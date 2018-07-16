Yaz aylarÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kma rehberi

'Siz siz olun sÄ±caktan kavrulmamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nleminizi alÄ±n!'

BAÅž DÖNDÜRÜCÜ SICAKLAR

Malum küresel Ä±sÄ±nma, ÅŸehirlerdeki betonlaÅŸma ve aÄŸaçsÄ±zlaÅŸtÄ±rma derken kavurucu sÄ±caklar bu sene de bizi bekliyor. YapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya göre Ä°stanbul’da yer alan Maçka, Gezi ve Serencebey parklarÄ±nÄ±n çevrelerindeki 150 metrelik alanÄ± 7°C’ye kadar serinletiyor. Maalesef bu çeÅŸitli ölçeklerdeki bu aÄŸaçlÄ±k alanlarÄ±n yapÄ±laÅŸma nedeniyle tahrip edilmesi sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bizleri çok daha fazla etkileyeceÄŸini gözler önüne seriyor.

E peki ne yapacaÄŸÄ±z? DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kacaksak koyu renkli kÄ±yafetler yerine açÄ±k renkli kÄ±yafetleri tercih etmeliyiz öncelikle. GüneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n bizi en fazla etkilediÄŸi öÄŸle saatlerinde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak hayli tehlikeli. Yaz aylarÄ±nda ÅŸapkalar yine yoldaÅŸÄ±mÄ±z olacak.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda gün içinde sÄ±vÄ± tüketimimize oldukça dikkat etmeliyiz. Su ve soda yaz aylarÄ± için vazgeçilmezimiz her zamanki gibi. YanÄ±mÄ±zda her zaman tercihen plastik olmayan bir ÅŸiÅŸe taÅŸÄ±mak ve evden çÄ±kmadan ya da yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çeÅŸmelerde su doldurmak bizi masraftan kurtaracaktÄ±r.

Gönül istiyor ki günde üç kere duÅŸa girelim, fakat su faturasÄ± malum. Onun yerine sizlere gözlerinizi kapatÄ±p duÅŸtaymÄ±ÅŸçasÄ±na hayallere dalmanÄ±zÄ± önerebiliyoruz maalesef.

Siz siz olun sÄ±caktan kavrulmamak için her türlü önleminizi alÄ±n!

EVÄ°NÄ°ZDE DENÄ°Z KONFORU

Yaz demek, tatil demek... Ama kimin için? Billboardlardaki, internetteki, televizyondaki tatil reklamlarÄ± baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kendinizi 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelin havuzunda dinlenirken de görüyor olabilirsiniz. Ama gerçekliÄŸe dönelim ve kendimizi kandÄ±rmayalÄ±m. Bu sene de milyonlarca gencin böylesi bir tatil olanaÄŸÄ±ndan ne kadar uzak olduÄŸunu kendi koÅŸullarÄ±mÄ±zdan biliyoruz. Ama enseyi karartmak yok! Sizin için ilk önerimiz öncelikle gösteriÅŸli hayatlarÄ±yla fersahlar kadar uzak olduÄŸunuz tatil tutkunuzu perçinleyen çeÅŸitli sosyal medya hesaplarÄ±na (siz hangileri olduÄŸunu biliyorsunuz) bir süre bakmamak olacaktÄ±r. Bu iÅŸi hallettikten sonra hemen banyoya koÅŸarak bulduÄŸumuz boÅŸ bir leÄŸene su dolduruyor, varsa evimizin balkonunda yoksa herhangi bir deniz görüntüsü eÅŸliÄŸinde televizyonun karÅŸÄ±sÄ±nda ayaklarÄ±mÄ±zÄ± uzatÄ±yoruz... Biraz kamera oyunuyla çok güzel bir tatil selfiesi bile çekebilirsiniz!

CAN SIKINTISI BAÅžA BELA

Okulunuz kapanmÄ±ÅŸsa, memlekete dönüÅŸ yolu gözünüzde büyümüÅŸse ya da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan uzaÄŸa düÅŸtüyseniz yaz aylarÄ± sizin için “can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±” ile eÅŸ anlamlÄ± hale gelmiÅŸ olabilir. Hemen kafamÄ±zÄ± gömdüÄŸümüz halÄ± desenlerinden, televizyon dizilerinin 10 yÄ±l önceki bölümlerinin tekrarlarÄ±ndan kafamÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±p derin bir nefes alÄ±yoruz. Uzun zamandÄ±r okumak isteyip vakit bulamadÄ±ÄŸÄ±n bir kitap vardÄ±, hatÄ±rladÄ±n mÄ±? En ucuz yoldan nasÄ±l o kitabÄ± bulabilirsin diye düÅŸüncelere daldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseder gibiyim. Bak bir anda uçtu gitti can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±!

Bu aylar aynÄ± zamanda yeni müzik türleri dinlemek için de bir fÄ±rsat olabilir. SÄ±kÄ±lmadÄ±n mÄ± hep aynÄ± ÅŸarkÄ±larÄ± dinlemekten? Biraz müzik zevkimizi geniÅŸletmek, yeni ÅŸarkÄ±lar dinlemek bizi ÅŸimdiden heyecanlandÄ±rdÄ±.

BüyükÅŸehirlerden birinde yaÅŸÄ±yorsan iÅŸin bu konuda biraz daha kolay. Åžehirde ücretsiz olarak gezebileceÄŸin sergi, müze, film gösterimi var mÄ± diye biraz araÅŸtÄ±rma yapabilirsin. Bu önerilerimizden birkaçÄ±nÄ± senin için sonraki sayfalarÄ±mÄ±zda derledik. Hem belki yeni arkadaÅŸlar da edinebilirsin.

“E tamam, ben bunlarÄ± zaten yapÄ±yorum. Ama baÅŸka bir ÅŸey olsa?” mÄ± diyorsun? Ya da yaz tatilini verimli geçirmenin bir yolunu mu buldun? O zaman seni gençliÄŸin kürsüsü olan dergimizde yazÄ± yazmaya davet ediyoruz! Daha önce dergimize yazÄ± göndermemiÅŸsen bu tatil bunun için bir fÄ±rsat olabilir belki. ÇeÅŸitli iletiÅŸim kanallarÄ±ndan bizle iletiÅŸime geçebilir, [email protected] adresine yazÄ±larÄ±nÄ± yollayabilir, ÅŸehrinde bulunan diÄŸer Genç Hayat okurlarÄ±yla tanÄ±ÅŸmak için bize yazabilirsin!

OKUL AMA YAZ OKULU...

Yaz okulu çilesini çekmeyen bilemez, senin için buradayÄ±z sevgili yaz okullu arkadaÅŸÄ±mÄ±z. Bir sürü para verip geçemediÄŸin dersleri yaz okulunda vermeye karar verdin. Öncelikle ne kadar zor bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmekle baÅŸlayalÄ±m. Bugün birçok öÄŸrenci günlük ihtiyaçlarÄ±ndan kÄ±sÄ±p, ek iÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±p üniversiteden üniversiteye deÄŸiÅŸse de dudaklarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l uçuklattÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸmeyen yaz okulu parasÄ±nÄ± bir araya getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Evet bu yazÄ± yaz okulunda geçirecek olan arkadaÅŸÄ±m, dersler çoktan baÅŸladÄ±. Sana önerimiz okulundaki kulüplerin, topluluklarÄ±n yaz dönemi süresince etkin olanlarÄ± arasÄ±nda bir seçim yapÄ±p ilgini çeken kulübe/topluluÄŸa katÄ±lman. Bu ÅŸekilde hem ilgini çeken bir alanda yoÄŸunlaÅŸabilir hem de okul gündemini, okulda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±p diÄŸer öÄŸrencilerle bir araya gelebilirsin.

Yaz okulu parasÄ±, fotokopi ücreti, yaz okulu süresince ödediÄŸin yurt parasÄ± ya da kira derken maddi olarak oldukça yÄ±prandÄ±n, farkÄ±ndayÄ±z. DiÄŸer öÄŸrencilerle bu durumu tartÄ±ÅŸmanÄ±n, parasÄ±z eÄŸitimin hepimizin hakkÄ± olduÄŸunu bir kez daha tekrarlamanÄ±n bir imkanÄ± olur belki bu yaz okulu. BaÅŸarÄ±lar!

TERCÄ°H STRESÄ°

Yeni liseli ya da üniversiteli olacak arkadaÅŸÄ±m! SÄ±navlar geride kaldÄ± kalmasÄ±na ama sana yine tercih stresi kaldÄ±. Üzgünüz ki neredeyse sÄ±nava hazÄ±rlanÄ±rken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n stres kadar büyük bir stres seni bekliyor. Her sene deÄŸiÅŸen sÄ±nav sistemi tercihler için de kafamÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. LGS için çembere sÄ±kÄ±ÅŸanlar, YKS için sÄ±ralama kovalayanlar... Hepsi burada.

Bir kÄ±smÄ±mÄ±z istediÄŸimiz okullara yerleÅŸirken bir kÄ±smÄ±mÄ±z “Puan nereye, biz oraya” cümlesini durmadan tekrarlÄ±yoruz. Bizim çabalarÄ±mÄ±z bir kenara sistemin kendisi böylesi bir sÄ±ralamayÄ± temel alÄ±rken baÅŸka türlü bir ikilem zaten düÅŸünülemezdi. Ama öte yandan geleceÄŸimizi her sene deÄŸiÅŸen çoktan seçmeli sÄ±navlara endeksleyenlere karÅŸÄ± bir çift sözümüz de yok deÄŸil sonuç olarak.

Bir okulu tercih ettin ve yerleÅŸtin. Peki bitti mi her ÅŸey? Tabii ki bitmedi. Liselerdeki “proje okul” uygulamasÄ±, müfredatÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi, üniversitelerdeki akademisyen ihraçlarÄ±, öÄŸrenci kulüplerinin kapatÄ±lmasÄ±, yemekhane zamlarÄ±... Sana daha bir sürü sorun sayabiliriz. UmutsuzluÄŸa kapÄ±lman için deÄŸil ama neyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± görmen için. Çünkü ancak o zaman milyonlarca öÄŸrencinin her gün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlara karÅŸÄ± çözüm olarak neyi ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tartÄ±ÅŸabiliriz. Dergimizin sayfalarÄ±nda çokça tartÄ±ÅŸÄ±yoruz, çözüm bir araya gelmekte, sesimizi daha güçlü çÄ±karabilmekte.

YAZ GELÄ°R, ÇALIÅžMA SÜRER

Belki genç bir iÅŸçi olarak yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyorsun belki yaz aylarÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸarak geçiren bir öÄŸrencisin. Sana da merhabalar arkadaÅŸÄ±m. Öncelikle bu sÄ±cak havalarda çalÄ±ÅŸmak oldukça zor, farkÄ±ndayÄ±z. Bu yüzden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat etmeni, sÄ±caklardan olabildiÄŸince korunmaya çalÄ±ÅŸmanÄ± rica ediyoruz. Bu sÄ±cak havalar hepimizi bu kadar zahmete sokarken aklÄ±mÄ±za birkaç soru geliyor: Acaba sÄ±cak havalar da milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanan grevler gibi yasaklansa güzel olmaz mÄ±? Patates, soÄŸan fiyatlarÄ± gibi durmadan artan hava sÄ±caklarÄ±nÄ±n nedeni de meteoroloji lobisi olabilir mi?

MEZUN... PEKÄ° ÅžÄ°MDÄ°?

Bu sene mezun olan, mezuniyet sevincini yaÅŸayan arkadaÅŸÄ±m, sana da bir çift lafÄ±mÄ±z var. Zorlu yollardan, taÅŸlÄ± patikalardan geçip diplomanÄ± eline aldÄ±n, sevinmek senin hakkÄ±n. Ama bir yandan “Peki ya ÅŸimdi ne olacak?” sorusu kafanÄ± kurcalÄ±yor, deÄŸil mi? Bilmelisin ki genç iÅŸsizliÄŸinin katlanarak arttÄ±ÄŸÄ± ülkemizde bu durum senin bireysel bir sorunun deÄŸil, sistematik bir sorun aslÄ±nda. Ä°ÅŸsizlik senin bireysel bir sorunun deÄŸil, aksine kapitalizmin bir sorunu.

HayatÄ±nÄ±n bu yeni dönemine yine de hoÅŸ geldin!

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