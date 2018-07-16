KudÃ¼s'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ebru Ã–zkan TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶ndÃ¼

Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ± Ebru Ã–zkan, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼.

Kudüs'te 11 Haziran günü Türkiye'ye gitmek için geldiÄŸi Tel Aviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ÅŸartlÄ± tahliye edilen, tutuksuz yargÄ±lanmak üzere çarÅŸamba günü serbest bÄ±rakÄ±lan Türkiye vatandaÅŸÄ± EbruÖzkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

Ä°srail makamlarÄ±nca hakkÄ±nda verilen yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±larak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle saat 00.10'da Ä°stanbul'a geldi.

Özkan, ailesi, bazÄ± yakÄ±nlarÄ±, AKP Ä°stanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye BaÅŸkanÄ± Remzi AydÄ±n tarafÄ±ndan çiçeklerle karÅŸÄ±landÄ±. Bu sÄ±rada Özkan, yakÄ±nlarÄ±na sarÄ±larak aÄŸladÄ±.

Özkan, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendisine destek veren herkese teÅŸekkür etti.

Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardÄ±m ve çeÅŸitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düÅŸman bir tarafÄ±n' gönderdiÄŸi parayÄ± ülkeye sokmak" ÅŸeklinde 4 ayrÄ± suçlama yöneltilmiÅŸti. (AA)

Ebru Ã–zkan, tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 07:49

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