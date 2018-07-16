Fiat iÅŸÃ§ileri, Ronaldo transferine karÅŸÄ± greve Ã§Ä±ktÄ±

Fiat iÅŸÃ§ileri, kendi haklarÄ± verilmezken C. Ronaldo'nun, ÅŸirket sahibinin takÄ±mÄ± Juventus'a 112 milyon avroya transfer olmasÄ±na karÅŸÄ± greve Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°talya’da Fiat iÅŸçileri, Portekizli yÄ±ldÄ±z Christiano Ronaldo’nun, ÅŸirket sahibi Andrea Agnelli'nin takÄ±mÄ± Juventus'a 112 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olmasÄ±na karÅŸÄ± grevli karÅŸÄ±lama töreni düzenledi. Ä°ki gün sürecek grevde Ronaldo’nun transferinin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesildiÄŸine dikkat çekilecek.

Ä°ÅžÇÄ°LERE SIFIR ZAM, RONALDO’YA 112 MÄ°LYON AVRO

DünyanÄ±n en pahalÄ± futbolcularÄ± arasÄ±nda yer alan Portekizli Christiano Ronaldo’nun, Real Madrid’den Juventus'a 112 milyon avroya transfer olmasÄ±na karÅŸÄ± Fiat iÅŸçileri bayrak açtÄ±. Ronaldo, saÄŸlÄ±k kontrolü ve resmi törene katÄ±lmak için gittiÄŸi Torino'da medya ve taraftarlarÄ±n büyük ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, iÅŸçiler ise bedeli kendilerine kesilen pahalÄ± transfere grevle tepki gösterdi.

Fiat-Chrysler tekelinin en büyük hissedarÄ± olan Agnelli ailesine ait olan Juventus, bu pahalÄ± transferin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na bindirdi. SendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla Güney Ä°talya’nÄ±n Melfi kentinde bulunan fabrikada dün sabah erken saatlerde baÅŸlayan grev ülke genelinde ses getirdi. 8 bin iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada yapÄ±lan grevde, iÅŸverenin yÄ±llardÄ±r maaÅŸlara zam yapmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, firmanÄ±n kasasÄ±ndan on binlerce avronun Ronaldo’nun transferine harcanacaÄŸÄ±na dikkat çekildi.

‘SENÄ°N PARANI BÄ°Z VERÄ°YORUZ’ PANKARTI

Almanya’da yayÄ±mlanan Bayerische Rundfunk sitesinde yer alan haberle göre, Taban SendikasÄ± (USB) tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan grev sÄ±rasÄ±nda, “Senin paranÄ± biz veriyoruz” pankartÄ± açÄ±ldÄ±. Sendika, Ronaldo’nun transferi için harcanan paranÄ±n yeni fabrika yapÄ±larak yeni iÅŸyerlerinin açÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°ÅŸyerinde patronun 10 yÄ±ldÄ±r ücretlere zam yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sendika yöneticileri, “Ücretlerimizde zam yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi haklarÄ±mÄ±z sürekli maddi sÄ±kÄ±tÄ±lar ileri sürülerek kesildi. Bu Fiat Chrysler için utanÄ±lacak bir durumdur. ArtÄ±k buna daha fazla seyirci kalmak istemiyoruz” dedi.

Ä°ki gün boyunca sürecek grevi bölge halkÄ± da destekliyor. Zira Melfi’deki her iki kiÅŸiden birisi Fiat Chrysler ile baÄŸlantÄ±lÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor.

BasÄ±nda yer alan haberler ve sendikanÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre, firmanÄ±n kasasÄ±ndan Ronaldo’nun transferine en az 30 milyon avro harcanacak. Bu durumun fabrikanÄ±n geleceÄŸini daha fazla tehdit edebileceÄŸi, binlerce iÅŸçinin iÅŸini kaybedebileceÄŸi dile getiriliyor. Eylem sÄ±rasÄ±nda bir iÅŸçi bu durumu, “Bu tam anlamÄ±yla bir rezalet. Ä°talya iÅŸte bu. Fiat budur. Sonuç olarak Fiat Juve, Juve de Fiat’tÄ±r” ÅŸeklinde özetledi.

FIAT SAVUNMAYA GEÇTÄ°

Grevin ilk aÅŸamada Güney Ä°talya’daki fabrikalarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Gelen eleÅŸtiriler üzerine bir açÄ±klama yapan tekel yönetimi ise Ronaldo’nun transferiyle yeni bir yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha fazla gelir elde edileceÄŸini ileri sürdü. Gelirler arasÄ±nda daha fazla forma, daha fazla sponsor, daha fazla bilet satÄ±ÅŸÄ± gösterildi. Ancak Ronaldo’nun Juventus'a getirdiÄŸi gelirden Fiat Chrysler iÅŸçilerinin nasÄ±l yararlanacaÄŸÄ± konusu belirsiz. Ronaldo’nun Fiat Chrysler tarafÄ±ndan üretilecek arabalarÄ±n reklamÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±, böylece satÄ±ÅŸlarÄ±n artacaÄŸÄ± ifade edilerek tepkiler yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Juventus da, Ronaldo için verilen transfer bedelinin, diÄŸer futbolcularÄ±n satÄ±ÅŸÄ±yla elde edileceÄŸini ileri sürdü. Transfer nedeniyle Juventus'un borsadaki hisseleri yüzde 16 deÄŸer kazandÄ±. (Köln/EVRENSEL)

Fiat Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ronaldo transferi nedeniyle greve gidecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:51

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