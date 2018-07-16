Hangi 'kurtarÄ±cÄ±'? Kimin 'kurtarÄ±cÄ±'sÄ±?

'Ä°ÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n saflarÄ±nda mÃ¼cadele eden emekÃ§iler, genÃ§ler de bu politkalarÄ± yok etmede, sermaye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± boÅŸ Ã§Ä±karmakta Ã¶n saflarda olacaktÄ±r.'

ÇaÄŸÄ±l ADIGÜZEL

Kocaeli

Seçimler öncesi tartÄ±ÅŸmalarda bu seçimlerde ErdoÄŸan’Ä±n seçilmeyeceÄŸi ve bu ÅŸekilde “kurtulacaÄŸÄ±mÄ±z” ÅŸeklinde bir umut yükseltildi. Ä°nce, AkÅŸener vb. bir “kurtarÄ±cÄ±” bütün sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözeceÄŸini miting alanlarÄ±ndan günlerce haykÄ±rdÄ±. “Ä°ÅŸsizlik bitecek, maaÅŸlar artacak, döviz düÅŸecek, eÄŸitim düzelecek” ti. “NasÄ±l?” diye soranlar olmadÄ± deÄŸil Ä°nce’ye veya diÄŸerlerine ancak alÄ±nan cevaplar ya esprili geri dönüÅŸlerdi ya da çeÅŸitli gazetecileri “yerin dibine sokan” sivri zekâlÄ± laf sokmalardÄ±. EÄŸlenceli miydi? Evet. Komik miydi? Evet. Kurtarmaya yeter miydi? Maalesef hayÄ±r.

“Memlekete demokrasi gelecek” ti, ancak bu demokrasi çeliÅŸkili bir biçimde tek bir kiÅŸiye bütün yetkileri teslim ederek gelecekti. “Alternatif tek adam”, “tek bir yiÄŸit”, “tülbent atan” demokrasiyi bizler için kuracaktÄ±!

NasÄ±l sorusuna hiçbir zaman “bütün temsilciler, hâkimler, savcÄ±lar, idari görevliler halk tarafÄ±ndan doÄŸrudan seçilecek ve halk istediÄŸi zaman bu temsilcileri görevden alabilecek, demokrasi böyle olur“ demedi bu adaylar. “OrantÄ±lÄ± artan vergiler ile zenginlerden daha yüksek oranlarda vergi alacaÄŸÄ±z, bu kaynakla kamu iÅŸletmeleri ile istihdam yaratacaÄŸÄ±z”, “iÅŸçinin örgütlenme, grev vb. haklarÄ±nÄ± güvenceye alarak patron karÅŸÄ±sÄ±nda mücadelesini kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z”, “özelleÅŸtirmeler tamamen bitecek” cümlelerini duymadÄ±k bu kurtarÄ±cÄ±lardan. “AKP kötü yapÄ±yor, biz daha iyi yapacaÄŸÄ±z” diyen ancak bunu yapmak için gereken koÅŸullarÄ± saÄŸlamak gibi bir programÄ± olmayan partilerin adaylarÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey beklenemez.

Ä°KTÄ°DAR PASTASI

Gerçekten refah içinde ve kendini yöneterek yaÅŸayan bir toplum da “kurtarÄ±cÄ±” ile kurulmaz!

Zaten böyle bir niyetleri de yok. Pastadan ErdoÄŸan’Ä±n ve yandaÅŸlarÄ±nÄ±n yediÄŸi aslan payÄ±nÄ± almak asÄ±l hedef. Bu payÄ± almak için sermayenin büyük kÄ±smÄ±nÄ±n desteÄŸini veya kabulünü almak gerekiyor. Hem Ä°nce’nin Hem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu ülkenin en büyük sermaye birliÄŸi olan TÜSÄ°AD ile toplantÄ±lar gerçekleÅŸtirmesi bu arayÄ±ÅŸÄ±n bir göstergesi.

Koltuk dÄ±ÅŸÄ±nda bir niyetin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize seçimden bu yana yaÅŸanan geliÅŸmeler gösteriyor. Parti içinde bile seçimin ertesi günü genel baÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlamak niyeti net olarak ortaya koyuyor.

Hiçbir deÄŸiÅŸiklik olmaz mÄ±ydÄ±? VarsayÄ±mlarla hareket etmek güç olsa da tabii ki deÄŸiÅŸen ÅŸeyler olabilirdi. Devletin büyük bölümünü partisinden oluÅŸturmuÅŸ olan AKP ve destekçileriyle, kazanan partinin arasÄ±nda yeni çeliÅŸkiler ortaya çÄ±kacak, egemenler cephesi belli noktalarÄ±ndan bölünecek belki saldÄ±rÄ±larÄ± güçsüzleÅŸecekti. Emekçiler bu durumu deÄŸerlendirebildikleri ölçüde daha rahat kazanÄ±mlar elde edebilirdi. Ancak kÄ±sa bir süre içinde sermaye iktidarÄ± iÅŸçi ve emekçileri daha rahat sömürebilmek için daha fazla baskÄ±ya ihtiyaç duyacak, bu da yeniden tek merkezli, baskÄ±cÄ± bir yönetim gerektirecekti. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin mücadelesi de yeterince geliÅŸemezse ya seçilen kiÅŸi bu ihtiyaca hizmet edecek ya da herhangi bir yol ile deÄŸiÅŸecekti. 20. yüzyÄ±lda dünyada yüzünü sosyalizme dönen emekçilerin aÄŸzÄ±na bir parmak bal çalmak için uygulanan sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yerini neoliberal, saldÄ±rgan sermaye politikalarÄ±na bÄ±rakmasÄ±, daha yakÄ±n dönemde Yunanistan’da SYRIZA’nÄ±n iktidarÄ± bunun örnekleri oldu.

AKP’nin ve ErdoÄŸan’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ± ve geliÅŸmesi sermaye çÄ±karlarÄ±na doÄŸrudan baÄŸlÄ±dÄ±r. Tek adam rejimi de sermaye ihtiyaçlarÄ± için kurulmuÅŸtur. Gücünü ve kârÄ±nÄ± artÄ±rmak isteyen sermaye için bütün yetkinin tek elde merkezileÅŸmesi ve yürütmenin meclise (halkla tek baÄŸlantÄ±sÄ± 5 yÄ±lda bir oy atmak olan bir meclis) dâhil hesap vermeyen, halktan tamamen kopuk bir avuç ‘atanmÄ±ÅŸ’ ile yapÄ±lmasÄ± daha avantajlÄ± ve hÄ±zlÄ± bir iÅŸleyiÅŸ saÄŸlar.

ASIL SORU: BUNDAN SONRA?

Seçim sonuçlarÄ± bize demokrasi mücadelesi verenlerin örgütlülüÄŸü ve hareketliliÄŸi yeterli düzeye gelmedikçe bir “kurtuluÅŸ” un mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha gösterdi. 5 yÄ±lda bir oy atarak veya seçim zamanlarÄ± mitinglerde boy göstererek kurtuluÅŸun gelmeyeceÄŸi de ortada. Kendini destekleyen kitlelerden sadece bunu isteyen, hatta daha ileri bir mücadeleye giriÅŸmelerinden korkan ve bunu referandumda da olduÄŸu gibi her fÄ±rsatta engellemek isteyen partilerden “kurtarÄ±cÄ±” beklersek daha çok bekleriz.

Hemen seçimlerin ertesinde gelen zamlar sermaye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸimdiden yükselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ä°ktidarÄ±n bu yöndeki hamlelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirleyen en büyük etmen karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele eden güçlerin sayÄ±sÄ± ve niteliÄŸidir. Ä°ktidar ve sermaye güçlerinin hedeflerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± veya ne kadar sürede ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bu güçlerin durumu belirleyecek. Bu mücadelenin gereken kitlesellik ve örgütlülüÄŸe ulaÅŸmasÄ± Türkiye’nin geleceÄŸini inÅŸa eden adÄ±m olacak. YapÄ±lmasÄ± gereken ilk ÅŸey gelecek saldÄ±rÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durabilecek ve bu saldÄ±rÄ±larÄ± bertaraf edebilecek bir birlikteliÄŸe ve hareketliliÄŸe sahip olmak.

NASIL BÄ°R ÖRGÜTLÜLÜK?

Seçim günü en kritik anda ortadan kaybolan, bütün röportaj ve demeçleriyle AKP’nin ve ErdoÄŸan’Ä±n en kararlÄ± savunucularÄ±nÄ±n bile savunamadÄ±ÄŸÄ± kadar adaletsizlikle dolu bir seçimi “adil bir seçim” olarak gösteren ve ErdoÄŸan’Ä±n “hakkÄ±yla” kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± propaganda edecek kadar sistemi savunma derdine düÅŸen Ä°nce etrafÄ±nda mÄ± toplanacaÄŸÄ±z?

DiÄŸerleri hakkÄ±nda da benzer ÅŸeyler söylenebilir.

GERÇEK BÄ°R KURTULUÅž Ä°ÇÄ°N YANIT HAYIR!

Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n saflarÄ±nda mücadele eden emekçiler, gençler de aynÄ± ÅŸekilde bu politkalarÄ± yok etmede, sermaye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± boÅŸ çÄ±karmakta ön saflarda olacaktÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve onun siyasi partisi etrafÄ±nda kenetlenen, sadece seçimlerde 4-5 senede bir oy vererek deÄŸil yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda mücadeleyi örgütleyen bir tutumdur bizleri kurtaracak olan. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± partisiyle bir “halk demokrasisi” programÄ±nda ortaklaÅŸan demokrasi, barÄ±ÅŸ vb. ihtiyaçlar için mücadele eden kitleler, topluluklar ve gruplar yine bu mücadelede rol oynayacaktÄ±r. Bize düÅŸen bu örgütlülüÄŸü kurmak ve baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Sermayenin bütün ihtiyaçlarÄ±na ve gücüne raÄŸmen örgütlü bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve birleÅŸmiÅŸ bir halk her zaman egemenlerden güçlüdür.

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