkanÄ± Johnson'a Amerikan BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Bildirgesi'nin bir fotokopisini yollar. Burada 190 yÄ±l önce Amerika'nÄ±n, emperyalizme karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rmÄ±ÅŸ bir ülkeyken, bugün "az geliÅŸmiÅŸ ülkeler karÅŸÄ±sÄ±nda onlarÄ±n topraklarÄ±nÄ± pazar yeri olarak elde tutma mücadelesi yapmakta" olduÄŸu söylenmektedir.

Haziran 1967'de Amerikan 6. filosu Ä°stanbula'a gelir ve Filo KomutanÄ± tarafÄ±ndan Taksim'deki anÄ±ta bir çelenk konulur. TMTF’li gençler çelengi yakarlar, ardÄ±ndan da Amerika karÅŸÄ±tÄ± gösteriler baÅŸlar.

AIESEC PROTESTOSU

Ä°stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda, uluslararasÄ± AIESEC konferansÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyan ve Süleyman Demirel'in de bu toplantÄ±da konuÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen öÄŸrenciler hükümeti protesto etmek için eylem planlarlar. Eylem, Süleyman Demirel konuÅŸma yapacaÄŸÄ± sÄ±rada elinden mikrofon alÄ±narak onun teÅŸhiri yapÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde planlanÄ±rken konferansa bakan Seyfi Öztürk katÄ±lÄ±r. Seyfi Öztürk'ü sadece konuÅŸturmama eyleminde karar kÄ±lan öÄŸrenciler Seyfi Öztürk konuÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± sÄ±rada onu yuhalarlar ve Seyfi Öztürk'ü konuÅŸturmazlar. Daha sonra protestolara katÄ±lan ve aralarÄ±nda Deniz GezmiÅŸ'in de bulunduÄŸu 12 öÄŸrenci tutuklanÄ±r. Bu olay, belli bir birikimin ürünü olmasÄ± ve ilk tutuklanmalara sebebiyet vermesi sebebiyle '68'in baÅŸlangÄ±cÄ± olan olaylardan biri olarak kabul edilir.

6. FÄ°LO PROTESTOLARI

15 Temmuz 1968 tarihinde Amerikan 6. Filosu yeniden Ä°stanbul limanÄ±na demir atar. Sekiz gün sürecek bir ziyarettir bu. Protesto gösterileri, filonun limana giriÅŸinden beÅŸ saat sonra baÅŸlar. Ä°TÜ'lü öÄŸrenciler Dolmabahçe rÄ±htÄ±mÄ±na Türk bayraÄŸÄ± çekerler ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± okumaya baÅŸlarlar. Gece BeyoÄŸlu'na çÄ±kan Amerikan Denizcileri'ni mürekkep dolu torbalarla karÅŸÄ±layan gençlerden on beÅŸ öÄŸrenci tutuklanÄ±r. Ertesi gece boya dolu torbalara çatapatlar eklenir ve yirmi dokuz öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r.

17 Temmuz gecesi Teknik Üniversite Yurdu'nu polis basar ve öÄŸrencilerin yurdu savunur. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada polis tarafÄ±ndan pencereden atÄ±lan Vedat DemircioÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 öÄŸrenci yaralanÄ±r. Ertesi gün Ä°stanbul Üniversitesi'nin de protestolara katÄ±lmasÄ±yla AltÄ±ncÄ± Filo Protesto yürüyüÅŸü baÅŸlar. OlaylarÄ±n büyümemesini isteyen FKF'li ve TÄ°P'li öÄŸrenciler Dolmabahçe önünde set olurken Deniz GezmiÅŸ'in önderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenci grubu seti aÅŸarak Amerikan Askerleri'ni denize dökerler.

20 Temmuz günü BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda "BarÄ±ÅŸ Ä°çin Amerikan Emperyalizmine KarÅŸÄ± SavaÅŸ" ve "BaÄŸÄ±msÄ±z Türkiye" mitingi yapÄ±lÄ±r. 6. Filo önceden karar verilen ziyaret süresinin bitmesini beklemeden limandan ayrÄ±lÄ±r.

VEDAT DEMÄ°RCÄ°OÄžLU'NUN SEMBOLÄ°K CENAZESÄ°

Polis tarafÄ±ndan pencereden atÄ±larak yaralanan ve bir hafta boyunca hastanede yaÅŸam mücadelesi veren Vedat DemircioÄŸlu 24 Temmuz günü ölür. Bu ölüm öÄŸrenci hareketinde yeni bir patlamaya neden olur. BeyazÄ±t'tan Sirkeci'ye kadar olan tüm bölgede polis ve öÄŸrenciler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±r.

Ölümünün ertesi gününde sembolik cenaze töreni yapÄ±lÄ±r. Cenaze töreni semboliktir çünkü DemircioÄŸlu'nun cenazesi öÄŸrencilerden kaçÄ±rÄ±larak doÄŸduÄŸu yerde topraÄŸa verilir. Adliye'ye kadar sloganlarla ve tabutla yürüyen öÄŸrencilere halk da destek olur. Deniz GezmiÅŸ konuÅŸma yaptÄ±ktan sonra Adliye'den tekrar vilayete doÄŸru yürüyüÅŸ baÅŸlar ve CaÄŸaloÄŸlu'nda polis öÄŸrencilerin önünü keser. SÄ±cak ve büyük çatÄ±ÅŸma araya askerlerin girmesiyle sonlanÄ±r.

KOMMER OLAYI

ABD'nin yeni Büyükelçisi Kommer, 28 KasÄ±m 1968 günü Türkiye'ye gelir. CIA'de çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve Vietnam'da görev yapmÄ±ÅŸ Kommer'i protesto için önce havalimanÄ±nda bir gösteri düzenlenir ve polisle çatÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±r. AralarÄ±nda Deniz GezmiÅŸ ve Cihan Alptekin'in de olduÄŸu 17 öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r.

Büyükelçi kendisine karÅŸÄ± tepkilerin en yüksek olduÄŸu bir zamanda ODTÜ'ye gider. KurÅŸun geçirmez camlarla kaplÄ± özel güvenlikli arabasÄ±nÄ± rektörlük önüne bÄ±rakarak içeriye girer. Kommer'in üniversite içinde olduÄŸu haberi hÄ±zla yayÄ±lÄ±r ve binlerce öÄŸrenci olayÄ± protesto etmek için rektörlük önünde toplanÄ±r. Önce slogan atÄ±lÄ±r, sonra araba taÅŸlanmaya baÅŸlar ve sonrasÄ±nda araba ters çevrilerek yakÄ±lÄ±r.

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