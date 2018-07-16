Mahkeme Sedat Pekerâ€™in beraat gerekÃ§esinde Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler kullandÄ±

Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Pekerâ€™in beraatine gerekÃ§e: Devlet ve milletin yanÄ±nda olmak her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n borcu ve gÃ¶revi.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin yÄ±l dönümünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “DÄ±ÅŸarÄ±da yakaladÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini aÄŸaçlara, bayrak direklerine astÄ±ktan sonra cezaevlerine de gireceÄŸiz. OnlarÄ± cezaevlerinde de asacaÄŸÄ±z.” sözü nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat eden Sedat Peker’e verilen beraat kararÄ±nÄ±n gerekçesi açÄ±klandÄ±: “Terör örgütlerine karÅŸÄ± devlet ve milletin yanÄ±nda olmak her Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n borcu ve görevi olduÄŸu...”

DHA’nÄ±n haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin yÄ±l dönümünde Üsküdar'da düzenlenen ÅŸehitleri anma programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Cezaevleri de bir gün basÄ±lacak. Ancak onlarÄ±n hayal ettiÄŸi gibi deÄŸil. DÄ±ÅŸarÄ±da yakaladÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini aÄŸaçlara, bayrak direklerine astÄ±ktan sonra cezaevlerine de gireceÄŸiz. OnlarÄ± cezaevlerinde de asacaÄŸÄ±z. BoyunlarÄ±ndan asacaÄŸÄ±z bayrak direklerine” demiÅŸ, bu sözleri nedeniyle hakkÄ±nda “Suç iÅŸlemeye alenen tahrik etmek” suçundan 6 aydan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile istemi ile dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi de 21 Haziran 2018 tarihli duruÅŸmada, "Suç iÅŸlemeye alenen tahrik etmek” suçundan yargÄ±lanan Peker'in beraatÄ±na karar vermiÅŸti.

KARARDA PEKER’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Mahkeme gerekçeli kararÄ±nÄ± açÄ±klarken, kararda skandal ifadeler yer aldÄ±. Kararda “SanÄ±k ile müdafiinin savunmalarÄ±, konuÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihin darbe teÅŸebbüsünün yÄ±l dönümü olmasÄ± hususlarÄ± hep birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde, sanÄ±ÄŸÄ±n sözlerinin muhatabÄ±nÄ±n FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanlarÄ± olduÄŸu... Ä°smi ne olursa olsun terör örgütlerine karÅŸÄ± devlet ve milletin yanÄ±nda olmak her Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n borcu ve görevi olduÄŸu, sanÄ±ÄŸÄ±n bu görevini kendi dünya görüÅŸü çerçevesinde, yargÄ±lamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiÄŸi, anÄ±lan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir ÅŸiddet içerikli olay ya da eylemin de baÅŸ göstermediÄŸi anlaÅŸÄ±lmakla sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±na” görüÅŸüne yer verildi.

‘KAN BANYOSU’NDAN DA BERAAT ETMÄ°ÅžTÄ°

Peker “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyenlere yönelik yazÄ±sÄ± nedeniyle “tehdit” ve “suç iÅŸlemeye tahrik” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada da geçtiÄŸimiz günlerde beraat etmiÅŸti. Peker, akademisyenlere “Oluk oluk kanlarÄ±nÄ±zÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z ve akan kanlarÄ±nÄ±zla duÅŸ alacaÄŸÄ±z” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

'Oluk oluk kanlarÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z' davasÄ±nda Sedat Peker'e beraat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 13:56

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