Mini etekli kadÄ±na tepki gÃ¶sterdi, otobÃ¼sÃ¼ karakola Ã§ektirmek istedi

Kocaeli Ä°zmit'te otobÃ¼se binen Mehmet T., mini etekli genÃ§ kadÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸofÃ¶re â€˜Karakola Ã§ekâ€™ dedi.

Ä°zmit'te, halk otobüsüne binen Mehmet T., aracÄ±n ön yolcu koltuÄŸunda oturan mini etekli, askÄ±lÄ± tiÅŸörtlü genç kadÄ±nÄ± görünce sürücüye, iddiaya göre, “Sen bu arkandaki genç kÄ±zlarla kaza yaparsÄ±n? Böyle olmaz” diyerek, otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi. Yolcularla birlikte Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü. Mehmet T.'yi dinleyen polis, insan hak ve hürriyetlerini hatÄ±rlatarak "Buna biz karÄ±ÅŸamayÄ±z" dedi. Genç kadÄ±n olay nedeniyle büyük üzüntü yaÅŸarken, taraflar birbirlerinden ÅŸikayetçi olmadÄ±.

Kocaeli Üniversitesi'nde öÄŸrenim gören Kazakistan uyruklu kadÄ±n öÄŸrenci, dün Mehmet AlipaÅŸa Mahallesi'nde halk otobüsüne binerek sürücünün arkasÄ±ndaki yolcu koltuÄŸuna oturdu. Daha sonra otobüse binen Mehmet T.'yi gören, genç kadÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki koltukta oturan yolcular, yerlerinden kalkarak yaÅŸlÄ± adama yer vermek istedi. Mehmet T. ise yolcularÄ± geri çevirerek, otobüsün arkasÄ±nda bulunan tek kiÅŸilik koltuÄŸa oturdu.

KÄ±sa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T., halk otobüsü sürücüsü Özgür Sert'in yanÄ±na gitti. Mehmet T., sürücüye, “Bu arabayÄ± doÄŸru polis karakolunun önüne çekeceksin” derken, Sert, “Ne oldu, hayÄ±rdÄ±r?” diye sordu. Mehmet T. ise “Sen bu arkandaki insanlarla, genç kÄ±zlarla bu arabayla kaza yaparsÄ±n? Böyle olmaz” dedi. Sürücü ne olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, yaÅŸlÄ± adam koltuÄŸuna dönüp tepkisine devam etti. Mehmet T., sürücüye bu kez, “Sen daha bir ÅŸey görmüyorsan bir hiçsin yani” derken, ÅŸoför ise “Ne görüyorsun?” diye sordu. Mehmet T., “Ben bu durumdan ÅŸikayetçiyim. Arabadan da ÅŸikayetçiyim” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE ÇEKTÄ°

Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracÄ± polisi merkezine doÄŸru yönlendirdi. Bu sÄ±rada bazÄ± yolcular da yaÅŸlÄ± adama tepki gösterdi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çaÄŸÄ±rdÄ±. Mehmet T., araca binen polise, “Ben bu durumdan davacÄ±yÄ±m. Bu kaptandan da davacÄ±yÄ±m. Genç kÄ±zlarÄ±n burada böyle oturmalarÄ± bu arabanÄ±n kaza yapmasÄ±na sebep” dedi. Polis ise Mehmet T.'ye, “Buna biz karÄ±ÅŸamayÄ±z” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Buna raÄŸmen Mehmet T., “Olmaz böyle bir ÅŸey” diye tepkisini sürdürdü.

POLÄ°S UYARDI

Otobüs sürücüsü Özgür Sert Mehmet T.’den ÅŸikayetçi olduÄŸunu belirtirken, polis baÅŸka ÅŸikayetçi ve tanÄ±klÄ±k etmek isteyen olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. TanÄ±klar ve Mehmet T. Ä°fade için karakola girdi. Polis merkezinde taraflar birbirlerinden ÅŸikayetçi olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. OlayÄ±n ardÄ±ndan yolcularÄ± alan sürücü, seferine devam etti.

'TÜRKÄ°YE ÖZGÜR BÄ°R ÜLKE'

Olayla ilgili konuÅŸan otobüs sürücüsü Özgür Sert, "Ben yolcularÄ± ÅŸehir merkezinden aldÄ±m. Kazakistan uyruklu bir öÄŸrenci bindi arabaya, daha sonra Mehmet T. isimli vatandaÅŸ da bindi. YaÅŸlÄ± diye herkes yer vermek istedi. O geçti en arkadaki koltuÄŸa oturdu. Oturur oturmaz da baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 'Böyle kÄ±zlarÄ± arabaya almayacaksÄ±n. Sen böyle kaza yaparsÄ±n. Sen benim gördüklerimi görmüyorsun. ArabayÄ± karakola çek. Ben ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±m' diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ben, 'Amca biz özgür bir ülkedeyiz' diye karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±m. Benim arabama köpeÄŸiyle binen de var, bebek arabasÄ±yla binen de var. Devlet buna bir kanun getirmiÅŸ. Biz de o kanun çerçevesinde iÅŸimizi yapÄ±yoruz” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 19:36

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