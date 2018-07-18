'ArtÄ±k valinin, kayyÄ±mÄ±n keyfine gÃ¶re yaÅŸayacaÄŸÄ±z'

OHAL sonrasÄ± dÃ¼zenlemelere tepkili olan DiyarbakÄ±rlÄ±lar, 'BÃ¶yle OHAL kaldÄ±rmak mÄ± olur' diyor.

FÄ±rat TOPAL

ÇaÄŸla YOLAÅžAN

DiyarbakÄ±r

OHAL’in kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n ilan edilmesinin ardÄ±ndan önce Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan ilan edilen ‘OHAL sonrasÄ± döneme hazÄ±rlÄ±k’ yasasÄ± Meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

Valilere ‘geniÅŸ’ yetkiler tanÄ±yan taslakla aslÄ±nda OHAL 3 yÄ±l daha uzatÄ±lÄ±yor. Taslak yasalaÅŸÄ±rsa bakanlÄ±klarÄ±n 3 yÄ±l boyunca ihraç yetkisi olacak, gözaltÄ± süresi 4 güne çÄ±karÄ±lacak ve bu süre hakim kararÄ± ile 12 güne kadar uzatÄ±labilecek. Valiler, ‘gerekli gördüklerinde’ kiÅŸilerin ÅŸehre giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlayabilecek, ayrÄ±ya gösteri ve toplantÄ±larÄ± engelleyebilecek..

Düzenlemenin detaylarÄ±na bakar bakmaz DiyarbakÄ±r’da sokaÄŸa çÄ±kÄ±yoruz. ’90’lar boyunca OHAL’i yaÅŸamÄ±ÅŸ bir kent olarak OHAL’i kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±ran düzenlemeye dair ne düÅŸündüklerini, hissettiklerini konuÅŸmak istiyoruz. DiyarbakÄ±r’Ä±n merkezi dinlenme noktalarÄ±ndan olan halkÄ±n tanÄ±mÄ±yla “Yüksek Kahve”ler bölgesinde çay ocaklarÄ±nÄ± geziyoruz. BaÅŸtan söyleyelim, çok az kiÅŸi ile konuÅŸabildik, çünkü kimse konuÅŸmak istemiyor. KonuÅŸanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± soyadÄ±nÄ± vermiyor kimisi ne adÄ±nÄ± ne soyadÄ±nÄ±. DiyarbakÄ±rlÄ±lar, 90’lÄ± yÄ±llarÄ± hatÄ±rlatarak, artÄ±k sadece Bölgenin deÄŸil tüm Türkiye’nin ‘süper valileri’ olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. YurttaÅŸlar, “ArtÄ±k her ÅŸey tek adamÄ±n elinde. Valilere süper yetkiler veriliyor, valinin, kayyÄ±mÄ±n keyfine göre yaÅŸayacaÄŸÄ±z” diyerek tasarÄ±ya tepki gösterdi.

‘YÄ°NE BELEDÄ°YELERÄ° ALACAKLAR...’

Yüksek Kahveler’de Talip’le konuÅŸuyoruz. Talip ÖÄŸretmen, Türkiye’nin zaten 2 yÄ±ldÄ±r OHAL ile yönetildiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. Yasa ile OHAL’in 3 yÄ±l daha uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu hiç iyi olmadÄ±” diyor.

“Bu rejimde ne yapmak isterse yapar artÄ±k” diyerek ekliyor: “Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok, partili cumhurbaÅŸkanÄ± var zaten. Parlamento yok. Eski kazanÄ±mlar da gitti, bizi daha kötü daha tehlikeli günler bekliyor.” SeçilmiÅŸ belediyelerine bu süreçte kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Talip, “Kendisi dÄ±ÅŸÄ±ndaki hiçbir seçilmiÅŸi kabul etmiyor. Bu ÅŸekilde kazanamadÄ±ÄŸÄ± belediyeleri gasbetmeyi meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yor. Onu da halk seçmiÅŸ, belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± da, belediye baÅŸkanlarÄ± da çÄ±kÄ±p ben seçildim diyebilmeli. Åžimdi bunlar yerel seçimleri kaybetseler de yine belediyeleri ellerinden alacaklar o zaman. HalkÄ±n iradesiyle kazanÄ±lanÄ± ortadan kaldÄ±rmak amaç” ifadelerini kullandÄ±.

‘OHAL ARTIK VALÄ°DE’

DolaÅŸmaya devam ediyoruz.. Hasan da soyadÄ±nÄ± vermek istemiyor, iÅŸsiz... “Ülkede demokrasinin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” görüÅŸünde Hasan... Neden diye soruyoruz. Biraz duralÄ±yarak, “Sonunda ülkeyi zimmetine geçirdi, herkese hayÄ±rlÄ± olsun. Demokrasi yok, seçim yok. Memlekette hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. OHAL artÄ±k valide, belediyeleri kim kazanÄ±rsa kazansÄ±n, kayyÄ±mla onlarÄ±n olacak. OHAL’i kaldÄ±rmasÄ±n daha iyi. ArtÄ±k her ÅŸey tek adamÄ±n elinde, her ÅŸey tek adamÄ±n. Muhalefet de orada kürsüde oturup, keyfine baksÄ±n” diye bir çÄ±rpÄ±da anlatÄ±yor.

Kadir de atama bekliyor, o da iÅŸsiz yani. OHAL’in yasallaÅŸtÄ±rÄ±larak halkÄ±n, haksÄ±zlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda itiraz etme hakkÄ±nÄ±n önüne yasal kÄ±lÄ±fla engel getirildiÄŸini söylüyor ve ekliyor: “OHAL’den önce OHAL vardÄ±, OHAL’den sonra da deÄŸiÅŸen pek bir ÅŸey yok. Dertleri zaten halkÄ±n iradesine el koyabilmek. Dün söylediÄŸi ile bu gün söylediÄŸi birbirini tutmayan bir adam, diyecek o kadar ÅŸey var ki...”

BÖYLE OHAL’Ä° KALDIRMAK MI OLUR?

DolaÅŸmaya devam ediyoruz. Gazeteci olduÄŸumuzu anlatÄ±p soru soruyoruz, pek çoÄŸu yanÄ±t vermek istemiyor. Bir masadayÄ±z, bu kez yanÄ±t var ama o da ismini vermek istemiyor. “Bu hükümet olduÄŸu sürece, OHAL devam edecek, Tek adamdan artÄ±k her ÅŸey beklenir.”

Ä°smini vermek istemeyen bir baÅŸka yurttaÅŸ ise tepkili: “ArtÄ±k bundan sonra Valinin, kayyÄ±mÄ±n, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n keyfine göre yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Böyle OHAL’i kaldÄ±rmak mÄ± olur? Tek adam rejimini kurdu, yasallaÅŸtÄ±racak. Biz daha çok bekleriz demokrasiyi. ArtÄ±k ne irade, ne seçim bu adam kendi dÄ±ÅŸÄ±nda kimseyi tanÄ±maz. Bu durum hiç iyi deÄŸil, Allah sonumuzu hayretsin, ne deyim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 20:09

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