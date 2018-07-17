DDK'nin yetkileri geniÅŸletildi, sendika ve meslek Ã¶rgÃ¼tleri tepkili

Konfederasyon ve meslek Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcilerinden kararname yorumu: AmaÃ§ iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilerin mÃ¼cadelesini engellemek.

Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yetkilerini geniÅŸleterek sendika ve meslek örgütlerini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vesayetine sokan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine tepki geldi. Evrensel'e konuÅŸan konfederasyon ve meslek örgütü temsilcileri, kararnamenin emek ve meslek örgütlerini keyfi bir ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Temsilciler, “Bu iÅŸçi ve emekçiler üzerinde baskÄ± anlamÄ±na da geliyor” dedi.

KARARNAMEDE NELER VAR?

* 5 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle (CBK) Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) verilen yetkiye göre DDK, tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarÄ±, meslek örgütlerini ve iÅŸçi ve iÅŸveren örgütlerini, dernekleri ve vakÄ±flarÄ± denetleyebilecek.

* Kararnameye göre doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± ve onun talimatÄ±yla çalÄ±ÅŸacak olan DDK, sendika, meslek örgütü, vakÄ±f ve derneklerde her türlü idari soruÅŸturma, inceleme, araÅŸtÄ±rma ve denetleme yapabilecek.

* Kurul ayrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilecek ‘diÄŸer iÅŸleri’ yapmakla yükümlü olacak.

*Kurul denetleyeceÄŸi kuruluÅŸlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açÄ±k) hiçbir sÄ±nÄ±rlamaya tabii olmaksÄ±zÄ±n isteyebilecek.

* Denetlenen kuruluÅŸ bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

* DDK, her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbirinin uygulanmasÄ±nÄ± yetkili makamlardan isteyebilecek.

‘12 EYLÜL HUKUKUNA GERÄ° DÖNÜLMÜÅž OLDU’

24 Haziran sonrasÄ± yeni rejimle birlikte keyfi uygulamalarÄ±n artarak devam ettiÄŸini dile getiren Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Bu süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonunun doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Önemli bir ikinci adÄ±m da Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerinin geniÅŸletilmesi, DDK yoluyla cumhurbaÅŸkanÄ±na sendikalarÄ±n yöneticilerini görevden almaya kadar varan geniÅŸ yetkilerin tanÄ±nmasÄ± oldu. AçÄ±kçasÄ± DDK’ye 12 Eylül dönemindeki gibi son derece geniÅŸ yetkiler verilmiÅŸ oldu. YayÄ±mlanan kararnameyle cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± ve onun talimatÄ±yla çalÄ±ÅŸacak olan DDK, tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, sendikalarÄ±, meslek örgütlerini en geniÅŸ bir ÅŸekilde denetleyebilecek” dedi.

‘HUKUKÄ° AÇIDAN DA SORUNLU’

Bunun Anayasa’ya, ILO sözleÅŸmesine ve sendikalar yasasÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “Anayasa’nÄ±n 104 maddesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine iliÅŸkin bir sÄ±nÄ±rlama getirildi. AçÄ±kça yasayla düzenlenmiÅŸ olan konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz denildi. DolayÄ±sÄ±yla sendikalarÄ±n denetimi yasayla düzenlenmiÅŸ olan bir husustur. Ä°kincisi ILO’nun 87 sayÄ±lÄ± sözleÅŸmesindeki sendika hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin hükümler var. Türkiye’nin imza attÄ±ÄŸÄ± bu sözleÅŸmeye de aykÄ±rÄ±. Üçüncüsü sendikalar yasasÄ±na da aykÄ±rÄ±. Böyle baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da mevcut hukuksal çerçevede de çok ciddi sorunlar içeren bir düzenleme. AltÄ±nÄ± çizmek istediÄŸim ÅŸey bu kararnameyle 12 Eylül hukukuna geri dönülmüÅŸ oldu. Sendikalar mali, idari, siyasi her yönden denetlenebilecek” diye konuÅŸtu.

SendikalarÄ±n dünyanÄ±n her yerinde baÄŸÄ±msÄ±z iÅŸçi örgütleri olduÄŸunu ifade eden ÇerkezoÄŸlu, “Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n hak ve çÄ±karlarÄ±nÄ± koruyan demokratik örgütlerdir. DolayÄ±sÄ±yla sendikalarÄ±n doÄŸrudan siyasi iradeye, cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±, onun bürosu gibi görülmesi asla kabul edilemez. Bu düzenleme geri alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi.

'MÜCADELENÄ°N ÖNÜNÜ KESMEK Ä°STÄ°YORLAR'

SendikalarÄ±n ve konfederasyonlarÄ±n kimler tarafÄ±ndan denetleneceÄŸinin sendikalar yasasÄ±nda açÄ±kça ifade edildiÄŸini belirten Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, “Üyeler tarafÄ±ndan seçilmiÅŸ denetleme kurulu ve baÄŸÄ±msÄ±z bir mali müÅŸavir tarafÄ±ndan denetleniyor. Her yÄ±l ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na gelir giderleriyle ilgili bilgi veriyorlar” dedi. Buradaki amacÄ±n emek meslek örgütlerinin ve sendikalarÄ±n, toplumsal sorunlarla, sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili göstermiÅŸ olduklarÄ± refleksleri sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya yönelik bir baskÄ± mekanizmasÄ± olduÄŸunu dile getiren Bozgeyik, “Önümüzdeki dönem yeni kabinenin yürüteceÄŸi politikaya itiraz eden, mücadele eden, anayasal haklarÄ±nÄ± kullanan hem sendika ve konfederasyonlara hem de demokratik kitle örgütlerine gözdaÄŸÄ± mesajÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu düzenleme kabul edilemez. KESK olarak buna karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸiz. Gerekli hukuksal mücadelemizi de yürüteceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

DDK’ye bu yetkilerin verilmesinin meslek örgütlerinin ve sendikalarÄ±n üyeleri üzerinde de baskÄ± olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini vurgulayan Bozgeyik, “Ä°ÅŸçilerin emekçilerin örgütlenmesinin, emekleri için mücadele etmelerinin önünün kesileceÄŸi bir uygulama olarak deÄŸerlendiriyoruz. Bu kararÄ±n emekçilere bir biat etme anlamÄ±na geldiÄŸini söyleyebiliriz. Bu yÄ±llar sonra 12 Eylül hukukuna geri dönülmesi olarak deÄŸerlendirilebilir” dedi.

'DÜZENLEMELER MESLEK ÖRGÜTLERÄ°NÄ° ‘CEZALANDIRICI’ NÄ°TELÄ°KTE'

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ± baskÄ± altÄ±na alacak düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin hem Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin içeriÄŸini hem de 700 ve 703 sayÄ±lÄ± KHK’lerdeki deÄŸiÅŸiklikleri çok aÅŸan geniÅŸ bir kapsama sahip olduÄŸuna dikkat çeken Koramaz, 28 maddeden oluÅŸan 5 No’lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile DDK Kanunu’nda belirtilen görev ve yetkilerin ilgili kanunu aÅŸan bir ÅŸekilde geniÅŸletildiÄŸini ifade etti.

'CEZALANDIRMAYA YÖNELÄ°K'

Koramaz, “Ä°dari soruÅŸturma” hususunun “her türlü idari soruÅŸturma” olarak geniÅŸletildiÄŸini, kamu kurum ve kuruluÅŸu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n özerk yerinden yönetim kuruluÅŸu olma özelliÄŸinin görmezden gelindiÄŸini ve yargÄ± alanÄ±na giren “görevden uzaklaÅŸtÄ±rma”nÄ±n DDK’nin görev ve yetkisi kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Koramaz, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda yer almayan cezalandÄ±rÄ±cÄ± hususlarÄ±n da “fiili hukukta” yer almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Koramaz açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi: “Bu noktada bu düzenlemenin cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± Devlet Denetleme Kurulunun ‘inceleme ve denetim’ iÅŸlevini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurulun yargÄ±nÄ±n yerine geçtiÄŸini, emek ve meslek örgütlerini kendi ‘özel ve keyfi ceza hukukuna’ tabii kÄ±lmaya yönelik olduÄŸu açÄ±klÄ±kla görülebilmektedir.”

'MESLEK ÖRGÜTLERÄ°NÄ° DIÅžLAYAN, RANT ODAKLI'

Düzenlemenin emek ve meslek örgütlerini otoriter hiyerarÅŸik vesayet altÄ±na sokmaya yönelik cezalandÄ±rÄ±cÄ± bir düzenleme olduÄŸunu vurgulayan Koramaz, “BakanlÄ±klar ile baÄŸlÄ±, ilgili, iliÅŸkili kuruluÅŸlarÄ±n bünyelerinde kurulan ve kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸu danÄ±ÅŸma kurulu, genel kurul, konsey vb. yapÄ±lardan TMMOB ve baÄŸlÄ± odalarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ ve meslek alanlarÄ±mÄ±zla ilgili birçok kanunda rant esaslÄ± düzenlemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

'CUMHURBAÅžKANI MECLÄ°SÄ°N KANUN YAPMA YETKÄ°SÄ°NÄ° KULLANIYOR'

Koramaz kanun ile düzenlenmesi gereken konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±lamayacaÄŸÄ±na dikkat çekerek, 5 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ve birçok düzenlemenin, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclisin kanun yapma yetkisini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini kaydetti. Koramaz, “TBMM’yi etkisiz kÄ±lacak bütün düzenlemelere karÅŸÄ±n Meclisi ‘kanun yapma’ yetkisine sahip çÄ±kmaya, emek ve meslek örgütlerini ve bütün demokratik kamuoyunu dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. Koramaz açÄ±klamada, emek ve meslek örgütlerine yönelik düzenlemelerin kamu yararÄ±nÄ±, kamusal üretim hizmet ve denetim gerekliliklerini, bu yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti etkisizleÅŸtirme, tasfiye etme ve cezalandÄ±rmaya yönelik olduÄŸunu ifade etti.

'HALK SAÄžLIÄžI Ä°ÇÄ°N DE HEKÄ°M HAKLARI Ä°ÇÄ°N DE SIKINTILI'

Bu kararnamenin meslek odalarÄ±nÄ±n, sendikalarÄ±n ve muhalefet örgütlerinin toplum adÄ±na yürüttükleri mücadelenin, toplumun taleplerini, haklarÄ±nÄ± savunan faaliyetlerinin fiilen ortadan kalkmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) 2. BaÅŸkanÄ± Ali ÇerkezoÄŸlu, “Bu örgütlerin yöneticilerinin seçilmiÅŸ bile olmayan atanmÄ±ÅŸ bir bakan tarafÄ±ndan her an görevden alÄ±nabileceÄŸi ifade ediliyor. Bizlerin uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtireceÄŸimiz bakanlar tarafÄ±ndan görevden alÄ±nabilecek olmamÄ±z tam bir komedi. Demokratik bir ülkede, anayasanÄ±n, Anayasa Mahkemesinin olduÄŸu bir ülkede bu olamaz. Bu durum demokrasi konusunda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na gidiÅŸimizin bir göstergesi. Bu yeni dönemde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, bakanlarÄ± alkÄ±ÅŸlamayanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüremeyeceÄŸi anlamÄ±na geliyor. EleÅŸtirinin olmadÄ±ÄŸÄ± rejimin adÄ± demokrasi olamaz. Bizim özelimizde ise TTB üzerinde Demokles’in kÄ±lÄ±cÄ± sallandÄ±rÄ±lmak isteniyor. Hem halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem de hekimlerin haklarÄ± için ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaratacak. TTB olarak tüm bunlara raÄŸmen hem toplum ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem de meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haklarÄ± için elimizde geleni yapmaya devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 16:52

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