Fiat Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ronaldo transferi nedeniyle greve gidecek

Fiat'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Cristiano Ronaldo'nun transferine harcanacak yÃ¼klÃ¼ miktarÄ± protesto etmek amacÄ±yla 15 Temmuz'da greve Ã§Ä±kacak.

Futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transferi Ä°talyan futbolseverleri heyecanlandÄ±rdÄ±. Ancak Juventus’un Sahibi Andrea Agnelli’nin patronu olduÄŸu Fiat otomotivin iÅŸçileri, yÄ±llardÄ±r kendilerine zam yapÄ±lmazken Ronaldo için toplam 400 milyon avro harcanacak olmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda greve gidiyor.

30 MÄ°LYON AVRO FÄ°AT’IN DOÄžRUDAN KASASINDAN

Ronaldo transferi, Ä°talya’nÄ±n Torino kentinin bir numaralÄ± kulübü Juventus’a bayramÄ± yaptÄ±rÄ±rken Fiat fabrikalarÄ±nÄ±n iÅŸçilerini öfkelendirdi. Sputnik’in Ä°talyan medyasÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, hem Juve’nin hem de Fiat’Ä±n Sahibi Andrea Agnelli’nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ronaldo paketinin toplam faturasÄ± 340-400 milyon avro arasÄ±.

Real Madrid’e Ronaldo’nun bonservisi için 112 milyon avro ödeyen ‘Ä°talyan futbolunun yaÅŸlÄ± hanÄ±mefendisi’, Portekizli yÄ±ldÄ±za da 4 yÄ±lda net gelir olarak 120 milyon avro verecek. Bunun üzerine vergi ve diÄŸer masraflar eklendiÄŸinde brüt 240-300 milyon avroyu bulacak. Yani toplam fatura 400 milyon avro civarÄ±nda olacak.

Üstelik bunun 30 milyon avrosu doÄŸrudan Fiat’Ä±n kasasÄ±ndan çÄ±kacak. Ronaldo’nun bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda otomotiv firmasÄ±nÄ±n reklam yüzü olacaÄŸÄ± söyleniyor.

MAAÅžLARI DONDURULAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ÖFKESÄ° TAÅžTI

MaaÅŸlarÄ± dondurulmuÅŸ halde olan, yÄ±llardÄ±r zam alamayan Fiat iÅŸçileri için bu haberler bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran damla oldu.

Güneydeki Melfi kentindeki Fiat fabrikalarÄ±nda sendika, Ronaldo’nun transferini protesto için 15 Temmuz akÅŸamÄ±ndan 17 Temmuz sabahÄ±na dek grev ilan etti.

“YÄ±llardÄ±r iÅŸçilerden ekonomik düzeyde devasa fedakarlÄ±klar talep eden ÅŸirketin bir futbolcu satÄ±n almak için yüz milyonlarca avro harcamasÄ± kabul edilemez” çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan iÅŸçi sendikasÄ± USB de “Bu adil midir? Bir kiÅŸi milyonlar kazanÄ±rken binlerce ailenin maaÅŸlarÄ±yla ayÄ±n ortasÄ±nÄ± bile getirememesi adil midir” diye sordu.

‘SÄ°ZE SERVET BÄ°ZE SEFALET’

“Hepimiz aynÄ± iÅŸverenin çalÄ±ÅŸanlarÄ±yÄ±z ama daha önce hiç böylesine devasa bir toplumsal uçurumda kalmamÄ±ÅŸtÄ±k, bu adil ve eÅŸit olmayan muamele kabul edilemez ve edilmeyecektir” vurgusu yapan sendika, “Fiat ÅŸirketi servetini iÅŸçilerine borçludur ama yöneticileri zenginlik içindeyken iÅŸçilerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sefalettir” dedi.

Ä°ÅŸçiler ÅŸirket yöneticilerine tek bir kiÅŸiyi zengin etmek yerine binlerce kiÅŸinin geleceÄŸini garanti edecek otomobil modellerine yatÄ±rÄ±m yapma tavsiyesinde bulundu. (DIÅž HABERLER)

Real Madrid, Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus'la anlaÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:53

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