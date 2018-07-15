Flormar iÅŸÃ§ileri: Sonuna kadar savaÅŸacaÄŸÄ±z

15 MayÄ±sâ€™tan bu yana direniÅŸte olan Flormar iÅŸÃ§ileri, KadÄ±kÃ¶yâ€™de 'KadÄ±nlar Birlikte GÃ¼Ã§lÃ¼' ile birlikte forum dÃ¼zenledi.

Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi 15 MayÄ±s’tan bu yana sürüyor. Ä°ÅŸçiler son olarak Ä°stanbul KadÄ±köy’deki Khalkedon MeydanÄ±nda KadÄ±nlar Birlikte Güçlü ile birlikte forum düzenledi. Forumda mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

“Yves Rocher ve Flormara boykot” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± forumda sÄ±k sÄ±k “Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “Flormar’da direniÅŸ kazanacak” ve “Sendika haktÄ±r engellenemez” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. TEKEL iÅŸçileri, metal iÅŸçileri ve çok sayÄ±da kiÅŸi foruma katÄ±ldÄ±.

‘DÄ°RENDÄ°K DÄ°YE KAPI ÖNÜNE KONDUK’

Forumda konuÅŸan Flormar iÅŸçilerinden Feryat Gökçen, iki ay Flormar’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10 gün sonra sendikaya üye olduÄŸunu belirtti. Flormar’Ä±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan bahseden Gökçen, “ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve saatler çok aÄŸÄ±r. MaaÅŸlar çok az diye örgütlendik. 62 gündür direniÅŸteyiz. Daha iyi koÅŸuÅŸlarda çalÄ±ÅŸmak için direndik. Ama iÅŸveren bizi kapÄ± önüne koydu. YaÄŸmur çamur demeden direniyoruz sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. SendikalaÅŸmak haktÄ±r. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±k” dedi.

‘KADIN Ä°ÅžÇÄ°LERE EK GELÄ°R GÖZÜYLE BAKIYORLAR’

Yetkililerin maÄŸduriyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gökçen, “Türkiye ÅŸartlarÄ±nda kadÄ±n iÅŸçiyi çalÄ±ÅŸtÄ±rmak ucuza mal oluyor. KadÄ±n iÅŸçiler her zaman ek gelir olarak görülüyor. O yüzden maaÅŸlarÄ± düÅŸük oluyor. Erkeklere zam yaparken kadÄ±nlara zam yapÄ±lmÄ±yor. Biz neden düÅŸük zam alÄ±yoruz dediÄŸimiz de ‘Sizin eÅŸiniz zaten çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sizin maaÅŸÄ±nÄ±za zam yapmaya gerek’ yok diyorlar” dedi.

ArdÄ±ndan söz alan Flormar iÅŸçisi Gülperi GüldalÄ± da, Flormar’da 8 senedir çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 8 yÄ±llÄ±k emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸten atÄ±lmakla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸveren tarafÄ±ndan baskÄ± gördüklerine dikkat çeken GüldalÄ±, “Bu yüzden sendikalÄ±laÅŸmaya gittik. Sendikaya üye olmayalÄ±m diye bize para teklif ettiler. Ä°çeride çok farklÄ± ÅŸeyler dönüyor. Biz bayanlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndan asgari ücretlerle para kazanan patronlar gününü gün ediyor” diye konuÅŸtu.

‘DEVLET GÖRMEZDEN GELÄ°YOR’

GüldalÄ±, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Biz bir sendikaya üye olduk diye baÅŸÄ±mÄ±za neler geldi. Ben buradan CumhurbaÅŸkanÄ±na sesleniyorum. Acaba iki sendikaya üye olsak baÅŸÄ±mÄ±za neler gelir. Bir tane sendikayÄ± bÄ±rak yasal hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yoruz diye kapÄ±nÄ±n önüne konulduk. PatronlarÄ±n bize yaptÄ±klarÄ±nÄ± görmezden geliyorlar. Bizi görmelerini istiyoruz.”

Flormar iÅŸçisi Sultan KÄ±lÄ±ç da 9 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n dile getirerek, “Flormar’da çok baskÄ± gördüm. Tehdit ettiler. Bizi tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karttÄ±lar. Hiçbir ÅŸeyden yararlanamadÄ±k. Anayasal hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanamadÄ±k. 61 gündür direniyoruz ve biliyorum ki kazanacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘PATRONLARI ZENGÄ°N ETTÄ°K’

Ä°ÅŸçilerden AyÅŸe Güley ise 5 yÄ±l Flormar’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, “Her sene maaÅŸlara zam gelecek diye söz verildi. Ama hiç zam yapmadÄ±lar. Sadece bizi kandÄ±rmakla kaldÄ±lar. PatronlarÄ± büyüttük zengin ettik. Biz anayasal hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±p savaÅŸÄ±yoruz ve sonuna kadar da savaÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

Forum’un ardÄ±ndan Flormar maÄŸazasÄ± önüne yürüyen kadÄ±nlar, maÄŸaza önünde “Yves Rocher ve Flormar ürünleri boykot” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:52

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