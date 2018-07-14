TAYAD'lÄ± aileler: Avukatlara, sanatÃ§Ä±lara Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k

TAYADâ€™lÄ± aileler tutuklu avukatlar ve Grup Yorum Ã¼yeleri iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°stanbul Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen TAYAD'lÄ± aileler, tutuklu avukatlar ve Grup Yorum üyeleri için açÄ±klama yaptÄ±. “HalkÄ±n avukatlarÄ±na, halkÄ±n sanatçÄ±latÄ±na özgürlük” pankartÄ± açan TAYAD'lÄ± aileler, “HalkÄ±n avukatlarÄ± onurumuzdur”, “HalkÄ±n sanatçÄ±larÄ±na özgürlük”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, “HalkÄ±z haklÄ±yÄ±z kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ± attÄ±.

YapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “HalkÄ±n avukatlarÄ± 10 aydÄ±r tutsak bir gece yarÄ±sÄ± evlerinin, bürolarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak iÅŸkence ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar ve tutuklandÄ±lar. SuçlarÄ± Soma'da, Ermenek'te katledilen maden iÅŸçilerinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak. SuçlarÄ± direnen Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve kamu emekçilerinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak” denildi.

‘GRUP YORUM ÜRETMEYE DEVAM EDÄ°YOR’

“HalkÄ±n sanatçÄ±larÄ± Grup Yorum’un ‘suçlarÄ±’ katledilen maden iÅŸçilerine türkü bestelemek” denilen açÄ±klamanÄ±n devamÄ± ise ÅŸöyle:

“Amerika katil defol diye marÅŸ bestelemek. YaÅŸasÄ±n Tam BaÄŸÄ±msÄ±z Türkiye Konserleri vermek. Ve bu talep doÄŸrultusunda milyonlarÄ± bir araya getirmek. Grup Yorum üretmeye ve direnmeye devam ediyor.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:55

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