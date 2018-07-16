EskiÅŸehir ve Malatya'dan seÃ§im portreleri

'Tek adam tek parti iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da birbirini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan, sorgulayan genÃ§ler bir halk demokrasisi iÃ§in arayÄ±ÅŸtalar.'

ESKÄ°ÅžEHÄ°RDEN TÜRKÄ°YE’YE BÄ°R SEÇÄ°M PORTRESÄ°

Andaç AydÄ±n ARIDURU

EskiÅŸehir

24 Haziran süreci ile birlikte ülkemizin gençliÄŸi OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda baskÄ±n niteliÄŸinde bir seçim geçirdi. Bir yandan tek adam tek parti sistemine geçiÅŸte atÄ±lmak istenen dev bir adÄ±m. Bununla beraber toplumun her kesiminin üzerinde oluÅŸturduÄŸu baskÄ±, bir yandan OHAL’in halkÄ±n üzerinde oluÅŸturduÄŸu ekonomik yük, toplumumuzda yaratÄ±lan kutuplaÅŸma ve Kürt sorununun çözümsüzlüÄŸü gençliÄŸe aÅŸÄ±lanmak istenen milliyetçi görüÅŸ belki de hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar gençliÄŸin de politik tavÄ±rlarÄ±yla dahil olduÄŸu bir seçim süreci yaÅŸattÄ± bizlere. AKP iktidarÄ±nÄ±n, gençliÄŸin akademik ve ekonomik refahÄ±na, geleceÄŸine göz dikmesi doÄŸal olarak tepkiler doÄŸurdu ve gençlik bu düzenden çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± aradÄ±. Bence bu seçimlerden gençlik adÄ±na çÄ±karÄ±labilecek en önemli sonuçlardan birisi bu ülkenin gençleri olarak daha demokratik bir ülkede barÄ±ÅŸ içinde eÅŸitçe yaÅŸayabileceÄŸimiz bir ülkenin arayÄ±ÅŸÄ± içine girdiÄŸimiz.

ÜLKENÄ°N DURUMU, SÜRECÄ°N Ä°ÅžLEYÄ°ÅžÄ°NÄ° BELÄ°RLEDÄ°

Bu seçim sürecinde de 7 Haziran’dan beri Ä±srarla iÅŸlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan milliyetçilik, ihbar kültürü ve kutuplaÅŸmacÄ± söylemler diÄŸer seçim süreçleri kadar olmasa da etkisini göstermeye devam etti. Seçim öncesinde barÄ±ÅŸ isteyenin, muhalif olanÄ±n terörist ilan edildiÄŸi ortam AKP söylemleriyle devam ettirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ve özellikle gençlere yönelik bu tür söylemler arttÄ±. Seçimin zamanlamasÄ±, ülkemizin durumu gibi etkenler seçimlerin doÄŸasÄ±yla birlikte bir diyalog zemini de oluÅŸturdu. Acil demokrasi, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ortak çözümü ve barÄ±ÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ± EskiÅŸehir gençliÄŸi için tartÄ±ÅŸmaya açÄ±k konular hâline geldi. EskiÅŸehir için seçim, öÄŸrencinin akademik gelecÄŸini ÅŸekillendirecek bir öneme de sahipti. AçÄ±lacak yeni üniversite nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nden ayrÄ±lacak bölümler ve yeni üniversitenin fiziki ve akademik yeterliliÄŸi ÅŸaibe altÄ±nda olduÄŸundan özellikle ayrÄ±lacak bölüm öÄŸrencileri AKP'nin bu soÄŸuk yüzüyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Uzun zamandÄ±r süregelen ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar gençliÄŸin gelecek kaygÄ±larÄ± gibi problemlerden sadece biri iken gençlerin bir alternatif arayÄ±ÅŸÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemleri tek adam yönetimi ve AKP iktidarÄ± ile iliÅŸkilendirmesi gençlik içinde Muharrem Ä°nce'nin popülerliÄŸini artÄ±rÄ±p gençlik içindeki ''ArtÄ±k yenilecekler'' rüzgârÄ±na hÄ±z kattÄ±. Toplumun ve özellikle gençliÄŸin üzerindeki baskÄ±lar, uzun zamandÄ±r dönüÅŸemediÄŸi toplumsal hareketlere buradan evriliyor ve ErdoÄŸanÄ±n gidiÅŸi bu ülkenin nihai kurtuluÅŸu anlamÄ±na geliyordu bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için.

GENÇLER, DEMOKRASÄ° ARAYIÅžINDALAR

Seçim sonuçlarÄ± gençlerde çeÅŸitli tepkileri doÄŸurdu. Kendisini son döneme kadar apolitik olarak tanÄ±mlayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bile taraflaÅŸtÄ±ran bu seçim, çoÄŸu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için ''köprüden önceki son çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±''. Bu nedenle gençlik içinde bir umutsuzluk dalgasÄ± oluÅŸtu. Peki biz yenildik mi? Bu sorunun cevabÄ±, bence seçim akÅŸamÄ±nda yatÄ±yor: Ülkenin dört bir yanÄ±nda YSK önlerinde toplanan çoÄŸunluÄŸu genç diyebileceÄŸimiz kitleler hem oylarÄ±na sahip çÄ±kmak için hem de “biz hala buradayÄ±z” demek için toplandÄ±lar. Tek adam tek parti düzeninin inÅŸasÄ±nda büyük bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gerçek olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor. Bir yandan ise hem seçim öncesi hem seçim sonrasÄ± birbirini anlamaya çalÄ±ÅŸan, sorgulayan gençler bir halk demokrasisi için arayÄ±ÅŸtalar. Bu yüzden seçim sonuçlarÄ±ndan sonra “artÄ±k deÄŸiÅŸmez” dememeli ve deÄŸiÅŸtirmek için bütün gençlik kitleleriyle bir arada tepkilerimizi büyüterek bu süreçte biriktirdiÄŸimiz beraberlikleri çoÄŸaltarak çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Bu ülkenin geleceÄŸi olarak biz gençler tek adam rejimine her fÄ±rsatta “dur” demeye devam edeceÄŸiz.

'Bu düzen gençliÄŸin derinleÅŸen sorunlarÄ±na cevap veremez'

BarÄ±ÅŸ GÜLMÜÅž

Malatya

Seçim gençliÄŸin ana gündemi olmaya devam ediyor. Elbette gençlik seçim hakkÄ±nda baÅŸkaca yorumlar, çözümlemeler geliÅŸtiriyor fakat kendi arkadaÅŸ çevremle beraber sosyal medyada tanÄ±k olduÄŸum genel durum gençliÄŸin “umutsuz ya da kaybetmiÅŸ” tavÄ±rlarÄ±nÄ±n bir adÄ±m önde olduÄŸu. Bunda belli baÅŸlÄ± sebepler var tabii. Seçim dönemi boyunca birçok açÄ±dan (sandÄ±klarÄ±n korunmasÄ± dahil) Ä°nce’ye duyulan yüksek güvenin 24 Haziran’da karÅŸÄ±lÄ±k bulamamasÄ±, bir seçimi daha ErdoÄŸan’Ä±n kazanmasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi yÄ±lgÄ±nlÄ±k ve seçimle deÄŸiÅŸimin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncelerinin körüklenmesi ÅŸeklinde sÄ±ralanabilir.

BUGÜN 'YORGUN DEMOKRAT' OLMA ZAMANI DEÄžÄ°L

KuÅŸkusuz 24 Haziran seçimleri bizim daha ilerici daha demokratik kazanÄ±mlarla çÄ±kabileceÄŸimiz bir seçim olabilirdi fakat bir yenilgi durumu söz konusu deÄŸil. Bugün gençliÄŸin sorunlarÄ± gittikçe derinleÅŸiyor ve bu düzen bu sorunlara cevap verebilecek nitelikte deÄŸil. Tam da bu yüzden bugün bu “yorgun demokrat” havalarÄ±ndan çÄ±kmak gerekiyor. Bu yüzden Ä°nce’ye beste yapmak (Sosyal medyada rastlamak mümkün) gibi iÅŸin duygusal yönünün aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerden veya Ä°nce’nin CHP Genel BaÅŸkanÄ± olursa tüm dertlerimizin çözüleceÄŸine inanmaktan uzak durmak gerekiyor.

'KENDÄ°MÄ°ZE BÄ°R ‘KURTARICI’ ARAMAMALIYIZ'

Bizler geleceÄŸin üretici güçleri olarak kendimize bir “kurtarÄ±cÄ±” aramamalÄ±yÄ±z. Tam aksine ortaklaÅŸmÄ±ÅŸ mücadelemizin “kurtuluÅŸ” olduÄŸunun farkÄ±na varmalÄ±yÄ±z. Halka “bunlara müstahak” gibi yakÄ±ÅŸtÄ±rmalar yapmadan kesintisiz politikayÄ± esas alarak “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin” biz gençliÄŸin sorunlarÄ±nÄ± çözmediÄŸini ve çözemeyeceÄŸini teÅŸhir etmek gerekir. Yani ÅŸimdi daha çok mücadele zamanÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 21:58

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