Ebru Ã–zkan, tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ebru Ã–zkan, Ä°srail mahkemesinin ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ± sonrasÄ± tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HaSharon Cezaevi'nde tutulan Ebru Özkan, Ä°srail mahkemesinin ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ± sonrasÄ± tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Özkan'Ä±n savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinin, pazartesi günü verilen ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na hükmettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Bu karar doÄŸrultusunda müvekkilinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hamayse, Özkan'Ä±n tutulduÄŸu Ä°srail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan HaSharon Cezaevi'nden iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'nin Tel Aviv BüyükelçiliÄŸi yetkilileri eÅŸliÄŸinde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ofer Askeri Mahkemesi, Özkan'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesine itiraz eden askeri savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebini reddederek ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na hükmetmiÅŸti.

Avukat Hamayse, 15 bin yeni Ä°srail ÅŸekeli (yaklaÅŸÄ±k 20 bin Türk lirasÄ±) kefalet, pasaportuna el konulmasÄ± ve Ä°srail'deki ikamet mahalline en yakÄ±n polis noktasÄ±na haftada iki kez giderek imza atmasÄ± koÅŸullarÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanacak Ebru Özkan'Ä±n ana davasÄ±nÄ±n ise 29 Temmuz'da görüleceÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan pazar günü hazÄ±rlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardÄ±m ve çeÅŸitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düÅŸman bir tarafÄ±n' gönderdiÄŸi parayÄ± ülkeye sokmak" ÅŸeklinde 4 ayrÄ± suçlama yöneltilmiÅŸti.

Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi yapÄ±lan duruÅŸmada Ä°srailli askeri yargÄ±ç, Ebru Özkan'Ä±n tutuksuz yargÄ±lanmak üzere ÅŸartlÄ± tahliyesine karar vermiÅŸ ancak askeri savcÄ±lÄ±k dün bu karara itiraz etmiÅŸti.

Türkiye vatandaÅŸÄ± Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da Ä°stanbul'a dönüÅŸü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanÄ±nda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 08:30

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