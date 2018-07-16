â€˜SusmayacakmÄ±ÅŸsÄ±n bunu Ã¶ÄŸrendikâ€™

Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan genÃ§ Flormar iÅŸÃ§ileri ile Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, sendikalÄ± olmaya karar verme sebeplerine ve 58 gÃ¼nlÃ¼k direniÅŸe dair konuÅŸtuk.

Kamile KARKUÅž

Kocaeli

Gebze Organize Sanayi Sitesi'nde kurulu kozmetik fabrikasÄ± Flormar’da Petrol-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸe geçen iÅŸçiler, 58 gündür fabrikanÄ±n önünde direniÅŸte. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan genç Flormar iÅŸçileri ile çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, sendikalÄ± olmaya karar verme sebeplerine ve 58 günlük direniÅŸe dair konuÅŸtuk.

Örnek bir direniÅŸ olarak Flormar direniÅŸi

Merhaba seni tanÄ±yabilir miyiz?

Merhaba ben YaÄŸmur Özgören, 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, 2 yÄ±llÄ±k Flormar iÅŸçisiyim.

NasÄ±l çalÄ±ÅŸmaya karar verdin?

Liseyi bitirdikten sonra ilk olarak özel sektörde bir yerde çalÄ±ÅŸtÄ±m, sonrada Flormar’a girdim. Maddi yetersizlikten dolayÄ± üniversiteye gidemedim.

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nasÄ±ldÄ± neden sendikalÄ± olmaya karar verdin?

Firmadan kaynaklÄ± bize hiçbir hakkÄ±mÄ±z verilmiyordu, sosyal haklarÄ±mÄ±z yoktu. Herkes asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yordu, bu sendikalÄ± olma kararÄ±mÄ± daha çok etkiledi. Bir de bizim vardiya amirlerimiz sorunluydu, bizi hiç anlamÄ±yorlardÄ±, konuÅŸma ÅŸansÄ± vermiyorlardÄ±, verseler bile bize hakaret ederek konuÅŸmamÄ±za izin veriyorlardÄ±. Bu bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu.

‘EKONOMÄ°K ÖZGÜRLÜÄžÜMÜZ KALMADI’

ÇalÄ±ÅŸma saatlerin ve aldÄ±ÄŸÄ±n ücret sosyal yaÅŸantÄ±nÄ± nasÄ±l etkiliyordu?

Asgari ücret yetmiyor. Normal bir aileye yetmediÄŸi gibi benim gibi genç birinin de ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor asgari ücret. Evde de sorumluluklarÄ±mÄ±z var, eve de yardÄ±m ediyoruz. Sadece hafta sonu sosyal yaÅŸantÄ±m vardÄ±, hafta içi yorgun olduÄŸumuz için eve gelip dinleniyorduk. Gece vardiyasÄ±na kalÄ±nca da evde dinlendikten sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmaya vakit kalmÄ±yor. Åžimdi çalÄ±ÅŸmayÄ±nca birçok ÅŸeyimiz kÄ±sÄ±tlandÄ±. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±p bir kafede oturmak zor artÄ±k. Ekonomik özgürlüÄŸümüz kalmadÄ±.

Türkiye’deki gençler için çalÄ±ÅŸma sistemi nasÄ±l? Rahat ve mutlu çalÄ±ÅŸma ÅŸansÄ± var mÄ±?

SanmÄ±yorum. Biz hiç rahat ve mutlu deÄŸiliz, diÄŸer gençlerin de öyle olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum.

Ne yapmak lazÄ±m hal böyleyken?

Biz buna bir örneÄŸiz. Bizim gibi haklarÄ± olmayan gençler sendikalaÅŸsÄ±nlar, haklarÄ±nÄ± arasÄ±nlar ve birlik olsunlar.

Eninde sonunda kazanacaÄŸÄ±z

Sizi tanÄ±yabilir miyiz?

AdÄ±m Mahir Öztürk, 24 yaÅŸÄ±na gireceÄŸim. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 13 yaÅŸÄ±mdan itibaren yazlarÄ± çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m, üniversite bittikten sonra da sürekli çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Birçok yerde çalÄ±ÅŸtÄ±m sözleÅŸmeli ve taÅŸeron, arada boÅŸluk bÄ±rakmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum çünkü bÄ±rakÄ±nca toparlamasÄ± zor oluyor. Son duraÄŸÄ±m Flormar oldu. 2 aydÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

NasÄ±l sendikalÄ± olmaya karar verdin?

Ä°çimde deÄŸiÅŸik bir his vardÄ± buraya geldiÄŸimde. Ä°lk zamanlar fabrikaya alÄ±ÅŸma süreciydi, yavaÅŸ yavaÅŸ arkadaÅŸlarla tanÄ±ÅŸÄ±p arkadaÅŸ olmaya baÅŸladÄ±k ve söz sendikaya geldi. Burada daha önce çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±m “bu fabrikada sendika olmalÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± kötü” diyorlardÄ±. Ben de burada çalÄ±ÅŸmaya mecbur olduÄŸumu söyledim. Bana sendika üyeliÄŸi teklif ettiler. Ä°lk baÅŸlarda korktum daha yabancÄ±yÄ±m biraz da yabaniyimdir. KorkmamÄ±n sebebi eskilerden bir abinin bana sendika üyeliÄŸi önerdiÄŸinde vardiya amirininbeni kenara çekerek sözleÅŸmemi feshetmek ve hiçbir hakkÄ±mÄ± vermeden kovmakla tehdit etmesiydi. Ben de ÅŸüphelendim, bir buçuk iki aya yakÄ±n sendika üyeliÄŸini aklÄ±mdan geçirmedim.

Ä°ÇERÄ°DEN DIÅžARIYA DESTEK

10-18 MayÄ±s’ta sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸçiler toplu bir ÅŸekilde iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ben de bunun iÅŸçilere yapÄ±lan bir haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu düÅŸündüm ve hiç kimseye söylemeden e-devlet üzerinden sendikaya üye oldum. Gizliden gizliye dÄ±ÅŸarÄ±daki direniÅŸe destek vermeye baÅŸladÄ±m. Çay ve yemek molasÄ±nda alkÄ±ÅŸ yapÄ±yordum tek baÅŸÄ±ma yani amirlerin göremeyeceÄŸi ÅŸekilde. Ä°spiyonlamÄ±ÅŸlar beni. Sorguya çektiler: “Neden alkÄ±ÅŸ tutuyorsun? Neden zafer iÅŸareti yapÄ±yorsun?” diye. Benim orada arkadaÅŸlarÄ±m var, bu kadar insan bir davadan dolayÄ± orda duruyor. Bir beklentileri var ki bir kaygÄ±larÄ± var ki oradalar.

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± çok kötü. Asgari ücretli çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yol falan derken 12-13 saat yoksun, evini sadece otel gibi kullanÄ±p uyumaya gidiyorsun. Haftasonu geliyor, arkadaÅŸlarÄ±n arÄ±yor bir yere çÄ±kamÄ±yorsun, aldÄ±ÄŸÄ±n para, para deÄŸil. Evi mi geçindireceksin, gezecek misin? Ben de bu yüzden dÄ±ÅŸarÄ±daki arkadaÅŸlar gibi direniÅŸe katÄ±ldÄ±m. Daha iyi ÅŸartlar altÄ±nda insanca yaÅŸamak için ben de 35.günümde direniyorum.

NasÄ±l bir sosyal yaÅŸantÄ±n vardÄ±?

Ben tatil nedir bilmem. Hiç tatile gittiÄŸimi hatÄ±rlamÄ±yorum. Kendi imkânlarÄ±mla spor yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum.

Cebindeki paran kadar dÄ±ÅŸarda sosyal yaÅŸantÄ±n vardÄ±r. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan birinin cebinde ne kadar olacak ki? Cepte olmadÄ±ÄŸÄ± zaman arkadaÅŸ da olmuyor. Gidip konuÅŸamÄ±yorsun, görüÅŸemiyorsun.

Buradaki genç iÅŸçilerin durumu nasÄ±l?

Genç arkadaÅŸ da çok burada ama genelde olgun yaÅŸta insanlar var. Åžuan içerde genç arkadaÅŸlar çoÄŸunlukta çalÄ±ÅŸÄ±yor. Soruyorum “evli misin?” diye;“yok.”“Çoluk çocuk var mÄ±?”; “Yok.” “Ev mi geçindiriyorsun?”; “Yok.”

E niye o zaman niye çÄ±kmÄ±yorsunuz? Dul olanlar var çocuÄŸa bakmak zorunda olanlar var çÄ±kÄ±yor da gençler neden çÄ±kmÄ±yor anlamÄ±yorum.

Ä°ÅŸsizlik kaygÄ±sÄ± mÄ± böyle olmasÄ±na yol açÄ±yor?

Hem iÅŸsizlik kaygÄ±sÄ± hem de içerdeki amirlerin baskÄ±sÄ±. “Kriz var, savaÅŸ var, ülkenin gidiÅŸatÄ± belli” diyerek korkutuyorlar. SendikalÄ± daha önce çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸlar, ben daha önce sendikalÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için biliyorum sendikalÄ±lÄ±ÄŸÄ±. SendikalÄ± olunca çok iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸÄ±yorsun. Yine çok çalÄ±ÅŸÄ±yorsun ama hakkÄ±nÄ± da alÄ±yorsun. Ay sonu geldiÄŸinde en azÄ±ndan bir ÅŸeyler kazandÄ±m diyorsun. Genç arkadaÅŸlar sendikalÄ± çalÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± için bilmiyor.

Gençler ne yapmalÄ±?

Gençler bilinçlenmeli, çünkü ben de bu direniÅŸe kadar bilinçsizdim. Burada insanÄ±n kafasÄ± açÄ±lÄ±yor, daha farklÄ± açÄ±lardan görebiliyorsun, evrensel bir bakÄ±ÅŸ açÄ±n oluyor. Ä°ÅŸsizliÄŸin sebebini anlatmama gerek yok zaten. Ha bire üniversite kuruyorsun ama iÅŸ yok. Eskiden okumamÄ±ÅŸ insanlar iÅŸsizdi, ÅŸimdi okumuÅŸ insanlar iÅŸsiz.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ° OLSA 3 GÜN SÜRMEZ

Dergimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Türkiye’deki gençlere ne söylemek istersin?

Kesinlikle hep beraber olmalÄ±, arkadaÅŸÄ±nÄ±, iÅŸ arkadaÅŸÄ±nÄ± satmamalÄ±sÄ±n, arkasÄ±ndan iÅŸ çevirmemelisin. Burada biz eninde sonunda kazanacaÄŸÄ±z. Bunu fabrika müdürleri de biliyor, herkes biliyor. Ama iÅŸçilerin birliÄŸi yok. Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi olsa inanÄ±n bana 3 gün sürmez bu. Ben her ÅŸeyden önce birlik olmak gerek diyorum. Birbirimizin haklarÄ±na görüÅŸlerine her ÅŸeyine saygÄ± duymak zorundayÄ±z. Flormar ve YvesRocher ürünlerine boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum.

‘Birlik olup sesimizi duyurmayÄ± öÄŸrendik’

Seni tanÄ±yabilir miyiz?

Merhaba ben Arzu Akyüz, 23 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, 5 yÄ±ldÄ±r Flormar iÅŸçisiyim.

NasÄ±l baÅŸladÄ± bu direniÅŸ? Niye sendikalÄ± oldunuz?

Hak ettiÄŸimiz ücreti almÄ±yorduk, hep asgari ücret alÄ±yorduk, ne yaparsak yapalÄ±m yükselmiyordu ücretimiz. Daha önce iÅŸverenle görüÅŸtük ve iÅŸveren kabul etmediÄŸi için sendikaya baÅŸvurduk. SendikayÄ± da istemedi. Ä°lk önce öncü olan arkadaÅŸlarÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±. Sonra öÄŸrendiÄŸini, üye olanÄ±, destek vereni çÄ±karttÄ±. Åžuan çÄ±kartmaya devam ediyor.

‘HER Ä°Åž YERÄ°NE SENDÄ°KA GELMELÄ°’

Daha önce hiç sendikayla ilgili bilgin var mÄ±ydÄ±?

HayÄ±r, ne olduÄŸunu bile tam bilmiyorduk. Åžöyle biliyorduk; sosyal haklarÄ± olan bir ÅŸey olarak biliyorduk. Ä°çine girince daha çok öÄŸrendik. Yani sadece maddi olarak deÄŸil manevi olarak da sendikanÄ±n olmasÄ± iyi bir ÅŸey. Psikolojik olarak bile hep yanÄ±nda oluyor. Biz bunu yaÅŸayarak öÄŸrendik daha önce bilmiyorduk. PiÅŸman deÄŸiliz, her iÅŸ yerine sendika gelmeli.

Ä°çeride çalÄ±ÅŸan genç iÅŸçiler neden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmÄ±yorlar?

BorçlarÄ± olduÄŸunu bahane ediyorlar. Bu doÄŸru olabilir ama yine de bahane. Çünkü dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ktan sonra amacÄ±mÄ±z içeriye sendikanÄ±n gelmesi. Zaten senin borcun varsa sendika geldikten sonra daha iyi geçineceksin, daha iyi ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor olacaksÄ±n. Biz de içerdeyken sendikanÄ±n ne olduÄŸunu bilmiyorsak onlar da ÅŸuan bilmiyorlar sendikanÄ±n ne olduÄŸunu ve tepki vermiyorlar. Bir de iÅŸverenden ve iÅŸsizlikten korktuklarÄ± için çÄ±kmÄ±yorlar.

YaÅŸam koÅŸullarÄ± nasÄ±l iyileÅŸebilir?

Biz sendikanÄ±n ne olduÄŸunu bilmeden önce eylemler oluyordu ama biz katÄ±lmÄ±yorduk. Bilmiyorduk, bize saçma geliyordu, “bunlar ne yapÄ±yor?” diyorduk. “Niye sokaktalar?” diyorduk,“iÅŸ yoksa baÅŸka iÅŸe gitsinler” diyorduk. Hiç bakmÄ±yorduk, dinlemiyorduk bile ne yaptÄ±klarÄ±nÄ±. Ama birlik olunca baÅŸarÄ±yormuÅŸsun. SusmayacakmÄ±ÅŸsÄ±n bunu öÄŸrendik. Belki biz bu tepkiyi yÄ±llar önce verseydik ÅŸuan sendikalÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor olabilirdik. Ne kadar sesini duyurursan o kadar baÅŸarÄ±rsÄ±n. Direne direne kazanacaÄŸÄ±z. Bizim için boykot yaparak, sosyal medyada da bunu duyurarak bize destek olurlarsa mutlu oluruz.

‘Direnmeye devam edeceÄŸiz’

Merhaba seni tanÄ±yabilir miyiz?

Ben Sibel Yüce, 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m,5 senedir Flormar’da çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

Neden sendikalÄ± oldunuz, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±z nasÄ±ldÄ±?

ÅžartlarÄ±mÄ±z iyi deÄŸildi. Hak, hukuk hiçbir ÅŸey yoktu. Sadece kuru bir maaÅŸ vardÄ±: 1600 TL’ye talim ediyorduk.Biz de hak hukuk olmasÄ± için haklarÄ±mÄ±zdan yararlanabilmek için sendikaya baÅŸvurduk, sendikalÄ± olduk. SendikalÄ± olunca da iÅŸveren kapÄ±ya koydu. Her zamanki gibi bunun için direniyoruz, direnmeye devam edeceÄŸiz.

Genç iÅŸçilerin öÄŸrenim durumu nedir?

Üniversite mezunu çok artmaya baÅŸladÄ±. Üniversite mezunu olup da benimle beraber aynÄ± iÅŸi yapan var. Üniversite okumak da yetmiyor, ben bu yüzden üniversite okumadÄ±m. Çünkü aynÄ± iÅŸi yaptÄ±ktan sonra ben neden kalkÄ±p da 4 yÄ±lÄ±mÄ± heba edeyim ya da gelip de neden Flormar’da çalÄ±ÅŸayÄ±m?

NasÄ±l bir sosyal yaÅŸantÄ±n var?

Tatillerde deniz kenarÄ±na deÄŸil, memlekete gitmeyi tercih ediyorum ancak Flormar’dayken onu da yapamÄ±yordum. Ä°zinleri kullanamÄ±yorduk. 2017’den beri hiç izin kullanmadÄ±m. Ä°zin verdiklerinde de arka arkaya iki hafta olarak kullanamÄ±yordun.

Türkiye gençliÄŸine ne söylemek istersin?

Mücadele etsinler birlik olsunlar sendikalÄ± olmak için mücadele etsinler sendikasÄ±z bir yerde çok çalÄ±ÅŸmasÄ±nlar.

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