Polisten kaÃ§Ä±ÅŸ videosunu sosyal medyadan paylaÅŸÄ±nca yakalandÄ±

Konya'da aracÄ±nÄ± polisin Ã¼zerine sÃ¼ren otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ cep telefonuyla kaydettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸÄ±nca yakalandÄ±.

Konya'da aracÄ±nÄ±, 'dur' ihtarÄ±nda bulunan polisin üzerine süren otomobil sürücüsü M.F.K. (19), bu anlarÄ± cep telefonunun kamerasÄ±yla kaydedip, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±. Görüntülerden tespit edilip, yakalanan ve yanÄ±nda ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± için ceza yiyeceÄŸini düÅŸünerek, kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren M.F.K. hakkÄ±nda 'trafik güvenliÄŸini tehlikeye düÅŸürme' suçundan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Konya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, sosyal medyada M.F.K. tarafÄ±ndan sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lan video üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Merkez Selçuklu ilçesine baÄŸlÄ± YazÄ±r Mahallesi Ulusal Sokak'ta polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayÄ±p, otomobili polis memurunun üzerine sürdükten sonra kaçan sürücünün, bu anlarÄ± da cep telefonunun kamerasÄ±yla kaydedip, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü. 'Gözümde canlanÄ±r koskoca mazi, güzel kaçmÄ±ÅŸÄ±m' notuyla paylaÅŸÄ±lan videodan sürücünün, M.F.K. olduÄŸu belirlendi. Ekipler, M.F.K.'yi yürüttükleri çalÄ±ÅŸma sonucu yakalayÄ±p, gözaltÄ±na aldÄ±.

HakkÄ±nda 'trafik güvenliÄŸini tehlikeye düÅŸürme' suçundan iÅŸlem baÅŸlatÄ±lan M.F.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Otomobil, annemin üzerine kayÄ±tlÄ±. Bu olay, yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce oldu. Daha önce ehliyetsiz araç sürdüÄŸüm için ceza yemiÅŸtim. O gün de ehliyetim üzerimde yoktu. Yine ceza yiyeceÄŸim için polisten kaçtÄ±m. PiÅŸmanÄ±m" dediÄŸi öÄŸrenildi.

M.F.K. ve otomobilde bulunan arkadaÅŸÄ± H.B.T., ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Konya/DHA)

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