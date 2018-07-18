Bedelli askerlik TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu
AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, bedelli askerlikle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. MuÅŸ, tasarÄ±nÄ±n TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunulduÄŸunu bildirdi
MuÅŸ, bu hakkÄ± kullanacak kiÅŸilerin 28 günlük temel askerlik eÄŸitimi almak zorunda olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.
Mehmet MuÅŸ 'un yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan öne çÄ±kan kÄ±sÄ±mlar ÅŸu ÅŸekilde:
* Bedelli askerlik 31 AralÄ±k 1993'ün öncesi için geçerli, bedel 15 bin lira. En genç yaÅŸ 25 olarak bu tekliften yararlanabilecekler.
* Engelli olup askerliÄŸe elveriÅŸsiz olanlar bu teklifle beraber askerliÄŸi ifa etmiÅŸ sayÄ±lacaklardÄ±r. Tabii 28 gün temel eÄŸitime tabi olmayacaklar.
* YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için 2 bin avroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eÄŸitimle askerlik eÄŸitimi almÄ±ÅŸ olacaklardÄ±r.
* 28 günlük askerlikle alakalÄ± herhangi düzenleme olmayacaktÄ±r.
* Kamu ve özel sektör çalÄ±ÅŸanlarÄ± baÅŸvurmalarÄ± durumunda ücretsiz izinli sayÄ±lacak.
* Bundan önceki düzenlemede 200 bin kiÅŸi müracat etti. Daha fazla kiÅŸinin baÅŸvuru yapmasÄ±nÄ± bekliyorum. Åžu an itibariyle 1 milyon 324 bin kiÅŸiyi ilgilendiren bir düzenlemedir. (HABER MERKEZÄ°)
Bedelli askerliÄŸi de iÃ§eren torba yasada Kanal Ä°stanbul 'sÃ¼rprizi'
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:47
'Bedelli askerlikte yaÅŸ 25, bedel 15 bin TL'