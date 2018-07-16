KÃ¼ltÃ¼r ajandasÄ±

GenÃ§ Hayat'Ä±n 313. SayÄ±sÄ±nÄ±n KÃ¼ltÃ¼r-Sanat ajandasÄ±

BÜ(S)K AçÄ±k Hava Gösterimleri

Ä°stanbul, BoÄŸaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü

21:00

11 Temmuz ÇarÅŸamba: ImJuli (Fatih AkÄ±n, 2000, 1'40'')

13 Temmuz Cuma: Shadows in Paradise (Aki Kaurismäki,1986, 1'16'')

16 Temmuz Pazartesi: KÄ±sa Film Seçkisi

18 Temmuz ÇarÅŸamba: Night on Earth (JimJarmusch, 1991, 2'19'')

20 Temmuz Cuma: Black Cat, White Cat (Emir Kusturica, 1998, 2'15'')

21 Temmuz Cumartesi: Neredesin Firuze (Ezel Akay, 2004, 2')

23 Temmuz Pazartesi: Loves of a Blonde (Miloš Forman, 1965, 1'30'')

Okul dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lÄ±mla ilgili duyuru: Tüm gösterimlerden iki gün önce BoÄŸaziçi Üniversitesi Sinema kulübü gelmek isteyenler için bir katÄ±lÄ±m formu açacak. Kulübün facebook hesabÄ±ndan takip edebilirsiniz.

BeyoÄŸlu SinemasÄ± Yaz ÅženliÄŸi

Ä°stanbul, BeyoÄŸlu SinemasÄ±

14-18 Temmuz 2018

Bir BeyoÄŸluSinemasÄ± klasiÄŸi olan ve yÄ±llardÄ±r ayrÄ± kalÄ±p çok özlediÄŸimiz YazÅženliÄŸi, son yÄ±llara damga vuran ödüllü yapÄ±mlardan ve Türkiye’de henüz vizyona girmemiÅŸ beÅŸ GALA filminden oluÅŸan nefis bir seçkiyle geri dönüyor.

Detaylar için

QR:

https://www.facebook.com/BeyogluSinemasi/photos/a.303743516409041.72414.280046152112111/1793347560781955/?type=3&theater

Avluda Caz: Brassolist

Ä°stanbul, Bomontiada Avlu

13 Temmuz 2018 20:30-22:30

Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi Brass SanatçÄ±larÄ± tarafÄ±ndan kurulan, Anadolu türkülerine yaptÄ±klarÄ± aranjmanlar ile interaktif ve yenilikçi bir yapÄ±ya sahip Brassolist, 13 Temmuz’da Avluda Caz kapsamÄ±nda bomontiadaAvlu’da.

MaviBahçeJazz Festivali

Ä°zmir, Mavibahçe AlÄ±ÅŸveriÅŸ ve YaÅŸam Merkezi

20-21-22 Temmuz 2018 19:00

Alexos, Erkan OÄŸur, Ezgi Ayçe, FlapperSwing, JehanBarbur, Karsu, Kerem Görsev, Mercan Dede ve Sibel Köse’nin katÄ±lacaÄŸÄ± cazz festivali ücretsizdir.

Ä°nsan DoÄŸasÄ± Sergisi

Ä°stanbul Modern, Geçici Mekan

23 MayÄ±s-11 KasÄ±n 2018

PerÅŸembe günleri ücretsiz.

BritanyalÄ± sanatçÄ± AnthonyCragg’in40 yÄ±lÄ± aÅŸan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veren sergi, heykel sanatÄ±nÄ±n doÄŸasÄ±nÄ± oluÅŸturan içerik, kütle, boÅŸluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayÄ±rdedici özelliklerin Cragg tarafÄ±ndan nasÄ±l yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dönüÅŸtürüldüÄŸünü görünür kÄ±lÄ±yor.

AçÄ±khava film

DiÄŸer Bedenler Burada Sergisi

Ankara, Kova Art Space

30 Haziran-15 Temmuz 2018

Kova Art Space “Ä°lhan Koman Yerine Konana Kadar” adlÄ± projeye paralel olarak gerçekleÅŸecek “DiÄŸer Bedenler Burada” sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Ä°lhan Koman’Ä±n 1992 yÄ±lÄ±nda Ankara SeÄŸmenler ParkÄ±’na yerleÅŸtirilen ve 2016 yÄ±lÄ±nda kaybolan heykeline ait kaidenin iki yÄ±ldÄ±r boÅŸ kalmasÄ± ve “heykelin varoluÅŸuna, yok oluÅŸunun engel olamayacaÄŸÄ±” düÅŸüncesinden hareketle ortaya çÄ±kan projenin küratörlüÄŸünü Belma Ersu üstleniyor. “Ä°lhan Koman Yerine Konana Kadar” projesi aralarÄ±nda sanatçÄ±, küratör, müzisyen ve dansçÄ±larÄ±n bulunduÄŸu 100 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n boÅŸ kalan kaideyi fiziksel bedenleriyle bir performans alanÄ±na dönüÅŸtürmesi ve bu anlarÄ±n belgelenmesi ile ÅŸekilleniyor.

Görünürün Ötesinde Sergisi

10 Temmuz-12 AÄŸustos 2018

Ankara, CERModern, Güney Hangar Galerisi

Sergi en yeni çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± vesanat kariyeri boyunca iÅŸlediÄŸi baÅŸlÄ±cakonularÄ±yansÄ±tan 12 heykelden oluÅŸan birseçkiyi bir araya getirmektedir. Bu eserlerde herÅŸeyden önce gerçek ile gerçek olmayan arasÄ±ndaki ince çizgiyi, sanatçÄ±nÄ±n eserleri ile izleyici arasÄ±ndaki etkili mekânsal baÄŸlarÄ± ve aynÄ± zamanda kendisinin soyutlama tutkusunu öne çÄ±karmaktadÄ±r. Eserlerinde geometrik ÅŸekiller, optik ve kinetik ilkelerle iliÅŸkisi bulunan dengeli, aydÄ±nlÄ±k ve renk kullanÄ±mÄ± dikkat çekmektedir.

Film Önerisi

YaÅŸar Kemal Efsanesi

(2018, 113', Türkçe; Ä°ngilizce altyazÄ±lÄ±)

Dünyaca ünlü yazar YaÅŸar Kemal’in doÄŸumundan ölümüne tüm hayatÄ±, kendi aÄŸzÄ±ndan ve hayatÄ±na yakÄ±n tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ dostlarÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±yla beyaz perdeye aktarÄ±lÄ±yor. Efsane yazarÄ±n hayatÄ±nÄ±n dönüm noktalarÄ± destansÄ± bir anlatÄ±m biçimiyle sergileniyor. YaÅŸar Kemal’in daha önce hiçbir yerde yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ arÅŸiv görüntülerinden, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiÅŸ ses kayÄ±tlarÄ±ndan ve binlerce sayfalÄ±k dokümandan yararlanÄ±ldÄ±. YaÅŸar Kemal Efsanesi dev bir çÄ±narÄ±n mücadelesi, edebiyatÄ±, hayatÄ± ve yüzyÄ±la damgasÄ±nÄ± vuran olaylara karÅŸÄ± tavrÄ±yla sinematografik bir anlatÄ±mla resmediliyor.

www.evrensel.net