Bedelli askerlik TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu

AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, bedelli askerlikle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. MuÅŸ, tasarÄ±nÄ±n TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunulduÄŸunu bildirdi

MuÅŸ, bu hakkÄ± kullanacak kiÅŸilerin 28 günlük temel askerlik eÄŸitimi almak zorunda olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mehmet MuÅŸ 'un yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan öne çÄ±kan kÄ±sÄ±mlar ÅŸu ÅŸekilde:

FotoÄŸraf: DHA

* Bedelli askerlik 31 AralÄ±k 1993'ün öncesi için geçerli, bedel 15 bin lira. En genç yaÅŸ 25 olarak bu tekliften yararlanabilecekler.

* Engelli olup askerliÄŸe elveriÅŸsiz olanlar bu teklifle beraber askerliÄŸi ifa etmiÅŸ sayÄ±lacaklardÄ±r. Tabii 28 gün temel eÄŸitime tabi olmayacaklar.

* YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için 2 bin avroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eÄŸitimle askerlik eÄŸitimi almÄ±ÅŸ olacaklardÄ±r.

* 28 günlük askerlikle alakalÄ± herhangi düzenleme olmayacaktÄ±r.

* Kamu ve özel sektör çalÄ±ÅŸanlarÄ± baÅŸvurmalarÄ± durumunda ücretsiz izinli sayÄ±lacak.

* Bundan önceki düzenlemede 200 bin kiÅŸi müracat etti. Daha fazla kiÅŸinin baÅŸvuru yapmasÄ±nÄ± bekliyorum. Åžu an itibariyle 1 milyon 324 bin kiÅŸiyi ilgilendiren bir düzenlemedir. (HABER MERKEZÄ°)

Bedelli askerliÄŸi de iÃ§eren torba yasada Kanal Ä°stanbul 'sÃ¼rprizi'

'Bedelli askerlikte yaÅŸ 25, bedel 15 bin TL'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:47

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