DT ve DOB'da â€˜tÃ¼zel kiÅŸilikâ€™ ve â€˜genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kâ€™ yeniden tanÄ±mlandÄ±

Genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ve tÃ¼zel kiÅŸilikleri kaldÄ±rÄ±lan Devlet TiyatrolarÄ± ve Devlet Opera ve Balesinine eski statÃ¼leri geri verildi.

Devlet TiyatrolarÄ± (DT) ile Devlet Opera ve Balesinin (DOB) kuruluÅŸ, teÅŸkilat, görev ve yetkilerine iliÅŸkin esaslarÄ± 4 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle tekrar düzenlendi. 703 sayÄ±lÄ± Kararnameyle “genel müdürlükleri” ve “tüzel kiÅŸilikleri” kaldÄ±rÄ±lan DT ve DOB eski statülerine getirildi. Yeni düzenlemeyle kurumlar yeniden “tüzel kiÅŸilik” olurken, “edebi kurul” ve “sanat ve yönetim kurulu” ise yeniden tanÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle kaldÄ±rÄ±lan DT’nin edebi kurulu, yeniden düzenlendi. Yeni kararnameyle oynanacak eserler edebi kurul tarafÄ±ndan belirlenecek. Edebi kurul, sanat ve edebiyat alanÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ 3 kiÅŸi ile genel müdür, baÅŸrejisör, baÅŸdramaturg ve bir sanatkardan oluÅŸacak. Kurul, baÅŸkanÄ±nÄ± kendi üyeleri arasÄ±ndan seçecek. Edebi kurulun karar alma süreci ise “Salt çoÄŸunlukla toplanÄ±r ve bu toplantÄ±da bulunanlarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸuyla karar verir” ÅŸeklinde olacak.

Kurumlar tekrar Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanÄ±rken iki sanat kurumunun özel bütçeli yapÄ±sÄ± ise korundu. KurumlarÄ±n gelir yapÄ±sÄ±na dair yapÄ±lan düzenlemede “Genel bütçeden ayrÄ±lan ödenek, temsillerden elde edilecek hasÄ±lat, tanÄ±tÄ±cÄ± ve aydÄ±nlatÄ±cÄ± yayÄ±nlardan temin olunacak gelirler, tiyatro faaliyetlerinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerce yapÄ±labilecek baÄŸÄ±ÅŸlar, her çeÅŸit baÄŸÄ±ÅŸlar ve diÄŸer çeÅŸitli gelirler, tertiplenecek milli ve milletlerarasÄ± festivallerden elde edilecek hasÄ±lattan oluÅŸur” ifadelerine yer verildi.

GENEL MÜDÜR DIÅžARIDAN ATANABÄ°LECEK

703 sayÄ±lÄ± Kararnamede kaldÄ±rÄ±lan “Devlet TiyatrolarÄ± bir genel müdür tarafÄ±ndan yönetilir” maddesi yeni kararnameyle tekrar tanÄ±mlandÄ±. 5441 sayÄ±lÄ± “Devlet TiyatrolarÄ± KuruluÅŸu YasasÄ±” ile 1309 sayÄ±lÄ± “Devlet Opera ve Balesi’nin KuruluÅŸ YasasÄ±”nda yer alan “sanatçÄ± veya öÄŸretim elemanÄ± genel müdür” kuralÄ± ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ArtÄ±k, her iki kuruma da dÄ±ÅŸarÄ±dan genel müdür atanabilecek.

KARARNAME TEPKÄ° ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

703 sayÄ±lÄ± Kararnamenin ardÄ±ndan sanatçÄ±lar, sosyal medya hesaplarÄ±nda ve gazetelere yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda düzenlemeye tepki göstermiÅŸti. SanatçÄ±lar yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda 703 sayÄ±lÄ± Kararnamenin DT ve DOB’un görece özerk yapÄ±sÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, sanatta taÅŸeronlaÅŸmaya yol açacaÄŸÄ±nÄ± ve sanat kurumlarÄ±nÄ± tek adamÄ±n denetimine geçireceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. SanatçÄ±lar DT ve DOB’un eski halini deÄŸil, sanat kurumlarÄ±nÄ±n gerçek anlamda özerk bir yapÄ±ya kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor.

NE OLMUÅžTU?

703 sayÄ±lÄ± KHK’ye göre; 5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun “Devlet TiyatrolarÄ± bir Genel Müdür tarafÄ±ndan yönetilir” maddesi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim iÅŸleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle belirlenir” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti. Yine “Devlet TiyatrolarÄ± genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸti. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:00

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