CanlÄ± ve parlak renklerin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan yalnÄ±zlÄ±k: Fikret Mualla

Ressam GÃ¼lseren SÃ¼dor, kalabalÄ±klar iÃ§inde yalnÄ±z baÅŸÄ±na binlerce esere imza atan Ressam Fikret Mualla'yÄ± yazdÄ±.

Gülseren SÜDOR

Ressam

Fikret Mualla, 1903 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da oldukça varlÄ±klÄ± bir ailenin özlemle beklenen ilk çocuÄŸu olarak KadÄ±köy’de doÄŸdu. Ancak bu mutlu doÄŸum olayÄ± ilk çocukluktan ergenliÄŸe geçiÅŸte, önce kÄ±rÄ±lÄ±p sakat kalan bacaÄŸÄ± ve annesinin erken ölümü ile bozuldu. BabasÄ±nÄ±n yeniden evlenmesi Mualla’nÄ±n ilk asosyal davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemdir.

Saint-Joseph’den sonra yatÄ±lÄ± olarak devam ettiÄŸi Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendislik eÄŸitimi almasÄ± için babasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi Almanya’da resim yeteneÄŸinin farkÄ±na varmasÄ± ile Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na devam etti. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sürece alkol alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± nedeni ile çok kez girip çÄ±kacaÄŸÄ± akÄ±l hastahaneleri serüveni ise, 1928 yÄ±lÄ±nda ilk kez Almanya’da baÅŸladÄ±.

Akademideki sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± ünlü kadÄ±n ressamÄ±mÄ±z Hale Asaf’a aÅŸÄ±k olmasÄ±, ama kendisine göre, Hale’nin sanatkar gözleri, daima Fikret Mualla’nÄ±n topal bacaÄŸÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için karÅŸÄ±lÄ±k görmemesi sonrasÄ±nda karÅŸÄ± cinsle hiçbir zaman doÄŸru dürüst bir iliÅŸkisi olamadÄ±.

Epey zaman yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya ve Fransa’dan döndükten sonra ülkesinde, bir müddet resim öÄŸretmenliÄŸi, tiyatrolara kostüm çizimleri, ÅŸiir kitaplarÄ± resimleyerek geçimini saÄŸladÄ±.

1939’da Türkiye’den tümüyle ayrÄ±larak ölümüne kadar yirmi altÄ± sene Fransa’da yaÅŸadÄ±.1958 den itibaren resimlerinin hayranÄ± ve daimi müÅŸterisi olan Madam Angles’in himayesi altÄ±nda 1962 de geçirdiÄŸi felç sonrasÄ±, beÅŸ yÄ±l vefatÄ±na kadar Nice kentinin Reillane KasabasÄ±’nda yaÅŸadÄ±.

Fikret Mualla'nÄ±n 'CazcÄ±lar' adlÄ± tablosu.

ÇOK AYRICALIKLI BÄ°R RESSAMIMIZDIR

Uzun yÄ±llar Paris’te sanatÄ±n beÅŸiÄŸinde olup, bu denli baÅŸarÄ±lÄ± iken; yaÅŸarken neden yeterince takdir görüp dünyaca ünlü bir ressam olarak rahat bir yaÅŸamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na gelince; ArkadaÅŸÄ± B. Rahmi EyüboÄŸlu’nun “DelifiÅŸek” kitabÄ±nda söz ettiÄŸi gibi; alkolün tel tel çözüp bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± sinirlerinin aÅŸÄ±ndÄ±rmasÄ± gerçeÄŸi ile ilintilidir.

Åžimdilerde ancak, Fikret Mualla’nÄ±n özel yaÅŸamÄ± ile alakalÄ± hemen hemen her ÅŸeyi sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki dostlarÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplardan bilebiliyoruz. BaÅŸta bahsettiÄŸim gibi Fikret Mualla, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönemin tüm sanat akÄ±mlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ürettiÄŸi hem yapÄ±tlarÄ± hem de öz yaÅŸamÄ± ile çok ayrÄ±calÄ±klÄ± bir ressamÄ±mÄ±zdÄ±r.

ArkadaÅŸÄ± Taha Toros’a yazdÄ±ÄŸÄ± bir mektubunda “Bence her sanatkar, sÄ±kÄ±ntÄ± çekmeli, Ä±zdÄ±rap duymalÄ±, aç kalmalÄ±…” diyecek kadar sanatçÄ± kaderine razÄ± olmuÅŸ iken; “Belki de çok fazla resim yaptÄ±m” diyecek kadar vazgeçmeye meyilli deÄŸiÅŸken düÅŸünceler, gel-gitler yaÅŸayan bir kimliktir.

Her zaman için anÄ±larÄ± ve gerçek arasÄ±nda gezinerek, önce kompozisyonlarÄ±nÄ±n desenini çizer, sonra da renk ve formlarÄ± ile istediÄŸi gibi oynar, yani özgürce deÄŸiÅŸtirirdi.

O belirsiz mekanlar, belirsiz zamanlar, belirsiz kimliklerle; eÄŸlence ve hüznün el-ele verip gezindiÄŸi kompozisyonlar çizer boyarken ki anlar; yaÅŸamÄ± boyunca, kimselerle kavga etmek, hatta kendisi ile didiÅŸmek zorunda olmadÄ±ÄŸÄ± anlar; Mualla’nÄ±n tek sakin sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± olmuÅŸtur. Sonsuz kalabalÄ±klar içinden çekip aldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸileri, objeleri, zaman ve mekansÄ±z olarak çok yalÄ±n bir fonun önünde resmederken; Bir tür imgeler albümleri yaratÄ±r; AslÄ±nda gördüÄŸünü resmetmez, gözlemlediklerinden arta kalanlarÄ± resmederdi.

Onun hakkÄ±nda yazÄ±labilecek en önemli cümlenin; Fikret Mualla’nÄ±n tüm resimleri çocukluÄŸunun “Devri Saadet” dediÄŸi çocukluk dönemine ve memleketine olan özleminden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek olacaktÄ±r.

Fikret Mualla'nÄ±n 'Siyah Küçük Köpek ve Ä°nsanlar' adlÄ± tablosu.

HALKININ ARASINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Tüm sanat akÄ±mlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda binlerce yapÄ±t üretmiÅŸ olarak, 19 Temmuz1967 yÄ±lÄ±nda Fransa’nÄ±n Nice kentinin Reillane kasabasÄ±nda, hem kendi ülkesinde, hem de uzun yÄ±llar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fransa’da kalabalÄ±ÄŸÄ±n içinde kaybolmuÅŸ olarak sürdürdüÄŸü yalnÄ±z geçen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Reillane kasabasÄ±ndaki kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömüldüÄŸü 1967 yÄ±lÄ±nÄ±n üzerinden geçen yedi yÄ±lÄ±n sonrasÄ±nda zamanÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Fahri Korutürk’ün özel izni ile kemikleri; Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda özel olarak hazÄ±rlanan yol kenarÄ±ndaki mezarÄ±na, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda aykÄ±rÄ± ve uzak kaldÄ±ÄŸÄ± memleketinin topraklarÄ±nÄ±n baÄŸrÄ±nda sonsuz uykusunda huzurla yatmasÄ± için defnedildi.

2012 yÄ±lÄ±nda ise çocukluÄŸundan ölene kadar dilinden düÅŸürmeden andÄ±ÄŸÄ±, eskiden bakla tarlalarÄ±nÄ±n olduÄŸu YoÄŸurtçu Park’nÄ±n önüne HeykeltraÅŸ Hüseyin Yüce tarafÄ±ndan Ä°stanbul manzarasÄ± resmini yaparkenki pozu ile halkÄ±nÄ±n arasÄ±nda olmaya devam edecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:34

www.evrensel.net