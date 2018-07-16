ODTÃœâ€™yÃ¼ savunmak, Ã¶zgÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi savunmaktÄ±r

'SeÃ§im sonuÃ§larÄ± tek adam rejimi inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ve mevcut dÃ¼zenle yaÅŸamak istemeyen milyonlarca genÃ§ olduÄŸunu gÃ¶sterdi.'

ODTÜ’den bir öÄŸrenci

ODTÜ Mezuniyet töreninde her sene olduÄŸu gibi bu sene de öÄŸrenciler taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlar ile hem siyasi iktidara hem de ODTÜ yönetimine tepkilerini dile getirdiler. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸmekten, patates soÄŸan fiyatlarÄ±ndaki ani artÄ±ÅŸa; çocuk istismarÄ±ndan seçim vaatlerine birçok konuyu kendi üsluplarÄ± ile pankartlarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±lar. ODTÜ mezunlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlar Türkiye için önemli bir eÅŸik olan 24 Haziran’dan sonra iktidara karÅŸÄ± biriken hoÅŸnutsuzluklarÄ±n göstergesi oldu.

'VERÅžAN KÖK ODTÜ’YE REKTÖR OLAMAZ'

Mezuniyet töreninde ikinci olmasÄ±na karÅŸÄ±n atanan rektör M. VerÅŸan Kök’ün sahneden adÄ±nÄ±n söylenmesi ile birlikte öÄŸrenciler Ä±slÄ±k ve alkÄ±ÅŸlar ile protestoya baÅŸladÄ±lar. Bu sÄ±rada üzerinde “VerÅŸan Kök ODTÜ’ye Rektör Olamaz” ve “Bir Grup ÖÄŸrenci DeÄŸil Bu Okulun LGBTÄ°+larÄ±yÄ±z BuradayÄ±z! Sokakta Kampüste Güvenle YaÅŸamak HakkÄ±mÄ±z!” pankartlarÄ± açan öÄŸrencilere ise Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) saldÄ±rdÄ±. Yüzlerce mezun öÄŸrenci ise ÖGB saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayarak ÖGB’ ye müdahale ettiler. ODTÜ öÄŸrencilerinin iktidara ve ODTÜ yönetimine karÅŸÄ± bir arada duruÅŸu birilerini rahatsÄ±z etmiÅŸ olacak ki mezuniyetin hemen ertesi gününde baÅŸlatÄ±lan operasyonlarla birçok öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ktidarÄ±n ODTÜ’ye yönelttiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n bir diÄŸer yönü ise uzun zamandÄ±r üniversitelere yönelik gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda artÄ±k yeni bir evreye geçtiÄŸini göstermesiydi. DiÄŸer birçok üniversitenin aksine iktidarÄ±n KHK’ler yoluyla müdahale etmediÄŸi ODTÜ seçimin hemen ardÄ±ndan hedef haline getirilerek jet hÄ±zÄ±yla iktidarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Rektör VerÅŸan Kök ve ODTÜ yönetimi göreve geldiÄŸi günden bu yana öÄŸrencilere okul içinde eylem ve etkinliklere katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma açmaktaydÄ±. Fakat gelinen noktada mezuniyet protestosunun üniversite içindeki bir soruÅŸturma ile dahi yürümediÄŸi, devletin doÄŸrudan üniversitenin içinde yaÅŸanan protestolara müdahale ettiÄŸi bir dönem söz konusu.

GENÇLÄ°ÄžÄ°N TALEPLERÄ°NE SALDIRI

Türkiye gençlik hareketine yön veren ve bu nedenle sÄ±k sÄ±k iktidarlarÄ±n hedefi haline gelen ODTÜ’nün tek adam tek parti rejiminin ivme kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi haline gelmesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Türkiye gençliÄŸine seçim dönemi boyunca bile hiçbir ÅŸey vaat edemeyen siyasi iktidarÄ±n ilk icraatÄ± üniversite gençliÄŸine ve onun bilimsel, demokratik eÄŸitim talebine açÄ±ktan bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Mezuniyet törenlerinde, eylem ve etkinliklerinde ve hatta seçim sonuçlarÄ±nda bile siyasi iktidarÄ±n uygulamalarÄ±ndan hoÅŸnutsuz olduÄŸunu gösteren gençliÄŸi sindirebileceÄŸini zannedenler ise yanÄ±lmaktadÄ±r.

GELECEÄžÄ°NÄ° SAVUNMAYA!

Seçim sonuçlarÄ± tek adam rejimi inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan ve mevcut düzenle yaÅŸamak istemeyen milyonlarca genç olduÄŸunu gösterdi. Üniversite gençliÄŸinin eylemleri, gençliÄŸin bilimsel üretimin ve özgür düÅŸünce ortamÄ±nÄ±n olduÄŸu üniversite arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu gösteriyor. Bu nedenle bugün tek adam rejiminin hedefi olan ODTÜ’yü savunmak aynÄ± zamanda üniversitenin özgür düÅŸünce ortamÄ±nÄ±, bilimi ve gençliÄŸin geleceÄŸini savunmaktÄ±r. Tüm Türkiye gençliÄŸini ODTÜ’lü arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olarak tek adam tek parti rejimine karÅŸÄ± geleceÄŸini savunmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:10

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