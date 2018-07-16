'Dur' deme zamanÄ±

GenÃ§ Hayat'Ä±n 313. SayÄ±sÄ±nÄ±n Rota'sÄ±

Seçim sonuçlarÄ± çeÅŸitli biçimlerde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor: OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda meÅŸru olmayan bir seçim, sandÄ±k baÅŸÄ±na giden geleceÄŸi için oy veren milyonlarca genç seçmen; kaçÄ±rÄ±ldÄ± mÄ±? Tehdit altÄ±nda mÄ±? Bu sorularÄ±n seçim gecesi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan ÅŸaibeleri normalleÅŸtirecek bir biçimde yapÄ±lmÄ±ÅŸ mücadele adÄ±na pek bir ses vermeyen cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± açÄ±klamalarÄ± ve kapanÄ±ÅŸ balkon konuÅŸmasÄ±…

Gençlik genelde hükümet cenahÄ±nda seçim dönemlerinde hatÄ±rlanan bir toplumsal kesim olma durumunda. Dertleri, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, iÅŸsizliÄŸi, dersi, sÄ±navÄ±, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, barÄ±nma sorunu ile boÄŸuÅŸurken seçim dönemleri tüm bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± çözeceÄŸini vaat eden adeta “Siz bizim geleceÄŸimizsiniz ‘ama ÅŸimdilik’, biz size bu zorlularÄ± yaÅŸattÄ±k evet ama herkesin 17.ÅŸansÄ± vardÄ±r öyle deÄŸil mi?” minvalinde gençlikle dalga geçen bir propaganda ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Seçim sonuçlarÄ± analizlerinde de çok net görülmüÅŸtür ki gençliÄŸin büyük bir kÄ±smÄ± da bundan ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±k duymaktadÄ±r.

'Ä°ÅžTE BENÄ°M DE FÄ°KRÄ°M BU'

Her sene üniversite öÄŸrencilerinin bir kesimi için heyecanlÄ± bir dönemdir yaz mevsimi, tahmin edin hangi kesimi? Tabii ki mezun olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z! Ülkenin gündemi ne olursa olsun bin bir emekle elde edilmiÅŸ bu baÅŸarÄ± her mezun arkadaÅŸÄ±mÄ±z için ayrÄ± bir heyecan demek. Son yÄ±llarda yukarÄ±da da bahsettiÄŸimiz sorunlarla boÄŸuÅŸan, gelecek kaygÄ±sÄ± tÄ±rmanmÄ±ÅŸ, ülkenin gidiÅŸatÄ±ndan kaygÄ±lÄ± gençlik kesimleri için mezuniyetin baÅŸka bir anlamÄ± oluyor. Ülkede ifade özgürlüÄŸünün ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, üniversite öÄŸrencilerinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek yüzlerce insanÄ±n mahkemelerde, cezaevlerinde olduÄŸu bir dönemde mezuniyet; fikrini, derdini ülkenin hâletiruhiyesinden kaynaklÄ± anlatamamÄ±ÅŸ gençlere bir pankartla da olsa “iÅŸte benim de fikrim budur ey ahali sormayan herkese duyurulur” dediÄŸi yerdir.

YENÄ° TÜRKÄ°YE’NÄ°N HABERCÄ°SÄ°

Bu yÄ±l da ODTÜ mezuniyetinde yaÅŸananlar ülkenin durumunun bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. PankartlarÄ±n birine müdahale edilmesinin ardÄ±ndan mezunlar ve veliler pankartÄ±, öÄŸrencileri, esasÄ±nda ODTÜ’yü ve ifade özgürlüÄŸünü savunmuÅŸtur. Mezuniyetin ardÄ±ndan ise cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hakaret iddiasÄ±yla daha önce mahkeme önüne çÄ±kmÄ±ÅŸ ve aklanmÄ±ÅŸ bir karikatürü taÅŸÄ±yan öÄŸrenciler gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bununla da kalmayÄ±p pankartÄ± çÄ±kartan kÄ±rtasiyeci ardÄ±ndan da ODTÜ öÄŸrenci temsilcisi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. O sÄ±rada orada bulunan bazÄ± öÄŸrenciler de ifadeye çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çok açÄ±k bir biçimde ODTÜ’ye gözdaÄŸÄ±, bizlere de yeni Türkiye’nin habercisidir. OHAL’i kaldÄ±racaÄŸÄ±z diye kitlelere seslenenler OHAL’i kaldÄ±rmak bir kenara, kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± gösterdiler. Bu tabloda dikkat çekilmesi gereken yer elbette yaratÄ±lan baskÄ± ortamÄ±na raÄŸmen mezunlarÄ±n ve velilerin “dur” diyen tutumudur!

Tarih, her dönem iktidarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak, sömürüyü artÄ±rmak için baskÄ± ve zor yolunu kullanan iktidarlar, tek adamlar görmüÅŸtür ancak tarih aynÄ± zamanda bunlara “dur” diyenleri, baÅŸka bir dünyanÄ±n mümkün olduÄŸunu haykÄ±ranlarÄ± da görmüÅŸtür. Bu yüzden hiçbir seçim, hiçbir referandum ve hiçbir iktidar bir kapanÄ±ÅŸ deÄŸildir dünyayÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyene! TÄ±pkÄ± grev yasaklarÄ±na, baskÄ±lara raÄŸmen sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ancak yÄ±lmayan 50’yi aÅŸkÄ±n gündür fabrika önünde olan Flormar iÅŸçileri gibi. TÄ±pkÄ± okullarÄ±na sahip çÄ±kan ODTÜ’lüler gibi, tÄ±pkÄ± ihraç edilmelerine raÄŸmen yepyeni projeler üreten barÄ±ÅŸ akademisyenleri gibi.

ÇALINAN BÄ°R GELECEK MÄ°? MÜCADELE MÄ°?

Yeni Türkiye, çok açÄ±ktÄ±r ki ekonomik çÄ±kmazlarÄ±yla, baskÄ± ve zor uygulamalarÄ± ile OHAL ile, dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde facialar ile yönetilecektir. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda sen ne yapacaksÄ±n genç arkadaÅŸÄ±m? GeleceÄŸinin parsel parsel satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitim sisteminin içinin boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n, çocuklarÄ±n sokaklarÄ±nda dolaÅŸmaya korktuÄŸu memleketin için dur diyenlerle kol kola sÄ±nÄ±fÄ±nda, kulübünde, atölyende, tezgâhÄ±nda mücadele mi edeceksin yoksa emarelerini gördüÄŸümüz yeni Türkiye’de yaÅŸamayÄ± kabul mü edeceksin?

Failleri geçtiÄŸimiz günlerde ceza alan, Åžili askeri darbesinde öldürülen ünlü müzisyen Viktor Jara’dan bir kesitle bitirelim;

“birlikte söylemeye devam edelim

bütün insanlÄ±k için”

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