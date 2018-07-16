Meksikaâ€™da yeni hÃ¼kÃ¼met ve GenÃ§liÄŸin gÃ¶revleri

'BarÄ±ÅŸ iÃ§in, toplumsal kurtuluÅŸ iÃ§in, genÃ§liÄŸin birlik ve mÃ¼cadele bayraÄŸÄ±nÄ± yÃ¼kseltiyoruz!'

Meksika Devrimci Gençlik BirliÄŸi

Meksika’da 1 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ± tarihsel bir dönemeci ifade ediyor. Halk en gerici toplumsal sÄ±nÄ±flarÄ±n partilerinin cezasÄ±nÄ± sandÄ±kta verdi. Son yÄ±llarÄ±n yönetimine karÅŸÄ± güçlü bir yanÄ±t verilmiÅŸ oldu. HalkÄ±n %63’ü sandÄ±ÄŸa giderek, Lopez Obrador’un yönetimindeki Morena Partisi’ni iktidara taÅŸÄ±dÄ±. Obrador ile partisi ÅŸimdi hem yasama, hem yürütme hem de yargÄ±yÄ± elinde bulunduruyor.

1 Haziran’da henüz resmi sonuçlar Ulusal Seçim Enstitüsü tarafÄ±ndan açÄ±klanmadan önce, bütün öteki adaylar durumun kendileri için umut vadetmediÄŸini söyleyerek Morena Partisi’nin iktidarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtince, halk sokaklarda zaferini kutlamaya baÅŸladÄ±.

HalkÄ±n zaferi, yalnÄ±zca sandÄ±ktan çÄ±kan sonuca göre ÅŸekillenecek bir hükümete güvenle kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ bir zafer deÄŸil. Halk bu zaferi örgütlenerek, sokaklarda harekete geçerek elde etti, bundan sonra da acil taleplerinin Lopez Obrador tarafÄ±ndan yerine getirilmesi için mücadeleye de, diyaloga da devam edecek.

Seçimin ardÄ±ndan sosyal medyada yeni seçilen baÅŸkanÄ±n kabinesiyle ilgili eleÅŸtiriler de baÅŸladÄ±. Kabinedeki herkesin silinemeyecek, göz yumulamayacak bir geçmiÅŸi var. AralarÄ±nda iÅŸ adamlarÄ±, insan haklarÄ± ihlalcileri bulunuyor bu kabine üyelerinin.

Ekonominin “kalkÄ±nmasÄ±,” özel, ulusal ve uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mlara bel baÄŸlamÄ±ÅŸ durumda. Hem ulusal hem uluslararasÄ± burjuvazinin ve oligarÅŸinin çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda neoliberal politikalara dokunulmuyor, son dönemde gerçekleÅŸen yapÄ±sal reformlar ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±yor.

Fransa’da gençlerin karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± “çalÄ±ÅŸma yasasÄ± reformu,” ÅŸirketlerin gençleri çalÄ±ÅŸma alanÄ±ndaki haklardan mahrum bÄ±rakarak sömürmesinin önünü açan bir reformdu.

“Gençlik geleceÄŸi inÅŸa ediyor” diyerek (hem özel hem devlet) eÄŸitim kurumlarÄ± ile ÅŸirketler arasÄ±nda bir anlaÅŸma kurularak, hem ÅŸirketlerin müfredata el atmasÄ±nÄ±n, gençleri çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lÄ±yor, hem de hükümet bu ÅŸirketlere gençler için para ödüyor.

Yani hükümetin yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±yla iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n genç iÅŸgücünü kendi yararÄ±na kullanmasÄ± büyük bir sermaye birikimi elde etmesi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendi ceplerinden gençlere yalnÄ±zca bir yeterlilik belgesi vermeleri saÄŸlanÄ±yor.

EÄŸitimin özelleÅŸtirilmesi modeliyle iÅŸ adamlarÄ± ile eÄŸitim otoritelerinin yönetim sektörünü güçlendirecek adÄ±mlar atmasÄ± amaçlanÄ±yor. “Gençlere verilecek ücret asgari ücretin 1.5 katÄ± olacak.”

Bu projenin getirdiÄŸi miktar 94 bin 695 milyon yÄ±llÄ±k peso olacak, yeni hükümetin sosyal harcamalardaki en güçlü projesi de bu.

MeksikalÄ± iÅŸçileri, gençleri yeni hükümetin gerçek niyetleri ile temsil ettiÄŸi çÄ±karlarÄ± gün yüzüne çÄ±karma görevi bekliyor. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda demokratik özgürlükler için, ÅŸiddet ile cezasÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sokakta verdiÄŸimiz mücadelenin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktadan, bu acil görevler için mücadeleye devam etmeliyiz.

Tüm dünya gençliÄŸine çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r!

Bu çaÄŸrÄ±, daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ±, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±n savunulmasÄ±, adaletsiz düzenin temelinden deÄŸiÅŸmesi için mücadele eden ilerici gençlere, baÅŸkaldÄ±ranlara, demokratlara, devrimcilere, faÅŸizm karÅŸÄ±tlarÄ±na, antiemperyalistlere çaÄŸrÄ±dÄ±r.

“SavaÅŸa hayÄ±r! YolsuzluÄŸa hayÄ±r! Sömürüye hayÄ±r! KadÄ±nlarÄ±n ezilmesine hayÄ±r!” diyen, Donald TrumpBeyaz Saray’a çÄ±karken, dünyada kol gezen emperyalist, faÅŸist politikalarÄ±na karÅŸÄ± sokaÄŸa taÅŸan gençlere çaÄŸrÄ±dÄ±r bu çaÄŸrÄ±.

Kapitalist sistem bize güvenceli çalÄ±ÅŸma, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi haklar saÄŸlamaktan aciz. Aksine kapitalizm beraberinde ekonomik, siyasal, toplumsal istikrarsÄ±zlÄ±k getiriyor, milyonlarca insan ya Orta DoÄŸu’daki korkunç savaÅŸ gerçekliÄŸi içinde yaÅŸÄ±yor, ya umudu Avrupa’ya göç etmekte arÄ±yor,ya Afrika’da hastalÄ±klarla boÄŸuÅŸuyor, ya iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ± ayakta kalmaya çabalÄ±yor, ya doÄŸal afetlerden zarar görüyor.Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet hem kaba güç düzeyinde uygulanÄ±yor hem ekonomik kuÅŸatma yönünde.

Biz gençler iÅŸte bu yüzden dayanÄ±ÅŸma içindeyiz, sÄ±nÄ±flarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± demokratik bir toplum kurmak için örgütleniyoruz; dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndaki gençleri de birlik olmaya, mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. BaskÄ±ya, sömürüye karÅŸÄ± tek ses tek yumruk olup, halklarÄ±mÄ±z için özgürlük, barÄ±ÅŸ, sosyal adalet talep ediyoruz.

Meksika halkÄ±nÄ±n, NochixtlánOaxaca halkÄ±na karÅŸÄ± uygulanan büyük çaplÄ± baskÄ±dan, Ayotzinapa’da 43 öÄŸrencinin kaybedilmesinden sorumlu olan,çöküÅŸteki bir rejime karÅŸÄ± savaÅŸmaya devam ettiÄŸi bu tarihi anda; 2018'deki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri çerçevesinde birlik ihtiyacÄ±nÄ±n güçlendiÄŸi, sokaÄŸa çÄ±kma gerekliliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ± bu günlerde bu çaÄŸrÄ±yÄ± yapÄ±yoruz. 28 Temmuz – 2 AÄŸustos 2018 tarihinde Meksiko’da XXVI. UluslararasÄ± Demokratik, AntifaÅŸist, Antiemperyalist Gençlik Yaz KampÄ±’nda buluÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.Mücadelelerimizi iÅŸçiler, köylüler, ezilen halklarÄ±n mücadelesiyle tek bir cephede birleÅŸtirelim!

BarÄ±ÅŸ için, toplumsal kurtuluÅŸ için, gençliÄŸin birlik ve mücadele bayraÄŸÄ±nÄ± yükseltiyoruz!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 22:20

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