Adnan Oktar ve grubu hakkÄ±nda operasyon sonrasÄ± 45 ÅŸikayet

Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik 4 ilde yapÄ±lan operasyonlar sonrasÄ± TÃ¼rkiye genelinde 45 kiÅŸinin gruba karÅŸÄ± ÅŸikayette bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda 186 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mali polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kiÅŸinin daha çeÅŸitli ihbarlarda bulunduÄŸu bildirildi.

2 KIZ ÇOCUÄžU CÄ°NSEL TACÄ°Z ÅžÄ°KAYETÄ°NDE BULUNDU

Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri operasyon baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana 2 kÄ±z çocuÄŸunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne gelerek Adnan Oktar ve grubu hakkÄ±nda "cinsel taciz" ÅŸikayetinde bulunduÄŸu öÄŸrenildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kÄ±z çocuÄŸunun cinsel tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedildi.

6 ÜLKEDEN DE ÇOK SAYIDA ÅžÄ°KAYET VAR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸikayetlerin sadece yurtiçinden gelmediÄŸi de aktarÄ±ldÄ±. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya'da bulunan bazÄ± maÄŸdurlarÄ±n büyükelçilik ve baÅŸkonsolosluklara baÅŸvurarak ÅŸikayetçi olduklarÄ± belirtildi. (Ä°stanbul/DHA)

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Adnan Oktar'Ä±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:59

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