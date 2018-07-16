Bir DÃ¶nemi KapatÄ±p Yaza Girerken; AklÄ±mÄ±z Hala YapamadÄ±klarÄ±mÄ±zda -1

' Tek adam yÃ¶netiminin geriletilmesi iÃ§in daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mÃ¼cadele Ã¶rgÃ¼tlenmesi ihtiyacÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli yÃ¶nleriyle tartÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.'

Elif ERGÄ°N

Ä°stanbul

Üniversitelerin bütünleme dönemlerinin sona erdiÄŸi, yaz okullarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, lise karnelerinin daÄŸÄ±tÄ±lÄ±p, üniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n yerini tercih listelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bu sÄ±cak, çoÄŸu genç açÄ±sÄ±ndan da sÄ±kÄ±cÄ± bu günler bize daha hareketli günlerin ipuçlarÄ±nÄ± sunuyor.

16 Nisan referandumu sonrasÄ± “tek adam tek parti rejiminin” fiilen devreye girmiÅŸ, meclis dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, OHAL'e dayanÄ±larak ülkenin KHK'larla yönetilir hale gelmiÅŸti. Ancak AKP ve onun arkasÄ±ndaki hakim sÄ±nÄ±flar açÄ±sÄ±ndan bu da yeterli deÄŸildi. Ä°ç ve dÄ±ÅŸ politikada girdikleri yolda karÅŸÄ±larÄ±na çÄ±kan engelleri aÅŸabilmek için ihtiyaç duyduÄŸu manevralar çerçevesinde (24 Haziran seçimleri ve tek adam yönetiminin inÅŸasÄ± da dahil olmak üzere) 2017-2018 dönemini deÄŸerlendirdiler. Bu deÄŸerlendirmeler sonucu kabak da gençliÄŸin baÅŸÄ±na patladÄ±!

Kapitalist bir toplumda, burjuvazinin iktidar olduÄŸu bir ülkede, üniversite kurumlarÄ± da iktidar olarak örgütlenmiÅŸ sÄ±nÄ±fÄ±n satranç tahtasÄ±ndaki en önemli taÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±r çünkü üniversite diploma veren bir kurum olmaktan ötede tüm toplumun eÄŸitiminde, aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda da önemli bir rol oynar. Bu özelliÄŸi açÄ±sÄ±ndan yalnÄ±zca hakim sÄ±nÄ±flar açÄ±sÄ±ndan deÄŸil iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve demokrasi mücadelesi içindeki her kesim açÄ±sÄ±ndan da önemlidir. Bu yüzden de demokratik ve özgür bir üniversite mücadelesinin geriletilmesi, ezilmesi hep iktidarlarÄ±n planlarÄ± arasÄ±ndadÄ±r.

Bu nedenle de tek adam yönetimine dayanan politik bir rejim inÅŸasÄ± ayaklarÄ±ndan birini üniversitelere bastÄ± demek yanlÄ±ÅŸ olmaz. Hem de öyle bir bastÄ± ki akademiden, idari yönetimlere, öÄŸrencilerin örgütleri ve üniversite “kurumunun” niteliÄŸine kadar geniÅŸ bir dönüÅŸüm gerçekleÅŸtirdi.

SERMAYE GERÄ°CÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N SON SÜRÜM ÜNÄ°VERSÄ°TE MODELÄ°

Pozitif bilimlerin gerçeklerini orijin noktasÄ± olarak ele alan üniversitelerin yerini ilahi gerçeÄŸi dünyevi gerçeÄŸe üstün tutan bir üniversite modeli aldÄ±. Bu son sürüm model pek çok fonksiyona sahip! Üniversiteler tek adam yönetiminin biat eden, “yerli ve milli” genç nesil ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere programlanmÄ±ÅŸ duruma getirildi. Üniversite eÄŸitimi niteliksiz hale getirilerek, bir yandan sermaye için diplomalÄ± yedek iÅŸ gücü ordusunun yeni bölükleri olarak hazÄ±rlanÄ±yor. Bir yandan da gelecek güvencesi olmayan ve güvenceyi sadece iktidara biatte, onun daÄŸÄ±tacaÄŸÄ± rüÅŸvet ve inayette bulmaya indirgemiÅŸ bir “gelecek güvencesiyle” yetinen bir gençlik kuÅŸaÄŸÄ± yetiÅŸtirme amacÄ±nÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir üniversite için hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atÄ±ldÄ±/atÄ±lÄ±yor.* Kapanan dönem bu hÄ±zlÄ± adÄ±mlarÄ±n, önümüzdeki dönemde koÅŸar adÄ±m haline geleceÄŸinin sinyallerini veriyor.

ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N ÖRGÜTLERÄ° SALDIRININ HEDEFÄ°NDE

2017/2018 dönemi öÄŸrenci gençliÄŸin kültürel, sportif, sosyal örgütlerini zayÄ±flatan bir dönem olarak da deÄŸerlendirilebilir. Kimi yerlerde bütçe kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, kimi yerlerde doÄŸrudan kapatÄ±lma, kimi yerlerde de bürokratik engellerle karÅŸÄ±laÅŸan öÄŸrenci örgütleri tepki duysa da bu hamleleri engelleyemedi. Ama çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ± aramaktan da geri durmadÄ±. Yan yana gelerek ÅŸenlik yapmak, bütçelerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± istemediklerini yönetim ile tartÄ±ÅŸmak gibi çeÅŸitli adÄ±mlar attÄ±. Ancak bu adÄ±mlar gençlik hareketinin merkezileÅŸme ihtiyacÄ±nÄ± ortaya koysa da bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu olmaktan çok sorunlara gündelik çözümler arama giriÅŸimleri olarak kaldÄ±. Bunda kuÅŸkusuz ÅŸimdiye dek yaÅŸanan baskÄ±larÄ±n, bu örgütlerin iÅŸleyiÅŸinin bürokratik hale getirilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n da rolü büyük oldu.

Bunca kapsamlÄ± saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda geçtiÄŸimiz dönem üniversite hareketi açÄ±sÄ±ndan sakin denebilecek bir dönem olsa da, bahar aylarÄ±nda üniversitesinin bölünmesine karÅŸÄ± çÄ±kan öÄŸrenciler bir ses verdiler. Bu çÄ±kan ses üzerine çok yönlü deÄŸerlendirmeler yapÄ±labilir elbette. Ama genel olarak gençlik hareketi açÄ±sÄ±ndan dikkat çektiÄŸi bir nokta vardÄ±; üniversitelerin keyfi, antidemokratik bir biçimde yönetilmesine bir karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ.

UZUN YOL HARITASI LAZIM

Üniversiteme dokunma eylemlerinin en kitleseli Ä°stanbul Üniversitesi’nden geldi. ÖÄŸrenci temsilciliklerinin iÅŸlevsiz hale getirildiÄŸi, birer menfaat ve kariyer basamaÄŸÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Üniversitesi’nin öÄŸrencileri bir gerçekle yüzleÅŸti; “hareketimizi nasÄ±l yönlendireceÄŸiz?” Özellikle bölünen fakültelerin öÄŸrencileri, “durun bir rektörümüzle de konuÅŸalÄ±m, o mutlaka cevap verir” telkinlerinde bulunmaya çalÄ±ÅŸan “temsilcileri” dinlemediler. Kendi içlerinde öne çÄ±kan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sözcü yaptÄ±lar eylemlerde. Bu refleks bile, bürokratik olan, öÄŸrencinin kendisinden olmayan, mücadelesinin ihtiyaçlarÄ±na cevap vermeyen yapÄ±larÄ± silkeleyip atabileceÄŸini gösterdi.

ÖÄŸrenci kulüp, topluluk ve temsilciliklerinin daha güçlü olduÄŸu üniversiteler açÄ±sÄ±ndan ise öÄŸrencilerin örgütleri yaÅŸadÄ±klarÄ± kuÅŸatmaya karÅŸÄ± gelemese de yan yana gelme, tartÄ±ÅŸma, sorunlarÄ±na çözüm bulma eÄŸilimini ortaya koydu. Ä°TÜ bu açÄ±dan deÄŸerli veriler sundu. ODTÜ ise daha somut ama lokal kalan kazanÄ±mlar ile çÄ±ktÄ± bu dönemden. Festivaline sponsor istemedi; KoçFest’i iptal ettirdi, kantin zamlarÄ±nÄ± fazla buldu, boykotlarÄ± yarÄ±m gün içinde karÅŸÄ±lÄ±k buldu; fiyatlar indirildi. ÖÄŸrencilerin örgütlerinin doÄŸru yönlenmesi, birliÄŸini korumasÄ± bu kazanÄ±mlarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olsa da yerel olmaktan, tüm bölümleri kapsamaktan diÄŸer üniversitelere sÄ±çratmaktan yoksun kaldÄ±.

TEPKÄ° BÄ°RÄ°KÄ°YOR

Bu parçalÄ± tabloya bakarak diyebiliriz ki üniversiteli gençlik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± bir yandan geleceÄŸine büyük bir umutsuzlukla bakarken öte yandan üniversitelerin mevcut antidemokratik yönetimlerine ve bu yönetimlerin uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± da bir tepki biriktiriyor. Bu tepki henüz demokratik bir üniversite talebi ile somut bir karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ örgütlemeye yetmeyecek düzeyde olmasa da nüvelerini taÅŸÄ±maya devam ediyor.

Sermaye egemenliÄŸi tek adam yönetimine yedekleyemediÄŸi, sunduÄŸu güvencesiz bir ülke tablosuna ikna edemediÄŸi gençliÄŸin mücadelesini geriletmek, ezmek üzere örgütlerini hedef alÄ±yor. Üniversiteleri istediÄŸi gibi dönüÅŸtürürken yoluna kimsenin çÄ±kmasÄ±na tahammülü yok. Kulüplerin, topluluklarÄ±n, temsilciliklerin bu kuÅŸatma altÄ±ndaki durumuna bakarak, buralarÄ±n gençliÄŸin parasÄ±z, bilimsel, demokratik eÄŸitim mücadelesinin araçlarÄ± olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylenemez. Tersine bu mücadelenin yükseltilmesi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

“Üniversiteme dokunma” eylemleri bir kez daha gösterdi ki hareket anÄ±nda, günlük nasÄ±l hareket edeceÄŸini planlama becerisine sahip olsa da henüz uzun vadeli bir mücadele hattÄ± örecek perspektiften yoksun, protesto yapmaktan öteye geçmeyen (ki protesto eylemi yapmanÄ±n bile zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönemde) bir çizgide sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±ÅŸ gözüküyor.

HAREKETÄ°N Ä°HTÄ°YAÇLARINA GÖRE HAREKET ETMEK

ÖÄŸrencilerin kitle örgütlerinin bu durumu kimi çevreler tarafÄ±ndan “buralarda iÅŸ yok denilerek” küçümseniyor. Kendine öÄŸrencilerin baÄŸÄ±msÄ±z örgütü rolü biçen ancak hareketin önüne kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± koyan çeÅŸitli politik gençlik örgütlerinin çizgisi bir tahribat yaratÄ±yor. ÖÄŸrencilerin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan, “ülkücü, ” öÄŸrenci bulup kovalamaya çalÄ±ÅŸan, solculuk, saÄŸcÄ±lÄ±k oyununu oynayan bu çevreler, gençliÄŸin geniÅŸ kesimleri açÄ±sÄ±ndan (haklÄ± olarak) “bunlarla hareket etmek kazanÄ±mdan çok kayÄ±p getirir” deÄŸerlendirmelerine varÄ±yor. Önümüzdeki dönem bu deÄŸerlendirmenin dÄ±ÅŸÄ±nda bir seçenek yaratmanÄ±n gençlik hareketi açÄ±sÄ±ndan hayati olduÄŸunu gösteriyor.

Tek adam rejiminin “Yeni Türkiye’sinin dizginsiz bir saldÄ±rganlÄ±kla üniversitelere yöneleceÄŸini, bu rejime karÅŸÄ± mücadelede ise üniversitenin en çetrefilli alan olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. (BakÄ±nÄ±z ODTÜ mezuniyet töreni ve ardÄ±ndan yaÅŸananlar)

Son yÄ±llarda gerçekleÅŸen seçim sonuçlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda özellikle öÄŸrenci gençlik kesimlerinin iktidarÄ±n kolay lokmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, güvenceli bir gelecek talebinin giderek büyüdüÄŸünü söyleyebiliriz. Hem seküler bir yaÅŸam isteyen hem güvenceli bir gelecek isteyen üniversiteli gençliÄŸin, memnun olmadÄ±ÄŸÄ± bu koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirme mücadelesinin içine çekilmesinin koÅŸullarÄ±nÄ± yaratacak, mevcut olanaklarÄ± deÄŸerlendirecek bir mücadeleye ihtiyaç var.

PerÅŸembenin geliÅŸi çarÅŸambadan bellidir misali, tek adam yönetimi temelinde gerici faÅŸist bir politik rejim inÅŸasÄ±, gençliÄŸi merkezine aldÄ±ÄŸÄ± yeni saldÄ±rÄ±larla hÄ±zlanacak. Sermayenin bu hamlesinin önünün kesilmesi, tek adam yönetiminin geriletilmesi için daha güçlü bir mücadele örgütlenmesi ihtiyacÄ±nÄ± çeÅŸitli yönleriyle tartÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

* https://www.evrensel.net/yazi/81795/yuzde-20-issizlik-diliminden-yuzde-25lik-dilime-gecis-sinavi

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