Silopi'deki 'panzer' davasında olay yeri keşfi yine iptal edildi

Silopi’de 6 yaşındaki Furkan ve 7 yaşındaki Muhammed Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan panzer kazasına ilişkin davada keşif, 2. kez iptal oldu.

Silopi’de Furkan (6) ve Muhammed Yıldırım (7) kardeşlerin ölümüne neden olan panzerle olay yerinde yapılması istenilen keşif, “Panzeri sürecek bilirkişi bulunamadı” gerekçesiyle ikinci kez iptal oldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, 3 Mayıs 2017 tarihinde gece eve çarparak uykudaki Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan Zırhlı Araç Sürücüsü Polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın 3’üncü duruşması 19 Nisan tarihinde, Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Söz konusu duruşmada mahkeme heyeti, celse arasında yapılan keşif neticesinde bilirkişilerden istenilen hususların yeterince değerlendirilmediğini belirterek, 20 Haziran tarihinde (dün) olay yerinde yeniden keşif yapılması için karar vermişti.

‘PANZERİ SÜRECEK KİMSE BULUNAMADI’

Yıldırım kardeşlerin avukatlarından Hüseyin Kaçmaz, mahkeme mübaşiri ile yaptığı görüşmede, “Panzeri sürecek bir bilirkişi bulunamadı” iddiasıyla yapılması planlanan keşfin de iptal olduğunu aktardı. Davanın ilk duruşmasında istenilen keşfin geçersiz sayıldığını ve ikinci duruşmasında ise bilirkişinin mazeret bildirmesinden kaynaklı olay yerinde keşif yapılamadığını hatırlatan Kaçmaz, olayda kullanılan panzeri sürebilecek bilirkişinin büyük şehirlerden talep edileceğini belirtti. (Şırnak/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 18:18

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