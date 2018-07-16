Tekstil atÃ¶lyesinden 11 saat

'Saat 19.00 oldu. Åžimdi iÅŸten Ã§Ä±kÄ±p daha iyi bir toplumun, geleceÄŸin ve yaÅŸamÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yÃ¼rÃ¼yeceÄŸim.'

Tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸan bir lise öÄŸrencisi

ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m tekstil atölyesinde bir gün boyunca olan olaylarÄ±, konuÅŸulan konularÄ±, aslÄ±nda çoÄŸu kiÅŸinin içinde olan örgütlenme duygusunu sizlere aktaracaÄŸÄ±m.

Saat sabah 8.30'a kadar tüm iÅŸçiler atölyeye gelir, bir önceki günden yarÄ±m bÄ±raktÄ±klarÄ± iÅŸleri varsa 8.30’dan önce gelip onlarÄ± hallederler. Saat 10.00 molasÄ± gelene kadar herkes sessizdir ve sadece iÅŸini yapar. Daha yeni yeni açÄ±lÄ±yorlardÄ±r. 10.00 molasÄ±ndan sonra yeniden iÅŸlerinin baÅŸÄ±na dönerler. Bu sefer kendi aralarÄ±nda muhabbet etmeye baÅŸlarlar: “Nereye gidiyor bu ülkenin durumu?”, “Hangi siyasi partiyi destekliyorsun?” ve benzeri ÅŸekilde. Hemen hemen herkesin hangi siyasi partiyi veya siyasi lideri desteklediÄŸi bellidir ve bunu açÄ±kça dile getirirler. GözlemlediÄŸim kadarÄ±yla atölyenin çoÄŸunluÄŸu AKP’li. Geriye kalanlar ise pek konuÅŸmuyorlar. Patates ve soÄŸanÄ±n yükselen fiyatÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ± AKP’de deÄŸil de diÄŸer partilerde arÄ±yorlar veya AKP sayesinde kadÄ±n haklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söylüyorlar. Bu konuÅŸmalarla gün geçiyor, öÄŸle molasÄ± oluyor. Herkes yemekhaneye hücum ediyor. Orada da yemekhaneciyle olan “Patron ÅŸu ÅŸu yemeÄŸe bu kadar para verir mi?” konuÅŸmalarÄ± duyuluyor.

EV ÖZLEMÄ°NDEN HEMEN ÖNCE EMEKLÄ°LÄ°K HASRETÄ°

1 saat yemek molasÄ±ndan sonra herkes yeniden iÅŸinin baÅŸÄ±na dönüyor. Saatin 14.00 olduÄŸu ve iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na 5 saat kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saate her baktÄ±ÄŸÄ±mda istisnasÄ±z olarak her gün söylüyorum. Bu saatlerde insanlarÄ±n “MaaÅŸÄ± daha yüksek bir iÅŸ bulabilir miyim?'', “Örgütlenelim de patron zam yapsÄ±n” cümleleri veya ÅŸirket patronunun burada kaç yÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar hiç bir iÅŸçiye yÄ±llÄ±k izin vermemesiyle ilgili yakarÄ±ÅŸlar duyuluyor.

Birbirleriyle dedikodu yaparak, hayat hikayelerini anlatarak, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan bahsederek bazen hayatÄ±n kötü yüzünü umursamayÄ±p gülerek vakit geçiriyorlar ve bir bakÄ±yorlar ki saat 17:00 olmuÅŸ, yani son çay molasÄ±. 15 dakikalÄ±k moladan sonra herkes yine iÅŸinin baÅŸÄ±na geçiyor. Son iki saat kalÄ±yor. Herkesin evine, rahat koltuklarÄ±na, televizyonuna ve sÄ±cak aile ortamÄ±na kavuÅŸmasÄ±na son iki saat. Bu saatlerde daha çok iÅŸten ayrÄ±lmayÄ± düÅŸünenler, bir gün emekli olacaÄŸÄ±nÄ± hayal edenler konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor: “60 yaÅŸÄ±nda emekli mi olunur?”, “YÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum hala bir yerlere gelemedim”, “HayatÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmaktan ibaret”, “Fakir geldik fakir gideceÄŸiz”, “Eskiden ne güzel insanlar erken yaÅŸta emekli oluyormuÅŸ .” gibi. Herkes heyecanla bir gün emekli olmayÄ± bekliyor. Bu insanlarÄ±n geleceÄŸe dair tek umudu emekli maaÅŸlarÄ±, belki onu asla alamayacaklar belki de alacaklar ama sadece 2 yÄ±l sefasÄ±nÄ± sürecekler.

TOHUMLANMAYI BEKLEYEN BÄ°R UMUT VAR

AslÄ±nda hepsinin ortak bir noktasÄ± var. Bu insanlar; eÅŸitliÄŸe, birliÄŸe, beraberliÄŸe kendilerini soyutlamÄ±ÅŸlar çünkü tüm umutlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸler. Kim bilir bazÄ±sÄ± okuma yazma bilmediÄŸi için, bazÄ±sÄ± iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gün, bazÄ±sÄ± siyasi sonuçlarÄ± görerek, kimisi ise böyle geldi böyle de gider diye düÅŸünerek. Emin olduÄŸum bir ÅŸey varsa o da hepsinin içinde küçücük bile olsa bir umut var ve o umut tohumlanmayÄ± bekliyor. Bana gelecek olursak, 3 ay yaz tatilimin 1 ayÄ±nÄ± bu atölyede geçireceÄŸim. Bütün arkadaÅŸlarÄ±m dinlenirken ben 1 ay gün geçtikçe daha pahalÄ± olan hayatta kenarda belirli bir miktar harçlÄ±ÄŸÄ±m bulunsun diye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Saat 19.00 oldu. Åžimdi iÅŸten çÄ±kÄ±p daha iyi bir toplumun, geleceÄŸin ve yaÅŸamÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek yürüyeceÄŸim.

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