Kayserili genÃ§ler millet kÄ±raathanelerine ne diyor?

Millet kÄ±raathaneleri ile 'bedava Ã§ay ve kek' vaatlerinin genÃ§liÄŸe geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n neler olduÄŸunu Kayserili genÃ§lere sorduk?

Mücahit YILMAZ

Alper DEMÄ°R

Kayseri

24 Haziran seçimlerini geride bÄ±raktÄ±k. Seçim öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n vaatlerinden birisi de “millet kÄ±raathaneleri” adÄ± altÄ±nda sosyal buluÅŸma alanlarÄ± idi. ErdoÄŸan’Ä±n bu vaadi diÄŸer cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± ve halk nezdinde zaman zaman ciddi tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Zaman zamansa kÄ±raathanede olacak ücretsiz “kek ve çay” tartÄ±ÅŸmalarÄ± açÄ±sÄ±ndan esprili bir durum aldÄ±.

Bu vaadin gençliÄŸe geri dönüÅŸümünün neler olduÄŸunu öÄŸrenmek için Kayseri MeydanÄ±’nda farklÄ± gençlik kesimlerine bu konu hakkÄ±nda bazÄ± sorular yönelttik. Bu sorular “AKP’nin millet kÄ±raathaneleri projesi hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsunuz, bir genç olarak vaktinizi nerelerde geçiriyorsunuz, millet kÄ±raathanelerinden bu konuda faydalanÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z ve bu projenin rant dönüÅŸümü olur mu?“ sorularÄ± idi…

KIRAATHANEYE DEÄžÄ°L BÄ°LÄ°ME Ä°HTÄ°YAÇ VAR

KarÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan Türkçe ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü öÄŸrencisi ÅŸöyle cevapladÄ±. “Ülkenin kÄ±raathanelere deÄŸil daha çok bilim, sanat ve akademik geliÅŸimlerini saÄŸlayacak, öÄŸrencilerin daha ileri gitmesi için farklÄ± projelerin saÄŸlanmasÄ±na ihtiyacÄ± var. Bu projeyi gerekli bulmuyorum. Bir öÄŸretmen adayÄ± olarak gelecek yÄ±l atanabilmek umudu ile sÄ±nava gireceÄŸim. SÄ±nava çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sürecin daha verimli olabilmesi için ders çalÄ±ÅŸabileceÄŸim daha uygun alanlar olmalÄ±dÄ±r.”

Gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten arkadaÅŸÄ±mÄ±z duygularÄ±nÄ± aktarmak istiyor ve ÅŸöyle devam ediyor. “Uzun yÄ±llar emek sarf edip okulu bitirdikten sonra tek istediÄŸim hayalini kurduÄŸum mesleÄŸi güvenceli bir ÅŸekilde yapmak. Åžu anki Türkiye ÅŸartlarÄ±nda öÄŸretmenlerin atamasÄ± yok denilecek kadar az yapÄ±lÄ±yor. Bu konuya iktidarÄ±n ve özellikle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± çözüm bulmasÄ± gerekmektedir. Bu da önümüzdeki süreçte ne yazÄ±k ki zor görünüyor. KÄ±raathane projesinin rant dönüÅŸümü hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerim ise ÅŸu yönde. Zaten Kayseri yerelinde baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buna yakÄ±n projeleri, ÅŸimdiki ve eski belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n akrabalarÄ±nÄ±n veya iÅŸ ortaklarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yani kÄ±saca ihaleleri onlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Rant meselesine dönüÅŸmemesi mümkün deÄŸil yani.

‘GELECEK ADINA HAYAL KURAMIYORUM’

Üniversite sÄ±navÄ±na girmiÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor düÅŸüncesini. “Bütün gençlerin, bütün vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ± çözülmüÅŸ ama sadece oturup muhabbetin belini kÄ±rarken yanÄ±nda ‘kek ve çay’ eksikmiÅŸ gibi bir algÄ± yaratma çabasÄ±na girmiÅŸler. Ülkemizde birçok insanÄ±n evde yemek için doÄŸru düzgün yiyeceÄŸi yok. Seçim öncesi tartÄ±ÅŸmalardan birisi de buzdolabÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± idi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z her evde artÄ±k buzdolabÄ± var çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunmuÅŸtu. Evet doÄŸru, evlerimizde buzdolabÄ± var ancak son dönemlerde yapÄ±lan zamlarla birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸlerimizde yalnÄ±zca temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layabiliyoruz. Åžimdi siz bana sosyal yaÅŸamÄ±mÄ± soruyorsunuz, vaktimi en çok nerede geçirdiÄŸimi soruyorsunuz. Ben son iki yÄ±lÄ±mÄ±, ders çalÄ±ÅŸarak geçirdim. Ne yazÄ±k ki gelecek kaygÄ±sÄ± duyuyorum. Ä°yi bir bölümü yani iÅŸ imkânÄ± olan bir bölümü kazanmak için sadece ders çalÄ±ÅŸmaya odaklandÄ±m. Sosyal hayatÄ±m yok neredeyse. Üniversiteyi de kazansam yine de vaktimi millet kÄ±raathanelerinde geçirmem. Kendimi daha geliÅŸtirebileceÄŸim alanlara yönelirim.” Seçim sonuçlarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiriyor genç arkadaÅŸÄ±mÄ±z. “Ülkemizin geleceÄŸi hakkÄ±nda hayal kuramÄ±yorum. AslÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± da burada baÅŸlÄ±yor. ÖrneÄŸin üniversiteyi kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±, ileride bilimle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±n hayalini kuramÄ±yorum. Bence bu benden kaynaklanan bir durum deÄŸil. Bu sene mezun olduÄŸum lisedeki arkadaÅŸlarÄ±m da benim gibi düÅŸünüyorlar. Bu sorun bence bu ülkeyi yönetenlerden kaynaklanÄ±yor.

‘DAHA KAYSERÄ°’DE AÇILMADI AMA AÇILMASI BENCE GÜZEL OLUR’

AKP‘li olduÄŸunu söyleyen iÅŸsiz bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zla muhabbetimize devam ediyoruz. “Ä°ktidarÄ±n birçok konuda eksikliÄŸi var. Özellikle de ekonomi ve iÅŸ konusunda. Az da olsa hala inanÄ±yorum ki, özellikle iÅŸsiz gençleri istihdam edecek olan iktidar da bu iktidar. Bir umutla oyumu AKP’den yana kullandÄ±m çünkü seçime giren partiler arasÄ±nda en güçlü ve gerçekçi olanÄ± AKP’idi. Millet kÄ±raathaneleri daha Kayseri’de açÄ±lmadÄ± ama açÄ±lmasÄ± bence güzel olur. Çünkü bir çay ocaÄŸÄ±nda oturup en kötü iki çay içsem, iÅŸ aramak için merkeze geldiÄŸim yol parasÄ±ndan fazla tutuyor.

1 KasÄ±m seçimlerinden sonra AKP’nin yaklaÅŸÄ±k olarak 100 bin oy kaybettiÄŸi Kayseri’de, ErdoÄŸan’Ä±n “Millet KÄ±raathaneleri” projesine farklÄ± profillerdeki gençlerin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± bu yönde oldu.

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